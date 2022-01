Manche St.Galler Gastronomen haben ihre Holzhütten abgebaut

Aussengastronomie Kein rentabler Betrieb möglich: Einige St.Galler Gastronomen haben ihre Holzhütten schon wieder abgebaut Diesen Winter haben viele Gastronomien abermals Holzhütten aufgebaut, um mehr Tische anbieten zu können. Einige stehen noch immer, andere haben ihre Holzhütten schon abgebaut. Dahinter steckt ein einfacher Grund. Alain Rutishauser 1 Kommentar 25.01.2022, 19.00 Uhr

Viele Gastrobetriebe haben diesen Winter wieder mobile Holzhütten aufgebaut, wie hier das Café Blumenmarkt. Bild: Michel Canonica

Ist das «Hüttenfieber» in St.Gallen bereits vorbei? Der Stadtrat hat vergangenen Herbst eine Sonderbewilligung bis Ende 2021 für Gastrobetriebe erlassen. Demnach dürfen Gastrobetriebe für maximal drei Monate pro Jahr den öffentlichen Raum um ihre Lokale ohne Baubewilligung nutzen. Im Dezember hat der Stadtrat diese Bestimmungen bis zum 31. März verlängert.

Von der Flächenerweiterung auf öffentlichem Grund können 25 Betriebe in St.Gallen Gebrauch machen, wie Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen auf Anfrage sagt. Davon haben sieben Betriebe die Sonderregelung in Anspruch genommen, wonach sie auf öffentlichem Grund eine temporäre, mobile Aussengastronomie aufbauen und betreiben dürfen. «Diese Regelung ermöglicht die temporäre Platzierung einer mobilen Baute während dreier Monate auf öffentlichem Grund», sagt Widmer. Sie beschränke sich auf die Monate Januar bis März sowie Oktober bis Dezember 2022.

Läuft man derzeit durch die Stadt, fällt auf, dass mittlerweile mehrere Betriebe ihre Holzbauten bereits wieder abgebaut haben. Beispielsweise sind die Holzhütten des Café Blumenmarkt sowie vor der «Osteria San Gallo» an der Schwertgasse verschwunden. Weshalb?

Von Oktober bis Dezember rentabler

Giuseppe Ventre, Inhaber der «Osteria San Gallo». Bild: Ralph Ribi

«Der Nutzen von Januar bis März ist für uns geringfügiger als von Oktober bis Dezember», sagt «Osteria»-Inhaber Giuseppe Ventre. Deshalb habe man sich entschieden, die sogenannte Baita, italienisch für Berghütte, Ende Dezember abzubrechen und im Oktober wieder aufzubauen.

Die Holzhütte vor der Osteria, die diesen Winter bereits zum zweiten Mal aufgebaut wurde, ist komplett geschlossen, deshalb gelte auch in der Baita eine Zertifikatspflicht. Dafür habe man die Abstandsregelungen besser einhalten und mehr Tische vergeben können. Ventre sagt:

«Die Baita wurde sehr gut besucht. Die Gäste fühlten sich sicherer durch den zusätzlichen Platz.»

Auch die Aussengastronomie beim Café Blumenmarkt wurde Ende Jahr zurückgebaut. «Momentan arbeiten viele im Homeoffice. Die spürbar geringere Auslastung erlaubt derzeit keinen rentablen Betrieb der mobilen Baute», sagt Thomas Hauser, Besitzer des Blumenmarkts. Die sogenannte Cabane, französisch für Hütte, werde kommenden Herbst, genauer von Oktober bis Dezember, wieder aufgebaut. Hauser zieht für die vergangenen Wintermonate allerdings ein positives Fazit: «Die eigens dafür angefertigte Cabane hat uns ermöglicht, trotz der Sitzpflicht das gewohnte Volumen zu generieren. Sie war durchwegs gut besucht, insbesondere in den Wochen vor Weihnachten.»

Manche Aussengastronomie bleibt bis Ende Januar

Joël Hardegger, Betriebsleiter beim «Brauwerk». Bild: Andrea Stalder

Doch nicht alle Betriebe haben ihre Aussengastronomien schon Ende Jahr abgebaut. «Drei Gastwirtschaften haben sich für einen Abbau der mobilen Bauten bis Ende Januar entschieden, damit sie die Infrastruktur nochmals in den Monaten November und Dezember betreiben können», sagt Stadtpolizei-Mediensprecher Dionys Widmer auf Anfrage.

Eine davon ist das Restaurant Brauwerk am Hauptbahnhof St.Gallen. Dessen Hütte war vergangenen Samstag das letzte Mal in Gebrauch. «Die Hütte wird Stand heute Anfang November wieder aufgebaut, sodass wir die drei Monate im Januar, November und Dezember einlösen können», sagt Joël Hardegger, Betriebsleiter des Restaurant Brauwerk.

Man habe die Aussengastronomie diesen Winter das erste Mal aufgebaut, deshalb habe es am Anfang etwas Zeit und Geduld gebraucht, um Bekanntheit zu erlangen. «Trotzdem wurde die Hütte im Verlaufe des Dezembers gerade am Wochenende gut besucht, was uns sehr freute», sagt Hardegger. Im Januar habe sich die Vorsicht der Menschen sowie das kalte Wetter bemerkbar gemacht, weniger Gäste hätten draussen konsumiert. Hardegger:

«Für den ersten Winter sind wir aber sehr zufrieden und freuen uns bereits jetzt auf nächsten November, hoffentlich dann ohne Massnahmen.»

Verwirrung um Dauer der Sonderbewilligung

Weil in der Mitteilung der Stadt St.Gallen vom Dezember einerseits das Datum 31. März und andererseits die Dauer von drei Monaten kommuniziert wurden, sei bei Gastronomen Verwirrung entstanden, sagt «Osteria»-Inhaber Giuseppe Ventre.

Er habe sich mit anderen Gastronomen ausgetauscht und keiner habe so richtig gewusst, welche Regeln nun gälten, sagt Ventre. «Wir mussten einige Anrufe bei der Stadt machen, bis uns klar war, dass wir nur insgesamt drei Monate pro Jahr unsere Hütten aufstellen dürfen.»

