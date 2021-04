Aus dem Archiv «Sie sollten mehr Joghurt essen» oder «eine Zigarette für Kettenraucher» – so warben Firmen früher im «Tagblatt» Bild: Ralph Ribi Welche Produkte galten früher als gesund? Wie teuer waren Handys in den 1990er-Jahren? Und was verstand man 1970 unter Convenience-Food? Das verrät ein Blick ins Archiv. Jolanda Riedener 02.04.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Blättert man in alten «Tagblatt»-Ausgaben, fällt nicht nur die schiere Anzahl an Anzeigen und Inseraten auf. Manche Werbeinserate aus vergangenen Jahrzehnten sind aus heutiger Sicht irritierend, lösen Verwunderung aus oder amüsieren.

Die Inserateumfänge in den Schweizer Zeitungen sind seit längerer Zeit rückläufig. Der Werbeumsatz in der Presse lag 2015 bei total 1436 Millionen Franken und betrug 2019 nur noch 924 Millionen Franken, wie die Zahlen der WEMF AG für Werbemedienforschung zeigen.

Erschienen am 11. April 1980 im im Appenzeller Tagblatt. Bild: Ralph Ribi Erschienen am 16. Februar 1965 im «Tagblatt». Bild: Ralph Ribi Erschienen am 8. Februar 1890 im «Ostschweizer Wochenblatt». Bild: Ralph Ribi Erschienen am 16. Oktober 1940. Bild: Ralph Ribi Erschienen am 8. März 1974 im «Ostschweizer Tagblatt». Bild: Ralph Ribi Erschienen im «Appenzeller Tagblatt» am 12. April 1980: Rediffusion gibt es seit 1931, im Jahr 1994 wurde die Firma zu Cablecom, heute heisst sie UPC. Bild: Ralph Ribi Erschienen am 8. März 1974 im «Ostschweizer Tagblatt»: Damals noch mit Filialen in St.Gallen und St.Margrethen. Vor drei Jahren erfolgte ein Kahlschlag in der Ostschweiz, neun Filialen werden geschlossen. Bild: Ralph Ribi Erschienen am 5. Mai 1982 im «Tagblatt». Bild: Ralph Ribi Erschienen im «Tagblatt»: Dieses Inserat bewirbt den Sonderverkauf zwischen dem 15. und 31. Juli 1992. Die Firma Nägele-Capaul wurde 1981 mit den Standorten in Flims und Triesen gegründet. Bild: Ralph Ribi Erschienen am 14. April 1932. Bild: Ralph Ribi Erschienen am 10. Oktober 1970 im «Tagblatt»: Die Wermutmarke wird seit 2016 wieder produziert. Bild: Ralph Ribi Erschienen am 10. Oktober 1970 im «Tagblatt»: 1936 wurde die Firma Riri in Mendrisio (TI) gegründet. Bild: Ralph Ribi Erschienen am 1. Oktober 1970 im «Tagblatt». Bild: Ralph Ribi Erschienen am 6. Oktober 1970 im «Tagblatt». Bild: Ralph Ribi Erschienen am 11. April 1980 im «Appenzeller Tagblatt». Bild: Ralph Ribi Erschienen am 2. Oktober 1970 im «Tagblatt». Bild: Ralph Ribi Erschienen am 5. April 1932: Vor zwei Jahren feierte Zirkus Knie sein 100-Jahr-Jubiläum. In St.Gallen schlägt der Zirkus sein Zelt heute jedoch auf dem Spelteriniplatz auf. Bild: Ralph Ribi Erschienen am 10. Oktober 1972 im «Tagblatt». Bild: Ralph Ribi Erschienen 1992 im «Tagblatt»: Heute heisst der Event Stadtlauf. Bild: Ralph Ribi Erschienen 1970 in der «Thurgauerzeitung»: Mehrere Filialen und Warenhäuser trugen den Namen des Unternehmers Oscar Weber – später erfolgte die Umwandlung in Epa-Warenhäuser. Bild: Kevin Roth

Für viele Raucher, Vielraucher und Kettenraucher

Rückblickend befremdend wirkt auch diese Zigarettenwerbung, erschienen im «Tagblatt» vom 16. Oktober 1940. Sie ist an Raucher, Vielraucher und Kettenraucher adressiert:

Diese Zigarettenwerbung wurde am 16. Oktober 1940 im «Tagblatt» abgedruckt. Bild: Ralph Ribi

Urheber dieser Zeichnung ist der Grafiker, Maler und Illustrator Hugo Laubi. Er studierte in München, Paris und London und arbeitete ausserdem seit den 1920er-Jahren für den «Nebelspalter», heisst es in seiner Biografie, veröffentlicht auf der Website des Museums für Gestaltung Zürich.

Der Grafiker erstellte zahlreiche Werbeplakate für Raucherwaren wie Zigaretten und Stumpen. Die Werbefigur Casimir kreierte er für die Zigarettenmarke Capitol. Die Figur wurde in den 1940er-Jahren bekannt und zierte grossformatige Plakate, aber auch viele Einzelbilder für Zeitungsinserate. Hugo Laubi war selbst ein starker Raucher und konsumierte bis zu 80 Zigaretten pro Tag. Im Alter von 70 Jahren starb er an Lungenkrebs.

In der Schweiz ist Tabakwerbung im Fernsehen und Radio untersagt. Tabakwerbung, die sich gezielt an Jugendliche richtet, ist seit 1995 gänzlich verboten. In vielen Kantonen ist Tabakwerbung auch auf Plakaten, im Kino oder auf öffentlichem Grund untersagt.

Migros: Essen Sie Joghurt!

Dieses Inserat wurde am 16. Februar 1965 im «Tagblatt» abgedruckt. Bild: Ralph Ribi

Mit einem Inserat will die Migros 1965 die Bevölkerung zum Joghurtessen animieren. Die Migros benutzte den Slogan «Sie sollten mehr Joghurt essen» von ungefähr 1964 bis 1969. Vermutlich gehe dies darauf zurück, dass Joghurt ab den 1960er-Jahren als ein gesundes Lebensmittel betrachtet und von Ärzten zum Verzehr empfohlen wurde, heisst es auf Anfrage beim Migros-Genossenschaftsbund Ostschweiz.

Ausserdem konnte sich der Joghurt-Umsatz 1965 nicht auf der gleichen Höhe halten wie im heissen Sommer 1964. Auf Anfrage bei der Migros heisst es weiter:

«Da Joghurt hauptsächlich in den warmen Monaten gegessen wurde und der Sommer 1965 regnerisch war, nahm der Umsatz ab.»

Deshalb wurde damals vermutlich vermehrt Werbung für Joghurt gemacht.

Migros-Werbung aus dem Jahr 1965: Ein Arzt empfiehlt, Joghurt zu essen. Bild:PD

Im Herbst 1967 ergänzte die Migros den Slogan «Sie sollten mehr Joghurt essen» sogar mit dem Zusatz «Und zwar regelmässig – im Interesse Ihrer Gesundheit». Ab 1970 lag die Aufmerksamkeit schliesslich vermehrt auf dem Preis und weniger auf dem gesundheitlichen Aspekt.

Jsotta: Wermut-Wettbewerb von renommierten Werbern entwickelt

Etwas ungewöhnlich erscheint diese Reklame eines Schweizer Wermuts aus den 1970er-Jahren: Sie bewirbt einen Wettbewerb bei ausgewählten Jsotta-Verkaufsstellen.

Diese Anzeige ist am 10. Oktober 1970 im «Tagblatt» erschienen. Bild: Ralph Ribi

Jsotta war in den 50er- und 60er-Jahren die führende Wermutmarke der Schweiz, sagt Berthold Pluznik, der damalige Geschäftsführer und heutige Verwaltungsratspräsident der Lateltin AG, die das Getränk herstellte. Besonders beliebt sei das Getränk auch in der Ostschweiz gewesen. Mit der zunehmenden Reisetätigkeit der Konsumentinnen und Konsumenten wurden internationale Marken wie Cinzano und Martini populärer.

Pluznik erinnert sich gut an die Werbeaktion. Um den Verkauf von Jsotta anzukurbeln, habe man extra die renommierte Werbeagentur Adolf Wirz beauftragt. «Damals gab es weniger Einschränkungen im Vergleich zu heute, Wettbewerbe und Degustationen von Alkohol waren erlaubt», erinnert sich der 75-Jährige.

Der Wettbewerb habe viel Beachtung erhalten: Mit einer Angelrute mussten die Kunden einen Ring über den Flaschenhals manövrieren. Schafften sie es, durften sie die Flasche behalten. «Die Idee war super, die Ausführung – vor allem am Anfang – weniger», sagt Pluznik. Studierende, welche die Stände in Coop- und Manorfilialen betreuten, wurden zu wenig gut instruiert. Sie gingen zu wenig auf die Kunden zu, um sie zum Mitmachen zu animieren. Das habe man dann aber korrigieren können.

Gebracht hatte die Werbekampagne Jsotta jedoch wenig, die Firma stellte die Produktion Ende der 1990er-Jahren ein. 2016 feierte das Kultgetränk aus der Schweiz ein Revival und erfreut sich seither grosser Beliebtheit.

Convenience-Lebensmittel in den 1970er-Jahren: «An alle, die nie Zeit haben!»

«Eigentlich hätten wir schon früher an all jene denken sollen, die gerne etwas Gutes für sich alleine essen möchten – aber oft sehr knapp an Zeit sind», heisst es in diesem Zeitungsinserat von Rocopic.

Schnelle Einzelmahlzeiten: Diese Anzeige ist am 6. Oktober 1970 erschienen. Bild: Ralph Ribi

Fixfertige Gerichte in der Dose, ideal für eine Person – was damals erst am Aufkommen war, macht heute einen nicht unwesentlichen Teil des Sortiments vieler Lebensmittelhändler aus. Convenience-Lebensmittel sind gefragt.

Angesprochen mit der Werbung des einstigen Dosenherstellers aus Rorschach waren auch explizit Männer: Unter einem Strohwitwer versteht man einen Ehemann, der vorübergehend ohne seine Frau ist.

Aus derselben Inseratereihe: erschienen am 1. Oktober 1970. Ralph Ribi

Die Konservenfabrik Bernhard wurde 1886 in Rorschach gegründet. Daraus entstand die schweizweit bekannte Marke Roco. Zur Erntezeit beschäftigte die Firma damals 250 Angestellte. 1934 wurden die ersten industriell gefertigten Konservenravioli produziert. 1942 wurde Roco in die neu gegründete Frisco Kühlobst & Gemüse AG integriert und die ersten Tiefkühlprodukte der Marke Frisco wurden lanciert. Heute gehört die Firma mit Produktionshallen in Rorschach und Goldach zur international tätigen Froneri.

Technischer Fortschritt im Unterhaltungsbereich

Ein Blick in alte Zeitungen macht aber auch den technischen Fortschritt deutlich. Zum Beispiel im April 1980, als ein Videorecorder «nur» 1850 Franken gekostet hat.

Die Rediffusion gibt es seit 1931. Im Jahr 1994 wurde die Firma zu Cablecom, heute heisst sie UPC.

Diese Anzeige wurde im «Appenzeller Tagblatt» am 12. April 1980 veröffentlicht. Bild: Ralph Ribi

Oder ein Siemens-Handy, das im Juli 1992 für satte 2690 statt 3890 Franken über den Ladentisch ging – im Gegensatz dazu wirkt sogar das neue iPhone 12 für 1598 Franken wie ein Schnäppchen.

Dieses «Tagblatt»-Inserat bewirbt den Sonderverkauf zwischen dem 15. und 31. Juli 1992. Die Firma Nägele-Capaul wurde 1981 mit den Standorten in Flims und Triesen gegründet. Heute gibt es zusätzliche Standorte in Mörschwil und Glattbrugg. Bild: Ralph Ribi

Das erste kommerzielle Mobiltelefon kam 1983 in den Handel: Es war das von Martin Cooper entwickelte Motorola DynaTAC 8000X.

Radio via Telefon hören, das tönt wohl nicht nur für die jüngere Generation abenteuerlich. Zu dieser Zeit war Radio eine knisternde Angelegenheit und hügelige Gebiete und Bergtäler konnten teils gar keine Sendungen empfangen, heisst es auf der Website von Swisscom. Gleichzeitig war die Welt in Aufruhr und das Radio diente nicht nur Unterhaltungszwecken.

Dieses Inserat wurde am 14. April 1932 im «Tagblatt» abgedruckt – zu dieser Zeit hatte das Radio eine grosse Bedeutung. Bild: Ralph Ribi

So entstand die Idee, die damals schon weit verbreiteten Telefonleitungen zur Übertragung zu nutzen. Anfangs war der Empfang am Telefon direkt möglich, ab den 1940er-Jahren übernahmen dies komfortable Geräte.