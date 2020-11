Ausschluss der Presse bei Märstetter Gemeindeversammlung: Ein Angriff auf die Pressefreiheit

Interview

«Was an den Sitzungen läuft, ist einfach unmenschlich»: Märstetter Gemeinderat Heinz Nater nimmt Stellung zu seinem Rücktritt

Am Donnerstagabend hat Gemeinderat Heinz Nater seinen Rücktrtitt bekannt gegeben. Die Gründe sind klar: Seit Beginn der Legislatur liegen sich Gemeinderäte und Gemeindepräsidentin Susanne Vaccari-Ruch in den Haaren. Er erzählt, was er an den Sitzungen des Gemeinderats erlebte und was ihn belastete.