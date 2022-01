Die Stadtbibliothek Katharinen hat nun eine Bibliothek der Dinge

Ausleihe Dörrmaschine, Kärcher, Hot-Dog-Maker: In St.Gallen gibt es nun eine Bibliothek der Dinge, wo Gegenstände ausgeliehen werden können, statt sie zu kaufen In der Stadtbibliothek Katharinen können seit kurzem 55 Gegenstände ausgeliehen werden, die im Alltag nur selten gebraucht werden. Initiantin Annina Spirig möchte das Angebot in der Bibliothek der Dinge laufend ausbauen. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 24.01.2022, 05.00 Uhr

Annina Spirig von der Stadtbibliothek Katharinen präsentiert die Bibliothek der Dinge. Bild: Reto Martin

«Leihen statt kaufen.» Ähnlich dem Konzept der Bücherschränke, wo man Bücher leiht und tauscht, statt sie zu kaufen und zu Hause im Regal Staub ansammeln zu lassen, hat die St.Galler Stadtbibliothek Katharinen die sogenannte Bibliothek der Dinge ins Leben gerufen. Die Idee ist, Sachen, die man nur ein- bis zweimal jährlich braucht, auszuleihen, statt sie zu kaufen. «Diese Philosophie ist mittlerweile auch bei jungen Familien angekommen», sagt Annina Spirig, Initiantin und Mitarbeiterin der Stadtbibliothek.

Die Idee kam, weil in der Bibliothek mehrere digitale Spielsachen ausgeliehen werden können und dazu regelmässig Workshops veranstaltet werden. «Wir haben Lego Mindstorms oder Ozobots im Angebot, die Kindern und Jugendlichen das Programmieren näherbringen sollen», sagt Spirig. Die ehemalige Bibliotheksleiterin Christa Oberholzer habe ihr dann den Auftrag erteilt, sich zu überlegen, wie das digitale Angebot zu einer Bibliothek der Dinge ausgebaut werden könnte. «So haben wir gemeinsam diskutiert, welche Gegenstände sich für unsere Zielgruppe, Familien mit Kindern, eignen würden.»

Bibliothek der Dinge soll Bücherangebot ergänzen

Entstanden ist ein Startangebot aus insgesamt 55 Gegenständen. Manche Gegenstände gibt es auch mehrmals, beispielsweise drei Nähmaschinen, zu denen die Stadtbibliothek Workshops anbietet. Die Dinge können für vier Wochen ausgeliehen und auf Ausflügen, für Kindergeburtstage oder im Haushalt verwendet werden: von der Popcornmaschine, einem Hot-Dog-Maker über den Kärcher-Hartbodenreiniger bis hin zur Dörrmaschine.

Es sei ganz wichtig, dass die Gegenstände eine Erweiterung zum Bücherangebot darstellen, sagt Spirig.

«Wenn wir also einen Smoothie-Maker anbieten, dann gibt es bei uns gleich auch Bücher dazu, wie man Smoothies überhaupt herstellt.»

Gewöhnliche Brettspiele oder Haushaltsgegenstände kommen nicht in Frage, da die Stadtbibliothek keine Konkurrenz zur Ludothek oder dem Baumarkt sein möchte.

Ein Teil des Angebots: Ein Kamerastativ, ein Fensterreiniger, eine Popcornmaschine, ein Ozobot, mit dem man mit speziellen Stiften einen Weg für Roboter programmieren kann, und ganz hinten eine Dörrmaschine. Bild: Reto Martin

Spirig hat sich vom Sharing-Modell inspirieren lassen, das im deutschen Raum schon sehr verbreitet sei. Dort hat sie Hitlisten mit den begehrtesten Objekten durchforstet, um die Gegenstände für die Bibliothek der Dinge auszusuchen.

«In der Schweiz übernehmen wir als grössere Bibliothek mit dieser Idee eine Vorreiterrolle.»

Das Sharing-Modell allgemein sei allerdings schwer im Trend, sagt Spirig. Die Stadt St.Gallen hat mit sharegallen.ch eine Plattform erstellt, auf der alle Sharing-Angebote in der Stadt, nun auch die Bibliothek der Dinge, aufgelistet sind. 20 Projekte sind es schon: Angeboten werden umweltschonende, wiederverwendbare Umzugsboxen, Kleidertauschbörsen oder mit Saatgallen eine Tauschbörse für Saatgut.

Stadtbibliothek ist offen für Wünsche und Vorschläge

Das Angebot in der Bibliothek der Dinge wird nun laufend ausgebaut. «Ich habe ein Budget für dieses Jahr, das ich für neue Gegenstände einsetzen kann», sagt Spirig. Für Wünsche und Vorschläge hat sie eine Flipchart in der Bibliothek aufgestellt. Bisher stehen dort drei Wünsche: ein Feldstecher, ein Cocktailmixer sowie ein Schoggibrunnen. Ausserdem können Neuanschaffungen per Onlineformular eingereicht werden. Spirig prüft dann, wie teuer die gewünschten Gegenstände sind, wie aufwendig sie zu reinigen sind und ob der Gegenstand ins Familienkonzept der Stadtbibliothek passt.

Am 22. Februar ist die Bibliothek der Dinge eröffnet worden. Dort hat Spirig den Besucherinnen und Besuchern die Popcornmaschine gezeigt. In Cornets bekam jeder unter dem Motto «Es hät solang's hät» eine Portion Popcorn. Nach der ganzen Planung freut sie sich nun darauf, den Leuten ihr Projekt zu zeigen, und ist gespannt auf die Rückmeldungen. «Nach zwei Jahren werden wir einen ersten Rückblick machen und schauen, wie sich die Bibliothek der Dinge entwickelt hat, wie sie angekommen ist und ob die Nachfrage noch immer da ist.»

Auf der Webseite der Stadtbibliothek Katharinen kann das gesamte Sortiment der Bibliothek der Dinge eingesehen und reserviert werden.

