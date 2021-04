Ausgewandert «Es ist weniger der klassische Schoggi-Osterhase, der hier gefragt ist, sondern vielmehr kreative Produkte»: Ein Appenzeller produziert in Neuseeland Ostereier Der Teufner Hans Vetsch stellt am anderen Ende der Welt seit über 25 Jahren Schokolade her. Mit seiner Firma Waikato Valley Chocolate beliefert er die grössten Supermärkte Neuseelands. Ostern ist dabei das wichtigste Geschäft. Matthias Stadler aus Auckland 03.04.2021, 05.00 Uhr

Bunt verpackte Dinosaurier- und Haifisch-Eier: In Neuseeland seien weniger klassische Schoggi-Osterhasen gefragt, sondern vielmehr kreative Produkte, sagt Chocolatier Hans Vetsch. Bild: PD

Neuseeland ist bekannt für vieles: imposante Landschaften, die wilde Natur und herzige Kiwi-Vögel. Schokolade allerdings gehört nicht zu den Attraktionen des Inselstaats. Aber trotzdem ist das Produkt auch auf der anderen Seite der Welt beliebt. In Supermärkten finden sich neben neuseeländischen Kreationen auch Schweizer Klassiker: Toblerone und Lindt-Kugeln haben hier schon manchem Auslandschweizer das Heimweh vertrieben.

Speziell an Ostern schlagen die Herzen von Schleckmäulern in Neuseeland höher. Anders als in der Schweiz sind zwar nicht gerade halbe Supermärkte überstellt mit Dutzenden Varianten von Schoggi-Osterhasen, aber auch hier sind die Regale gut gefüllt. Mitverantwortlich dafür ist auch ein Ostschweizer. Hans Vetsch beliefert die grössten Supermarktketten des Landes seit über 25 Jahren mit Schokoladenprodukten. «Es ist weniger der klassische Schoggi-Osterhase, der hier gefragt ist, sondern vielmehr kreative Produkte», erklärt der 69-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung. Gefragt seien zudem auch Schokoladenostereier und Mandeln.

Der Teufner Hans Vetsch lebt seit 1977 in Neuseeland. Bild: PD

Er führt aus:

«Das Osterfest ist in Neuseeland mittlerweile mehr ein Fest der Schokolade als ein christliches Fest.»

Es sei stark kommerzialisiert, die Leute würden heute ein grosses Sortiment mit Schokoladenprodukten in den Supermärkten erwarten. Entsprechend sei auch die Jahresplanung seines Geschäfts fast komplett auf Ostern ausgerichtet.

Hunderte Tonnen Schokolade pro Jahr

1994 stieg der gelernte Maschinenschlosser aus Teufen in das Schokoladengeschäft ein. Er übernahm mit zwei Partnern die finanziell angeschlagene Firma Waikato Valley Chocolate mit Sitz in Hamilton auf der Nordinsel des Landes.

«Dass ich als Schweizer in die Schokoladenindustrie wechselte, war purer Zufall. Wir sahen eine Möglichkeit, das Unternehmen aufzupeppen und nahmen die Chance wahr.»

Heute beschäftigt es in einer neuen Fabrikationsstätte 40 Mitarbeiter und stellt jährlich mehrere hundert Tonnen Schokoladenprodukte her. Dabei wird die eigentliche Schokolade zugekauft, sein Unternehmen macht dann das Endprodukt daraus.

Der grösste Abnehmer ist einer der führenden Detailhändler des Landes, die «Warehouse»-Kette. Auch andere Supermärkte sowie einige wenige australische Detailhändler gehören zu den Kunden. «Aber der Wettbewerb ist hart, wir müssen immer dran bleiben», sagt der Auslandschweizer, der seit über 40 Jahren in Neuseeland lebt (siehe Kasten). Produzenten aus Europa, namentlich Polen und Deutschland, würden den Markt mit günstigen Produkten fluten.

Produktionsstrasse für Schoggi-Ostereier bei der Firma Waikato Valley Chocolate in Hamilton, Neuseeland: Das Unternehmen stellt jährlich mehrere hundert Tonnen Schokoladenprodukte her. Bild: PD

Zeit zum Reisen und Wandern

Heute ist Hans Vetsch nicht mehr im Tagesgeschäft tätig. Als 69-Jähriger hat er sich vor einigen Jahren von der Geschäftsleitung zurückgezogen und wirkt nun vor allem bei strategischen Entscheiden mit. «Nun habe ich mehr Zeit zum Reisen und Wandern, was ich sehr geniesse.» Zusammen mit seiner Ehefrau Vreni, die aus dem Glarnerland stammt, bereist er momentan halb Neuseeland. Wegen Corona sind die Grenzen seit mehr als einem Jahr geschlossen, es hat so gut wie keine ausländischen Touristen mehr im Land. Dafür gibt es im Inselstaat selber momentan kaum Einschränkungen, die Lage ist unter Kontrolle. Lediglich 26 Personen starben bis dato an Covid-19.

Anders als die Tourismusbranche sei die Lebensmittelindustrie im Land trotz Corona solid unterwegs, «denn die Leute müssen ja immer essen». Auch Hans Vetschs Schokoladenunternehmen hat die Krise nur wenig gespürt, wie er sagt: «Wir hatten während drei, vier Monaten einen leichten Umsatzrückgang, aber mittlerweile läuft es wieder gut, fast schon unverschämt gut.»

Vetsch steht immer noch auf Schweizer Schoggi

Die Schokolade, die seine Firma in Neuseeland herstellt, sei typisch neuseeländisch und habe trotz seines Einflusses in der Firma keinen Schweizer Bezug:

«Wir stellen für Neuseeländer her, diese mögen das Produkt etwas anders als Europäer.»

Doch wie schmeckt die neuseeländische Schokolade dem Schweizer Gaumen? Hans Vetsch gibt freimütig zu, dass er Schweizer Schoggi nach wie vor bevorzugt: «Diese ist weniger süss und von der Verarbeitung her feiner. Ich mag dunkle Schokolade, also alles ab 65 Prozent Kakaogehalt, am liebsten.»

Produktionsstätte der Firma Waikato Valley Chocolate: Die Jahresplanung des Geschäfts ist fast komplett auf Ostern ausgerichtet. Bild: PD

Hans Vetsch ist mittlerweile Neuseeländer durch und durch: Er ist im Land zu Hause, hat hier eine Familie gegründet, die englische Sprache fällt ihm leichter als Schweizerdeutsch. Er mag die imposante Landschaft, die wilde Natur und herzige Kiwi-Vögel. Aber seiner Vorliebe für Schweizer Schokolade können auch über 40 Jahre in Neuseeland und über 25 Jahre in einer Schokoladenfabrik nichts anhaben.

«Ich wollte schon immer reisen» Hans Vetsch stammt aus Teufen und wanderte mit seiner Ehefrau Vreni 1977 nach Neuseeland aus, wo sie heute noch in Hamilton leben. «Ich wollte schon immer reisen und Neues entdecken. Nach meiner Lehre erhielt ich von meinem Arbeitgeber, der Bühler AG in Uzwil, die Möglichkeit, für ein paar Jahre in Neuseeland zu arbeiten», erinnert er sich. Danach sei er, wie so viele andere Auslandschweizer, im Land «hängengeblieben». Über 7000 Auslandschweizer leben heute im Pazifikstaat. Der 69-Jährige, der zwei erwachsene Kinder und ein Enkelkind hat, engagiert sich seit Jahren für diese Gruppe. Vier Jahre war er Präsident der «Swiss Society» in Neuseeland und arbeitete dabei auch eng mit dem Schweizer Botschafter in Wellington und verschiedenen neuseeländischen und australischen Auslandschweizervereinen zusammen. Vetsch und seine Frau reisen alle zwei bis drei Jahre nach Europa, wo sie jeweils auch einen Halt in der Ostschweiz einlegt: «Das ist uns wichtig. Denn wir haben auch nach all dieser Zeit am anderen Ende der Welt noch einen guten Draht zu unserer Familie und unseren Freunden in der Schweiz.» (mst)