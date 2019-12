Gemeindepräsidentin zum Brand in Degersheim: «Das wichtigste ist, dass keine Personen verletzt wurden» In Degersheim haben sieben Bewohner kurz vor Weihnachten ihr Daheim verloren. Die Solidarität im Dorf ist gross. Janina Gehrig 12.12.2019, 19.31 Uhr

Das Haus an der Hauptstrasse in Degersheim wird noch lange unbewohnbar bleiben. Zita Meienhofer

Der Gestank nach Verbranntem liegt in der Luft. Aus einem Fenster flattert ein zerfetzter Spitzenvorhang. Das Dach des Holzhauses an der Hauptstrasse in Degersheim besteht nur noch aus verkohlten Balken. Schneeflocken setzen sich darauf fest, während aus den Löchern der Fassade Schutt gekippt wird. Schaufel um Schaufel. Ziegelsteine, verkohltes Holz, Asche. Zwei Forensiker suchen nach der Brandursache, nach Überresten von Elektrogeräten, nach defekten Kabeln. «Wahrscheinlich eine technische Brandursache» und «keine Brandstiftung», teilt die Kantonspolizei St.Gallen später mit.