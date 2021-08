Aus dem Archiv «Hitler war ein unbedeutender Mensch»: So berichteten «Tagblatt» und «Thurgauer Zeitung» über den Zweiten Weltkrieg Vom Ausbruch des Kriegs über die Ernennung von Henri Guisan zum General, von der Bombardierung Schaffhausens bis zum Tod von Hitler. Medienhistoriker Edzard Schade analysiert die damalige Berichterstattung. Martin Oswald 30.08.2021, 12.00 Uhr

«Kriegsende im Europa» – eine denkwürdige Schlagzeile auf der Titelseite der «Thurgauer Zeitung» im Mai 1945. Bild: Andrea Stalder

30. August 1939

Als sich im Sommer 1939 die Lage in Europa zuspitzte, wurde Korpskommandant Henri Guisan am 30. August 1939 von der Vereinigten Bundesversammlung zum General der Schweizer Armee gewählt. Diesen Dienstgrad gibt es nur im Kriegsfall. Guisan genoss hohes Ansehen und wurde mit 204 von 229 Stimmen gewählt.

General Henri Guisan nach seiner Vereidigung. Bild: PD

Während des Kriegs verstand es Guisan immer wieder, den Wehrwillen der Schweizer Soldaten und der Bevölkerung zu stärken. So suchte er auch immer wieder den direkten Kontakt zum einfachen Soldaten. Berühmt ist sein Rütlirapport vom 25. Juli 1940, bei dem er alle Kommandanten auf die Réduit-Strategie einschwor.

Die «Tagblatt»-Ausgabe vom 31. August 1939. Bild: Tagblatt-Archiv

Medienhistoriker Edzard Schade analysiert, was auf den hier abgebildeten Archivseiten steht, und setzt es in einen historischen Kontext:

Die Berichterstattung des «St.Galler Tagblatt» über die Ernennung Guisans zum General der Schweizer Armee überrascht aus heutiger Sicht. Die Eignung Guisans für diese militärische Schlüsselrolle wird kaum im Kontext der damals dramatischen Zeitumstände totalitärer Bedrohung diskutiert, sondern beginnt mit einem historischen Rückblick auf seine drei Vorgänger. Es folgt eine kritische Würdigung seines Lebenslaufes, die mit der Begründung seiner Kernqualitäten als militärische Führungsperson beginnt: «Sein einziges Lebensziel war es, die Wehrhaftigkeit der Schweiz zu fördern.» Er sei eine markante Soldatengestalt des Volksheeres und populär, da er die Herzen des Volkes gewinnen könne. Die Berichterstattung nimmt somit nicht auf das aktuelle Weltgeschehen, sondern auf den inneren Zustand der Schweiz explizit Bezug.

Edzard Schade

Historiker Edzard Schade hat sich die alten Ausgaben unserer Zeitung angeschaut und analysiert, wie damals über Hitler, den Krieg und die Rolle der Schweiz berichtet wurde. Schade ist Experte für Mediengeschichte und forscht und lehrt als Professor an der Fachhochschule Graubünden und Universität Zürich.

Implizit nimmt der restliche Bericht vor allem Bezug auf Ulrich Wille, General während des Ersten Weltkriegs. Ohne Wille nochmals beim Namen zu nennen, erfolgt schrittweise eine klare Abgrenzung Guisans von seinem Vorgänger, der als General während des Ersten Weltkriegs mit seiner autoritären, antisozialen und offenkundig deutschfreundlichen Haltung die Polarisierung der schweizerischen Bevölkerung in verschiedener Hinsicht gefördert hatte. In vielerlei Augen galt Wille mitverantwortlich für die sozialpolitische Eskalation zum Kriegsende, die im bislang einzigen Landesgeneralstreik der Schweiz mündete.

Tatsächlich vertrat der damalige Chefredaktor Ernst Flückiger als freisinniger St.Galler Grossrat in diesem Bericht aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs eine linksliberale Haltung, die sich für eine soziale und kulturelle Integration starkmachte. Guisan wurde in dieser Perspektive zu einem Hoffnungsträger: Er habe nicht nur das rein Militärische, sondern den Menschen und die Gesellschaft mit im Blick, betont der Text. Guisan wisse eben auch, «dass man das seelische Element nicht vernachlässigen darf und die Armee auch für ihre notleidenden Angehörigen einstehen muss». Der abschliessende Bezug auf schweizerische Werte treibt die Abgrenzung gegenüber Wille nochmals weiter: Guisan «verkörpert jene guten schweizerischen Tugenden, welche ein Führer notwendig hat, damit die Milizen zu ihm in Vertrauen emporschauen».

31. August 1939

Am 31. August fingiert eine Kommandoeinheit der SS einen polnischen Überfall auf die deutsche Radiostation bei Gleiwitz in der Nähe der polnischen Grenze. Dieser Überfall soll Hitler den propagandistischen Vorwand für einen Angriff auf Polen liefern. Das «St.Galler Tagblatt» fragt am 1. September in grossen Lettern: «Vor der Katastrophe?».

«Vor der Katastrophe?» – Die Titelseite vom 1. September 1939. Bild: Tagblatt-Archiv

Ohne vorherige Kriegserklärung greift die deutsche Wehrmacht am 1. September Polen an. Hitler hält eine Rede vor dem deutschen Reichstag, welche im Rundfunk übertragen wurde, und sagt den berühmten Satz:

«Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen!»

Die Schweiz erklärt gleichentags ihre Neutralität. So tun das auch Estland, Lettland, Litauen, Finnland, Norwegen.

Medienhistoriker Edzard Schade analysiert die «Tagblatt»-Ausgabe vom 1. September wie folgt:

Der Anfang des Zweiten Weltkriegs wird heute auf den 1. September 1939 datiert. Der damalige Tagesbefehl Hitlers zum militärischen Überfall auf Polen und die Proklamation der Wiedereingliederung des seit 1920 «autonomen Freistaats Danzig» ins Deutsche Reich markieren den Bruch mit der labilen Friedensordnung (Versailler Vertrag).

In zeitgenössischer Perspektive scheint die Abwendung eines Krieges noch möglich, wenn auch unwahrscheinlich zu sein. Das «St.Galler Tagblatt» erwartet deshalb «schwerwiegende Beschlüsse des Bundesrates» für diesen Tag: «Die Lage hat sich durch den Tagesbefehl Hitlers und die Anschluss-Proklamierung in Deutschland auf das Äusserste zugespitzt. Das bedeutet mit grösster Wahrscheinlichkeit Krieg, wenn es nicht gelingt, in letzter Stunde zu vermitteln. Darüber liegen aber leider bis jetzt keine Anzeichen vor.»

Die pessimistische Einschätzung ergibt sich für die Zeitungslesenden aus der Lektüre Hitlers Tagesbefehl an die Wehrmacht: «Der polnische Staat hat die von mir erstrebte friedliche Regelung nachbarschaftlicher Beziehungen verweigert. Er hat stattdessen an die Waffen appelliert. Die Deutschen in Polen werden mit blutigem Terror verfolgt, von Haus und Hof vertrieben. […] Um diesem wahnwitzigen Treiben ein Ende zu bereiten, bleibt mir kein anderes Mittel, als von jetzt an Gewalt gegen Gewalt zu setzen.» Abgerundet wird das Bild zur Lage in Deutschland mit einer Presseschau unter dem Titel: «Die Begleitmusik der Berliner Morgenpresse.»

Das «St. Galler Tagblatt» setzt Hitlers Propaganda von «Deutschlands Verhandlungswille» und Polens Kriegsschuld eine nüchterne Darstellung und Deutung der chronologischen Ereignisse gegenüber: «Das Geheimnis über die deutschen Vorschläge, die zur gleichen Zeit veröffentlicht wurden, als sie für ungültig erklärt werden, lüftet sich nunmehr etwas durch die Erklärungen, die soeben vom Foreign Office vor einer heute Morgen in aller Eile zusammenberufenen Konferenz britischer und ausländischer Pressevertreter abgegeben wurde.» Damit folgt das «Tagblatt» der britischen Darstellung, die Hitlers «Verhandlungswille» als Finte durchschaut.

2. September 1939

Frankreich und Grossbritannien fordern ultimativ den Abzug deutscher Truppen aus Polen. Nach Ablauf des Ultimatums erklären die Westmächte am 3. September dem Deutschen Reich den Krieg.

«St.Galler Tagblatt», Titelseite vom 2. September 1939. Bild: Tagblatt-Archiv

Die Einordnung von Medienhistoriker Edzard Schade:

Die Frontseite vom 2. September 1939, dem Folgetag des Kriegsbeginns, bietet reichhaltigen Informationsjournalismus. Das damals verbreitete Berichterstattungsmuster orientiert sich am Ideal einer möglichst «objektiven» Berichterstattung dank Quellenangaben, Originalzitaten und Darlegung der verschiedenen Standpunkte. Im Zentrum der Berichterstattung steht die Note, in der Grossbritannien und Frankreich gemeinsam den militärischen Angriff Deutschlands auf Polen verurteilen, die deutsche Regierung auffordern, die militärischen Übergriffe umgehend einzustellen und den Rückzug aus Polen zu veranlassen. Zugleich sichern sie in ihrer Note Polen ihre militärische Unterstützung zu.

Die Kriegsschuldfrage wird mit einem Zitat des britischen Ministerpräsidenten Chamberlain beantwortet: «Ein einziger Mann in Europa trägt die Verantwortung für den Krieg in Europa und die damit über die Menschheit gekommene Katastrophe.» Hitler habe die Schuld auf sich geladen, «Europa in ein unüberschaubares Blutbad zu verwandeln».

Das «St.Galler Tagblatt» befasst sich in diesen dramatischen Stunden auch intensiv mit der Rolle der Presse. Das ist wegen dauernder pressepolitischer Druckversuche des Hitlerregimes längst eine äusserst heikle aussen- wie innenpolitische Frage. Die schweizerische Presse profilierte sich schon vor Kriegsausbruch mit ihrem Eintreten für eine möglichst freie Berichterstattung als «Bannwald der Demokratie». Angesichts vieler Parallelen zwischen der britischen und schweizerischen Medienpolitik überrascht es kaum, wie aufmerksam über die «Einheitsfront der englischen Presse» berichtet wird: «Die britische Presse kommt allgemein zu dem Schluss, dass der Krieg, der wahrscheinlich schon heute Europa überziehen wird, die Schicksalsfrage Europas überhaupt darstellt. Sein Ausgang wird bestimmend sein, ob ein freies Menschengeschlecht, das das Recht auf eigene und aufrechte Meinungsbildung nicht aufgegeben hat, noch Platz in Europa hat. Dieser Krieg […] wird – wenigstens für die Westmächte – eine Auseinandersetzung darstellen zwischen den rohen Kräften der Gewalt und den Kräften des Anstandes, der Gesinnung und der Achtung vor dem Rechte des andern.

1942

In Europa tobte der Krieg. Die Versorgung der Schweiz mit Lebensmitteln geriet zunehmend in Gefahr. Um eine drohende Hungersnot abzuwenden, stellt Friedrich Traugott Wahlen, der spätere Bundesrat, am 15. November 1940 seinen Anbauplan vor – und dies ohne Wissen seiner Vorgesetzten. Wahlen ist Chef der Abteilung für landwirtschaftliche Produktion und Hauswirtschaft im Eidgenössischen Kriegsernährungsamt. Der Plan sah vor, dass Fussballplätze, Parkanlagen, Gärten und brachliegendes Land zu Ackerland würden. So wurden auf der Zürcher Sechseläutenwiese plötzlich Kartoffeln angepflanzt, ebenfalls vor dem Bundeshaus in Bern.

Die Zürcher Sechseläutenwiese 1942, im Hintergrund das Opernhaus. Bild: Keystone

1. April 1944

Am 1. April 1944 wurden die Stadt Schaffhausen und Umgebung wegen Fehlnavigationen zum Ziel amerikanischer Luftangriffe. Nachdem Bomberstaffeln 371 Brand- und Sprengbomben auf die Stadt nahe der deutschen Grenze abwarfen, brachen zahlreiche Grossbrände aus. Vierzig Menschen kamen dabei ums Leben.

«Furchtbare Bombardierung der Stadt Schaffhausen durch amerikanische Flugzeuge» – Titelseite vom 3. April 1944. Bild: Tagblatt-Archiv

Feuerwehrleute und Luftschutzsoldaten sind im Einsatz während Löscharbeiten in der Altstadt von Schaffhausen.

Bild: Walter Scheiwiller, Milou Steine/Photopress-Archiv

Die Einordnung von Edzard Schade:

Die Bombardierung der Stadt Schaffhausen durch amerikanische Flugzeuge ereignet sich am 1. April 1944, einem Samstagmorgen, die Berichterstattung im «St.Galler Tagblatt» folgt erst am 3. April. Dies erklärt, weshalb bereits eine fast akribische Schadensbilanz vorliegt. Daran anknüpfend formuliert das «St.Galler Tagblatt» zwei unterschiedliche Botschaften: eine Beileidsbekundung an die Betroffenen und eine Protestnote an die Vereinigten Staaten von Amerika: «Es handelt sich um die bisher grösste und folgenschwerste Neutralitätsverletzung des gegenwärtigen Krieges, gegen die wir mit grösster Entschiedenheit protestieren. Wenn auch anzunehmen ist, dass die Schuldigen nicht absichtlich, sondern aus Irrtum am helllichten Tag ihre Bomben auf Schweizergebiet abgeworfen haben, so müssen unbedingt Sanktionen verlangt werden. Es ist notwendig, dass neben dem Ersatze des enormen Schadens, […], Garantien dafür geschaffen werden, dass solche Bombardierungen sich in Zukunft nicht wiederholen.»

Die gemäss heutigen Untersuchungen tatsächlich irrtümliche Bombardierung gilt heute mit 40 Todesopfern und erheblichen Personen- und Sachschäden als folgenschwerste in der Schweiz. Bei allem Elend der Betroffenen verdeutlicht dies, wie sehr die Schweiz im Laufe des Zweiten Weltkriegs zu einer Insel relativer Sicherheit im globalen Blutvergiessen geworden war. Die Schweiz pochte auf Achtung und Schutz ihrer Neutralität. Irrtümer liessen sich zwar nicht vermeiden, aber sie hatte Erfolg mit den Schadenersatzforderungen und erhielt umfangreiche Reparationszahlungen.

30. April 1945

Mit diesem bemerkenswerten Abschnitt beginnt der Hauptartikel auf der Frontseite des «St.Galler Tagblatt» am Mittwoch, 2. Mai 1945:

«St.Galler Tagblatt», Ausschnitt vom 2. Mai 1945. Bild: Tagblatt-Archiv

Und das meldet Bern zum «angeblichen» Tod Hitlers:

«St.Galler Tagblatt», Ausschnitt vom 2. Mai 1945. Bild: Tagblatt-Archiv

Medienhistoriker Edzard Schade mit seinem Blick auf die Berichterstattung:

Auf seiner Frontseite vom 2. Mai 1945 konfrontiert das «St. Galler Tagblatt» sein Publikum mit der schwierigen Erkenntnis, dass «die Bilder des Wahnsinns und der Finsternis» nicht mit dem Tod Hitlers verschwinden werden. Autor des Hauptbeitrags ist der junge Historiker Herbert Lüthy, der schon 1942 bis 1944 regelmässig im «St.Galler Tagblatt» Kommentare zum Weltgeschehen publizierte und mit seiner Scharfzüngigkeit immer wieder für Aufsehen sorgt.

Lüthy hält in seiner Analyse «Hitler und sein Reich» schonungslos fest, dass es während der vergangenen zwölf Jahre nationalsozialistischer Herrschaft kein fremdverschuldetes Nichtwissen über deren Unmenschlichkeit gab: «Es hat nicht an Publikationen gefehlt, nicht an Zeugen, nicht an Dokumenten. […] Die Nationalsozialisten selbst machten kaum ein Hehl aus ihren Methoden; sie logen, aber sie heuchelten nicht, sie bekannten sich stolz zu den Grundsätzen, nach denen sie handelten. […] Nun steht die Menschheit mit Entsetzen und Abscheu vor dem Kadaver des Dritten Reiches. […] Aber das Entsetzen und der Abscheu der Welt vermittelt nicht jene moralische Genugtuung, die man empfindet, wenn sich das menschliche Gewissen gegen Unmenschlichkeit und Ungeist aufbäumt. Dieser Aufschrei kommt zu spät und klingt übel in den Ohren derer, die ohne freiwillige Blindheit und Taubheit die zwölf Jahre des Tausendjährigen Reiches erlebten. Das Dritte Reich war auf Lüge und Verbrechen gebaut von Anbeginn, und wer sich nicht weigerte, es zur Kenntnis zu nehmen, der musste es wissen.»

Lüthy nimmt alle Zeitgenossinnen und Zeitgenossen in Mitverantwortung, insbesondere die Eliten, die aktiv, aber auch durch Passivität den Aufstieg Hitlers beziehungsweise des nationalsozialistischen Systems ermöglichten: «Der hybride Wolkenkratzer ist eingestürzt, aber noch seine Ruinen sind ein gewaltiges Monument der Stupidität jener bloss reaktionären Mächte, die lieber das Tollhaus loslassen, als eine einzige wohlerworbene Position, einen einzigen inhaltslos gewordenen Titel abzuschreiben und preiszugeben, die selbst in Hitler noch eine staatserhaltende Kraft sahen – und nichts beweist, dass sie etwas zugelernt haben.» Lüthy blickt skeptisch in die Zukunft: «Der Nationalsozialismus, und auch der Zusammenbruch des Nationalsozialismus, hat kein Problem gelöst, kein einziges. Aber er hat die Kräfte des Aufbaus in einer gigantischen und sinnlosen Anstrengung verbraucht. Er lässt zurück die Erschöpfung, die Demoralisierung, die Verwirrung der Geister und Korruption der Gewissen, den Bankrott der Eliten, die in seinen Händen abgedankt hatten, und die Entwertung der Menschen.»

Hitler sei als Medium mächtig geworden, erklärt Lüthy. Über ihn als Mensch bleibe nichts zu sagen: «Er war ein sehr unbedeutender Mensch.»

8. Mai 1945

«St.Galler Tagblatt», Ausschnitt vom 8. Mai 1945. Bild: Tagblatt-Archiv

Historiker Edzard Schade:

Heute macht uns «der ersehnte Friedenstag» glücklich, schreibt Chefredaktor Flückiger in der Abendausgabe vom 8. Mai 1945: «Aber jubeln und ein Fest feiern können wir nicht. Denn vor unserem Auge steht als grauenvolle Vision der endlose Zug jener, die den Frieden nicht mehr erleben können.» Der Chefredaktor richtet dabei den Blick nach aussen: auf die Toten der kriegführenden Staaten und die «ungezählten Opfer der schrecklichen Verfolgungen in den besetzten Ländern». Das grosse Privileg der Schweiz, nicht direkt in das Blutvergiessen hineingezogen worden zu sein, verpflichte nach aussen zu einer grosszügigen Hilfsbereitschaft für die Notleidenden und nach innen zu einem «Streben nach vermehrter sozialer Gerechtigkeit gegenüber den ökonomisch schlechter gestellten Mitbürgern».

Ähnliche Kernbotschaften enthält der integral abgedruckte «Aufruf an das Schweizervolk» der freisinnig-demokratischen Partei der Schweiz. Aus heutiger Sicht beeindruckt insbesondere die Verknüpfung von Innen- und Aussenpolitik: Nur eine innerlich gefestigte Schweiz werde in der Lage sein, weiterhin eine Aussenpolitik zu führen, welche die besondere Stellung der Schweiz in der Welt zu sichern vermöge: «Eine Stellung, die uns den Frieden bewahrt, unser Land zu einer Zuflucht unschuldig Verfolgter gemacht und das Schweizervolk instand gesetzt hat, nach dem Mass seiner Kräfte und seiner herzlichen Teilnahme den vom Kriege überfallenen Völkern brüderlich zu helfen. So können wir vor der Welt und der Geschichte auch die Ausnahmestellung rechtfertigen, die uns die Teilnahme am Krieg erspart hat.»

Tatsächlich befindet sich die Schweiz mit dem Kriegsende in Europa in einer aussenpolitisch äusserst herausforderungsvollen Position: Die Alliierten misstrauen der Schweiz wegen ihrer nicht nur wirtschaftlich engen Verflechtungen mit Nazideutschland. Auf dem Titelblatt der Abendausgabe vom 8. Mai 1945 findet sich auch die Meldung, dass am heutigen Tag die vom Bundesrat vor Wochenfrist beschlossene «Auflösung der NSDAP in der Schweiz in Kraft trete und der Landesgruppenleiter ausgewiesen werde».

«Kriegsende in Europa» verkündeten die Zeitungen, wie hier in Zürich. Bild: Keystone

8. Mai 1945

Der 8. Mai 1945 geht als Tag des Sieges über Nazideutschland und Tag der Befreiung von Europa in die Geschichte ein. Admiral Karl Dönitz, Nachfolger von Adolf Hitler, verkündet die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht.

«Die Schweiz am Kriegsende», Ausschnitt vom 9. Mai 1945. Bild: Tagblatt-Archiv

Dazu die medienhistorische Analyse von Edzard Schade

Am Tag nach der Kapitulation der deutschen Wehrmacht und dem Kriegsende in Europa druckt das «St.Galler Tagblatt» die am Vortag gehaltene Rede des Bundespräsidenten Eduard von Steiger und den Tagesbefehl von General Guisan auf der Frontseite ab. In beiden Botschaften geht es um die langfristige Deutung der Kriegsjahre. Steiger, der hauptverantwortlich für die äusserst restriktive Flüchtlingspolitik der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs zeichnet, redet in seiner Botschaft viel über Hilfsbereitschaft: «An uns ist es nicht zu richten, unsere Sache ist, zu helfen, Not zu lindern und Gutes zu tun.» Es scheint, als wolle er die später viel kritisierte Härte seiner Flüchtlingspolitik durch nachträglich gute Taten relativieren: «Weder das unverdiente Glück, vom Krieg verschont geblieben zu sein, noch die Widerstandskraft unserer Wirtschaft dürfen uns unbesonnen und unbescheiden werden lassen. Mitten in einem Europa, dessen Gestaltung für uns noch im Dunkel liegt, soll die Schweiz ein Beispiel dafür sein, dass auch ein kleines Land helfen und grossmütig sein kann».

Guisan kümmert sich in seinem Tagesbefehl vor allem um die spätere historische Einordnung der Rolle der Armee: «Im Verlaufe von beinahe sechs Jahren wurde unser Land unter verschiedenen Malen schwer bedroht. Es wird später gezeigt werden können, wie und wann dies geschah.» Im Wissen um die Bedrohung werde das vergangene Handeln richtig verstanden werden. Guisan erinnert die Armeeangehörigen eindringlich daran, dass ihr Dienst für die Wehrbereitschaft weiter gehen muss: «Soldaten! Ihr erweist Euch Eurer Leistungen nur würdig, wenn Ihr sie weder in Tat noch in Gedanken verleugnet. Übergebt der kommenden Generation Eure Tapferkeit, Eure Treue und Euer Pflichtbewusstsein; denn Ihr vor allem seid die Wächter unserer Heimat.»

Wer und was die Schweiz davor bewahrte, direkt in den Krieg hingezogen worden zu sein, ist bis heute ein strittiges Thema. Klar ist, dass es das Zusammenspiel vieler Faktoren war.

Während in Europa der Krieg endet, dauern die Kämpfe in Asien noch bis Anfang September 1945 an.

6. August 1945

Eine Luftaufnahme von Hiroshima kurz nach der Explosion der Atombombe «Little Boy». Bild: Keystone/World History Archive

Am 6. August um 8.16 Uhr Ortszeit wird aus dem Bomber Enola Gay die erste Atombombe über Hiroshima abgeworfen (Bombenname «Little Boy»), etwa 90'000 Menschen sterben sofort. Das «Tagblatt» schreibt tags darauf vom ersten Einsatz der «furchtbarsten Waffe aller Zeiten».

«St.Galler Tagblatt», Ausschnitt vom 7. August 1945. Bild: Tagblatt-Archiv

So ordnet Medienhistoriker Edzard Schade die Berichterstattung zur Atombombe ein:

Als am 6. August 1945 über Hiroshima erstmals eine Atombombe als Kriegsakt aus einem Flugzeug der U.S. Army Air Forces abgeworfen wird, befindet sich Europa seit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht vom 8. Mai bereits in der Nachkriegszeit. Dieser Umstand widerspiegelt sich in der umfangreichen Berichterstattung des «St.Galler Tagblatt» über die Entwicklungsgeschichte der Atombombe. Dank gelockerter Zensurvorschriften kann nun umfassender als in den Kriegsjahren über Militärisches berichtet werden.

Die Berichterstattung irritiert aus heutiger Sicht durch ihre weitgehende Emotionslosigkeit. Der Information, dass durch die «furchtbarste Waffe aller Zeiten» Hiroshima mit seinen rund 300’000 Einwohnerinnen und Einwohnern voraussichtlich «buchstäblich vom Erdboden verschwunden» sei, folgt keine kommentierende Einordnung des damit verbundenen menschlichen Leids. Der Abwurf wird gewissermassen als Meilenstein einer Technologieentwicklung beschrieben. So heisst es im Untertitel: «Konstruktion der Atombombe gelungen».

Die Bombe wird entsprechend der alliierten Narration als Mittel zum Zweck eines möglichst raschen Friedens in Asien betrachtet: «Man hält es für beinahe gewiss, dass Japan angesichts dieser neuen Drohung, wenn in Tokio noch ein Funken menschlicher Vernunft waltet, sich zur Niederlegung der Waffen bereit erklären wird, denn die Flugblätter, die das japanische Volk in allen Einzelheiten über diese furchtbarste Waffe aller Zeiten orientieren soll, machen es klar, dass nun nur noch die Wahl zwischen der Kapitulation und der restlosen Vernichtung bleibt.» Diese Einschätzung sollte sich als falsch erweisen. Die Kapitulation und das Ende des Zweiten Weltkriegs folgten erst am 2. September nach dem Abwurf einer zweiten Atombombe über Nagasaki.

Ein Journalist steht in den Trümmern der Stadt Hiroshima, Wochen nachdem eine Atombombe 140'000 Menschen getötet hat. Bild: Stanley Troutman/AP

Am 9. August um 11.02 Uhr Ortszeit explodiert die zweite Atombombe («Fat Man») über Nagasaki, etwa 36'000 Menschen kommen dabei sofort ums Leben. Am 16. August wird der japanischen Armee die Einstellung aller Kampfhandlungen befohlen. Am 2. September 1945 wird die japanische Kapitulation auf dem Schlachtschiff USS Missouri in der Bucht von Tokio unterzeichnet. Der Zweite Weltkrieg wird damit formell beendet.

Es ist das Ende des grössten und grausamsten Kriegs, den die Menschheit bis dahin erlebt hatte: über 50 Millionen Tote, Städte in Schutt und Asche, ganze Länder am Boden.