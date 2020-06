Aus dem St.Galler Kantonsrat: «Es ist Zeit für einen Coronabatzen» Die Fragen zu den Folgen der Coronakrise reissen nicht ab. Das zeigen die zahlreichen, neuen Vorstösse im Kantonsparlament. Regula Weik 03.06.2020, 19.12 Uhr

Der zweite Tag der Junisession des St. Galler Kantonsrates in der Olma-Halle 2.1. Benjamin Manser

Wirtschaft: Mehrere Vorstösse der SP zielen darauf, die Arbeitsplätze nachhaltig zu sichern und die Betroffenheit Einzelner aufzufangen. Die Fraktion befürchtet eine verzögerte Konkurswelle, da Unternehmen unter der zusätzlichen Kreditlast leiden. Zugleich fordert Bettina Surber die Regierung auf, ein Monitoring über die verbürgten Kredite zu führen.



Die SVP befürchtet als Folge der weltweiten Krise einen verstärkten Einwanderungsdruck auf die Schweiz und den hiesigen Arbeitsmarkt. Sie fordert daher von der Regierung aktuelle Zahlen zur Einwanderung. Anders die SP-Fraktion. Sie sorgt sich, Migrantinnen und Migranten könnten wegen der Krise vermehrt in die Sozialhilfe abrutschen; dies wirke sich negativ auf Einbürgerungsverfahren und Aufenthaltsbewilligungen aus, solche Nachteile müssten verhindert werden.



Jigme Shitsetsang (FDP) will wissen, welche Massnahmen die Regierung plant, um die wegen der Coronakrise angespannte Situation auf dem Lehrstellenmarkt zu verbessern.



Wann kann wieder überall mit Bargeld bezahlt werden?, fragt Peter Kuster (SVP) die Regierung. Und: Es wäre an der Zeit, nicht nur KMU zu unterstützen; vielmehr sollten wegen der Krise auch allen steuerpflichtigen St.Gallern 500 Franken ausgezahlt oder von den Steuern abgezogen werden. Kuster will wissen, was die Regierung davon hält und was diese «Coronafranken» den Kanton kosten würden.



Gesundheit: Die Krise habe gezeigt, wie wichtig gut ausgebildetes Pflegepersonal ist, halten Thomas Warzinek, Patrick Dürr und Luzia Krempl (alle CVP) fest. Bloss seien die Studiengebühren zu teuer. Die Regierung solle diese überprüfen.



Yvonne Suter (CVP) und Thomas Ammann (FDP) interessiert, wie gross die Bereitschaft des Spitalpersonals ist, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen.



Die CVP-Fraktion will wissen, wie sich der Kanton auf künftige Pandemien vorbereitet, die FDP-Fraktion, wie es um die unterirdischen Spitäler im Kanton steht und ob diese im Krisenfall bezugsbereit wären.



Corona habe einen wahren Veloboom ausgelöst, hält Ruedi Blumer (SP) fest und fragt, ob die Regierung bereit ist, diesen mit Fördermassnahmen zu unterstützen und zu erhalten.



Verwaltung: Wurde der Lockdown in der Staatsverwaltung dazu genutzt, Überzeit und Ferienguthaben abzubauen?, fragt Markus Wüst (SVP). Und gab es Lohnreduktionen?



Yvonne Suter, Boris Tschirky und Christoph Bärlocher (alle CVP) wollen erfahren, wie viele Mitarbeitende der Staatsverwaltung Überzeit leisten mussten und wie diese Stunden entschädigt werden. Und ob Mitarbeitende, die wegen der Krise weniger ausgelastet waren, in andern Abteilungen aushalfen.