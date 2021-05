Ausschreitungen Stadtpolizei hat das Videomaterial der Krawallnächte ausgewertet: 35 Personen werden angezeigt – weitere Ermittlungen folgen Mehrere Stunden Videomaterial zu den Krawallnächten hat die Stadtpolizei St.Gallen analysiert. Daraus haben sich 35 Anzeigen ergeben. Die Ermittlungen werden nun der Kantonspolizei übergeben. Diese sucht nach den Verantwortlichen für die knapp 80 erfassten Tatbestände. Sabrina Manser 05.05.2021, 16.26 Uhr

Einige Personen zünden in der Krawallnacht am Karfreitag Petarden an. Bild: Sandro Büchler

Einen Monat ist es her, seit Jugendliche in der St.Galler Innenstadt Molotowcocktails durch die Gegend warfen, Scheiben einschlugen und mit Krawall durch die Stadt zogen. Nach dem Vorfall am Karfreitag griff die Polizei rigoros durch, stellte über 650 Wegweisungen aus. Die Krawalle scheinen vorerst beendet zu sein, im Gegensatz zu den Arbeiten der Polizei.