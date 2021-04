Kommentar Gewaltnacht in St.Gallen: Mit Coronafrust von Jugendlichen hat das nichts mehr zu tun Am Freitagabend und in der Nacht auf Samstag zogen rund 1000 Jugendliche durch die Stadt St.Gallen und bewarfen die Polizei mit Petarden und Molotowcocktails. Hier geht es nicht mehr darum, Coronafrust loszuwerden. Wer solches tut, will nur eins: Schaden anrichten – hemmungslos, rücksichtslos, hirnlos. Mehr nicht. Daniel Wirth 03.04.2021, 10.03 Uhr

Was am Freitagabend und in der Nacht auf Samstag in der Stadt St.Gallen geschah, hat nichts zu tun mit Coronafrust und Jugendlichen, die deswegen die Nerven verlieren, weil sie keine Perspektiven haben. Die Mehrheit der gut 1000 Milchgesichter, Teenager und junger Erwachsener, die sich nach einem Aufruf in den Sozialen Medien aus der ganzen Deutschschweiz auf dem Roten Platz in der Innenstadt versammelten, hatte eine friedliche Absicht. Das war erkennbar.

Sie liessen sich auf einen Dialog ein mit Stadtpräsidentin Maria Pappa und mit Mitgliedern des Stadtparlaments, die sich vor Ort ein Bild machten und nicht nur über Jugendliche reden, sondern diese ernst nehmen und mit ihnen diskutieren. Mit ihrer Teilnahme boten die friedlichen Jungen aber die perfekte Kulisse für gewaltbereite Chaoten. Deren einziges stupides Motiv: Wir gegen die Polizei!

Die Jugendlichen holten sich ihre Freiräume zurück, hat ein anerkannter Jugendpsychologe nach den ersten Ausschreitungen vor einer Woche voller Verständnis für die Jungen im «St.Galler Tagblatt» analysiert. Doch was sich in der Nacht auf Samstag in der Gallusstadt abspielte, ist davon Lichtjahre entfernt. Mit Petarden und Molotowcocktails holt sich niemand Freiraum zurück. Wer solches tut, will nur eins: Schaden anrichten – hemmungslos, rücksichtslos, hirnlos. Mehr nicht. Das macht Angst.

Die Polizei setzte Gummischrot und Tränengas ein. Allerdings erst, als ein paar gewaltbereite Krawallbrüder die Situation zum Eskalieren gebracht hatten. Zuvor verhielt sich die Polizei äusserst zurückhaltend und tolerant. Die Polizisten beobachteten und versuchten, Anführer der Krawallbrüder einzubringen. Das war ein schwieriges Unterfangen, weil diese in der Menge friedlich gesinnter und moderat Protestierender ungehindert untertauchen oder von den Plätzen in die Gassen verschwinden konnten.

Was sich um Mitternacht beim Hauptbahnhof abspielte, hat man in der Ostschweiz noch nicht gesehen, nicht einmal in Zeiten, als Gewalt bei Fussballspielen zur Tagesordnung gehörte: Ein Scharmützel, der Kornhausplatz in Trümmern, Bushäuschen demoliert, Gummischrot auf dem Boden, Rauch in der Luft, Teenager in Angst, die Polizei am Anschlag. Vor Wochenfrist löste die Polizei auf Drei Weieren eine illegale Party auf. Dadurch fühlten sich Jugendliche provoziert. Gestern kann von Provokation keine Rede sein. Der Einsatz der Stadtpolizei war von Anfang bis zum Schluss verhältnismässig.

Es ist der Stadt St.Gallen zu wünschen, dass beim nächsten Aufruf zu einer weiteren (Corona-)Krawallnacht alle klugen und vernünftigen Jugendlichen daheim bleiben und dadurch verhindern, dass Gewaltbereite ein Alibi für ihre unsinnigen Taten erhalten.