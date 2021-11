Umgestaltung Spelteriniplatz: Die Anforderungen des Circus Knie

Aufwertung «Sonst müssten wir St.Gallen vom Tourneeplan streichen»: Der Circus Knie, Schausteller und das Quartier stellen Ansprüche an die Umgestaltung des Spelteriniplatzes Die Stadt möchte den Spelteriniplatz neugestalten. Das könnte dem Circus Knie das Leben erschweren, denn der Auf- und Abbau des Zeltes braucht Platz. Das Quartier wiederum wünscht sich einen grünen Platz, den man auf verschiedene Arten nutzen kann. Als der Zirkus in St.Gallen gastierte, fanden Gespräche mit der Stadt statt. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 27.11.2021, 05.00 Uhr

Der Spelteriniplatz soll nicht nur saniert, sondern auch aufgewertet und begrünt werden, was dem Circus Knie den Zeltaufbau erschweren könnte. Bild: Donato Caspari

Keine Spur mehr vom Zelt, den Wohnwagen und den Artisten. Vergangene Woche herrschte hier noch Rummel, Hunderte Gäste strömten ins Zirkuszelt und sahen sich das neue Programm des Circus Knie an.

Nun ist es wieder ruhig auf dem Spelteriniplatz. Er ist wieder nur ein Parkplatz. Doch der graue Platz mitten im Museumsquartier soll nicht nur drei Mal im Jahr im Ausnahmezustand sein, nämlich dann, wenn die Jahrmärkte der Olma und der Offa stattfinden oder der Circus Knie spielt.

Der Platz soll neugestaltet und – in erster Linie – saniert werden. Die IG Museumsquartier und der Quartierverein Nordost fordern, dass der Platz begrünt und zu einem Ort für alle wird. Es sollen aber weder die Parkplätze noch der Jahrmarkt oder der Circus Knie vom Platz verschwinden, heisst es bei den Initianten. Doch der Aufbau des Zirkuszelts braucht Platz, da könnten geplante Bäume und Büsche im Weg stehen.

Genügend Platz für den Zeltaufbau

Beat Rietmann, Stadtingenieur. Bild: Urs Bucher

Während der Circus Knie in St.Gallen gastierte, fanden Gespräche mit der Stadt statt sowie dem Planerteam und der Stadtpolizei St.Gallen, die die Parkplätze bewirtschaften. Die Neugestaltung solle von den Nutzungen des Circus Knie und des Jahrmarkts geleitet werden, sagt Beat Rietmann, Stadtingenieur. «Das heisst, die Aufwertung hat im Rahmen der Anforderungen und Bedürfnisse dieser Nutzungen zu erfolgen.»

Fredy Knie, ehemaliger Zirkusdirektor. Bild: PD

Die Gespräche seien sehr konstruktiv verlaufen, sagt Fredy Knie, ehemaliger Direktor des Circus Knie. Sie hätten die Chance gehabt, vor Ort bei aufgebautem Zelt die Bedürfnisse zu platzieren. Es sei enorm wichtig, dass nicht nur der Endzustand, sondern auch der Aufbau berücksichtigt werde. Man müsse beim Aufbau mit grossen Gefährten und Paletten den Platz befahren können. Fredy Knie sagt:

«Für den Circus Knie ist es wichtig, dass wir die Einfahrten gut benutzen können und keine Hindernisse, wie zum Beispiel Bäume, im Weg sind.»

Der Auf- und Abbau des Zirkuszeltes braucht Platz, da dürfen keine Bäume im Weg sein. Bild: Raphael Rohner

Markus Morger, Präsident des Quartiervereins Nordost und Heiligkreuz.

Bild: Benjamin Manser

Dabei ist die Begrünung rund um den Spelteriniplatz genau die Idee der Initianten, denn um den Parkplatz soll ein Vegetationsring entstehen. «Für die Anwohnenden bedeutet die Neugestaltung mehr Lebens- und Wohnqualität», sagt Markus Morger, Präsident des Quartiervereins Nordost-Heiligkreuz. Eine Begrünung würde den Platz aufwerten und man könnte ihn auf verschiedene Arten nutzen. Das Projekt sei bei den Anwohnenden sehr gut angekommen. Bei der Ausgestaltung der Idee habe man aber den Zirkus und die Schausteller nicht vergessen.

Erste Visualisierung aus dem Jahr 2016 des neugestalteten Spelteriniplatzes mit Wasserspiel und Platz für Spaziergänger und Kinder. Bild: PD (Visualisierung 2016)

Der Zirkus bleibt auf dem Spelteriniplatz

Verhandlungssache scheint also vor allem die Detailplanung zu sein, wenn es darum geht, zu entscheiden, wo wie viele Bäume gepflanzt werden sollen. Der Platz für den Zirkus hingegen scheint nicht verhandelbar zu sein. Fredy Knie sagt, es gebe ausserhalb des Spelteriniplatzes keine Chance, in der Stadt zu spielen.

«Wir müssten St.Gallen von der Tourneeliste streichen, was sehr schade wäre. St.Gallen ist unser Heimatkanton und wir sind sehr gerne hier.»

Knie sagt weiter: «Wir haben unsere Anliegen platziert, nun liegt der Ball bei der Stadt.»

Markus Buschor, Stadtrat, Baudirektor. Bild: Michel Canonica

Auch für Stadtrat, Markus Buschor, ist klar:

«Der Zirkus soll auf dem Spelteriniplatz bleiben.»

Der Baudirektor sagt, der Circus Knie wisse im Zusammenhang mit dem Auf- und Abbau der Zelte, welche Anforderungen sie diesbezüglich hätten. «Entsprechend soll auf ihre Anforderungen Rücksicht genommen werden.» Die Spielräume gelte es auszuloten und in der weiteren Planung zu Gunsten der Gestaltung zu berücksichtigen, sagt Buschor.

Gestaltungsidee wird verfeinert

Gespräche mit den Schaustellern, die den Platz an der Olma und Offa in einen Jahrmarkt mit Budenstadt verwandeln, haben bereits stattgefunden. Auch bei dieser Begehung sei es um die Beurteilung der Zufahrt und der Platzbedürfnisse gegangen, sagt Stadtingenieur Beat Rietmann. «Auch hier sind die Anforderungen und Bedürfnisse nicht unbedeutend, jedoch besteht in Bezug auf die Anordnung der Aufbauten eine gewisse Flexibilität.» Es gelte nun, die verschiedenen Rahmenbedingungen zusammenzutragen, mit der Gestaltungsidee abzugleichen und anzupassen und diese dem Stadtrat zu unterbreiten.

Die Quartiere sollen auch nochmals zu Wort kommen. Aufbauend auf die Auswertung der jüngsten Gespräche solle die Planung vorangetrieben werden, sagt Buschor. «In dieser Phase sehen wir vor, mit dem Quartier aber auch mit den übrigen Beteiligten Rücksprache zu halten.»

Umgestaltung Spelteriniplatz Eigentlich sollte beim Spelteriniplatz nur der Deckbelag erneuert werden. Diese Chance wurde genutzt: Die IG Museumsquartier und der Quartierverein Nordost haben vor fünf Jahren die Initiative «Ein Platz für alle» lanciert. Der Parkplatz soll zu einem Aufenthaltsort für Spaziergänger und Schulkinder werden, mit Grünflächen, Wasserelementen und Bäumen. Die Stadt beauftragte das St.Galler Büro GSI Architekten für die Neugestaltung. Geplant sind ein Vegetationsring und parkähnliche Wege. Ebenso sollen die Sackgassen im Quartier, die als Parkplätze genutzt werden, zu Fuss und per Velo passierbar werden. Der Spelteriniplatz soll multifunktional genutzt werden. Dabei sollen weder die Parkplätze, noch der Jahrmarkt oder der Circus Knie verschwinden. Eigentlich hätten schon länger Gespräche mit den Verantwortlichen des Circus Knie stattfinden sollen, doch der Termin musste wegen der Coronapandemie bis jetzt verschoben werden. (mas)

