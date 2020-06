Aus einem Museum mach zwei – der Thurgau löst den Museumsstreit salomonisch Sowohl-als-auch statt Entweder-oder: Arbon erhält ein Historisches Museum, jenes im Schloss Frauenfeld bleibt aber ebenfalls erhalten. Beide Städte hatten mit harten Bandagen um das kantonale Historische Museum gerungen. Christian Kamm 04.06.2020, 19.30 Uhr

Mehr als zehn Jahre wurden Optionen für das Historische Museum Thurgau geprüft: Regierungsrätin Monika Knill. Andrea Stalder

Regierungsrätin und Kulturchefin Monika Knill hat am Donnerstag im Thurgauer Museumsstreit eine salomonische Lösung präsentiert: Das heutige Historische Museum im Schloss bleibt der Kantonshauptstadt erhalten. Gleichzeitig wird Arbon Standort eines neuen Museums für neuere Thurgauer Geschichte. Zudem ist dort auch ein Sonderausstellungsraum für sämtliche sechs kantonalen Museen geplant.

Mit dieser Kompromisslösung will der Regierungsrat den seit Jahren tobenden Standortwettbewerb um das Historische Museum Thurgau beenden. Vor allem der Oberthurgau hatte sich in den vergangenen Jahren stark um das kantonale Museum bemüht. Frauenfeld lobbyierte umgekehrt für seine Interessen. Bereits 2015 war man einer (Oberthurgauer) Lösung nahe: Doch die Pläne mit dem Massivlagerhaus in Romanshorn scheiterten kurz vor dem Ziel.

Projektgruppe votierte mehrheitlich für Frauenfeld

Nun also Sowohl-als-auch: Frauenfeld und Arbon. «Die Regierung ist zur Überzeugung gelangt, dass die ältere Geschichte ins Schloss Frauenfeld gehört», sagte Regierungsrätin Knill. Staatsschreiber Paul Roth, Knills damaliger Generalsekretär, der die Projektgruppe geleitet hatte. sekundierte:

«Das Schloss Frauenfeld hat Symbolwert für den Thurgau. Es hat Potenzial und Vergangenheit.»

Gleiches lasse sich aber ebenso für Arbon sagen, das ein Symbolort für die Thurgauer Industrie- und Wirtschaftsgeschichte sei. Mit zwei Museumsstandorten könnten darüber hinaus zwei Einzugsgebiete mobilisiert werden: «Eine doppelte Chance.»

Knill: Nicht regionalpolitischem Druck nachgegeben

Dass mit dem Entscheid regionalpolitischem Druck nachgegeben worden sei, verneinte Knill. Der Standort Arbon habe Potenzial und eigene sich bestens, um die neuere Thurgauer Geschichte dort zu verorten. Auch verwies sie auf das touristische Umfeld am See. Immerhin: Die Projektgruppe hatte sich in ihrem Bericht mehrheitlich für Frauenfeld ausgesprochen, wie an der Medienorientierung bekannt wurde. Doch die Regierung entschied anders: «Sie wollte den Standort in Arbon», machte Monika Knill deutlich.

Bereits zwei Gebäude in Arbon ins Auge gefasst

Zwei Standorte heisst aber auch zweimal investieren. Zum einen wird das Schloss Frauenfeld saniert und für seine museale Zukunft fit gemacht. Dazu wird bis 31. März 2021 ein Planungsauftrag ausgearbeitet. Andererseits wird es Machbarkeitsstudien für das Historische Museum mit Ausstellungsraum in Arbon geben. In Frage kommende Gebäude hat der Kanton schon ins Auge gefasst: Die «Webmaschinenhalle» oder das unmittelbar daneben gelegene «Zentralmagazin» Arbon. Bei der Besitzerin, der HRS, wurde vorsondiert. «Die Gebäude wollen verkauft werden», sagte Kantonsbaumeister Erol Doguoglu.

Über das dafür nötige Geld wird nach dem Grossen Rat in letzter Instanz das Stimmvolk entscheiden. Laut Knill befürwortet die Regierung weiterhin, auch einen Teil der TKB-Millionen für die Museumsprojekte einzusetzen. Wann die Bauarbeiten in Frauenfeld oder Arbon oder im Kunstmuseum Ittingen (Bericht unten) starten können, ist mit Blick auf den politischen Instanzenweg schwierig zu prognostizieren. Monika Knill:

«Mein persönlicher Wunsch ist es, in dieser Legislatur noch einen Spatenstich zu erleben.»