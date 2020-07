Ausfälle wegen der Coronakrise: Der Kanton St.Gallen unterstützt den Tourismus mit einer Million Franken Der St.Galler Tourismus hat durch die Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus grosse Einnahmenausfälle zu verzeichnen. Um die Destinationen zu unterstützen und den Sommertourismus in der Ostschweiz anzukurbeln, setzt der Kanton St.Gallen rund 1 Million Franken ein. 02.07.2020, 10.29 Uhr

Der Kanton St.Gallen unterstützt die Tourismusbranche finanziell und will dadurch den Sommertourismus in Schwung bringen. Symbolbild: Keystone

Die Ausbreitung des Coronavirus hat schwerwiegende Auswirkungen auf die St.Galler Tourismusbranche. Seit den Massnahmen des Bundesrates zur Bekämpfung der Pandemie vom 17. März 2020 kam der Tourismus während rund drei Monaten fast vollständig zum Erliegen und es wurden umfangreiche Einbussen und Verluste verzeichnet. Auch mittel- bis langfristig muss die Tourismusbranche Umsatzeinbussen und einen Strukturwandel verkraften. Laut einer Mitteilung des Kantons St.Gallen wird erwartet, dass frühestens gegen Ende des Jahres 2021 die touristischen Einnahmen wieder auf Vorkrisenniveau zu liegen kommen.

Kurzfristige Aktionen und Kompensation der Einnahmenausfälle

Um den Tourismus zu unterstützen, werden nun zeitnahe Aktionen in bestehenden Produkten, die Aktivierung der Gäste sowie die teilweise Kompensation von Einnahmeausfällen der vier St.Galler Destinationsmanagementorganisationen ermöglicht. Letzteres gleicht einen Teil des Ausfalls der Kurtaxen- und Dienstleistungseinnahmen aus.

Andererseits wird mit dem Beitrag das Projekt «Oskar» unterstützt. Mit diesem Projekt existiert innerhalb der Ostschweiz ein attraktives Angebot, das verschiedene touristische Leistungsträger verbindet, heisst es in der Mitteilung weiter. Übernachtungsgäste können in den Hotels die Ostschweizer Gästekarte («Oskar») beziehen und damit gratis innerhalb des gesamten Ostwind-Streckennetzes den ÖV benutzen sowie verschiedene Attraktionen erleben. Bis Ende Dezember 2020 ermöglicht die kantonale Unterstützung, dass sowohl die teilnehmenden Übernachtungsanbieter als auch die Gäste kostenlos in den Genuss von «Oskar» kommen. Neben dem Kanton St.Gallen sind auch die beiden Nachbarkantone Thurgau und Appenzell Ausserrhoden gewillt, Unterstützungsmittel in das Projekt einfliessen zu lassen.

Insgesamt 3,5 Millionen Franken für den Tourismus

Mit den vorgenannten Massnahmen fliessen rund 1 Million Franken aus dem Kanton St.Gallen direkt an die touristischen Leistungsträger und die Übernachtungsgäste. Zusammen mit der bereits Ende März 2020 beschlossenen Entlastung durch den Verzicht auf die Beherbergungs- und Gastwirtschaftsabgaben in den Jahren 2020 und 2021 wird der St.Galler Tourismus mit insgesamt rund 3,5 Millionen Franken unterstützt.