«Aufrufe an die Eltern bringen nichts»: In Gossau spricht jedes dritte Kind beim Eintritt in den Kindergarten kein Deutsch – so sieht die Situation in anderen Ostschweizer Städten aus Der Gossauer Schulrat ist besorgt, weil viele Kinder ohne Deutschkenntnisse in den Kindergarten eintreten. Bis Ende Jahr werden nun Massnahmen ausgearbeitet. Auch andere Städte kennen das Problem und geben Gegensteuer. Adrian Vögele 07.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Viele Kinder treten mit schlechten Deutschkenntnissen in den Kindergarten ein. Christian Beutler / KEYSTONE

Jedes dritte Kind, das in Gossau in den Kindergarten eintritt, kann kein Deutsch: Dies stellt der Schulrat fest – «mit Besorgnis», wie es in einer Medienmitteilung heisst. Das Problem betreffe auch Kinder, deren Eltern die deutsche Sprache beherrschen würden. Neu ist die Entwicklung nicht: «Der Anteil ist seit Jahren etwa gleich hoch», sagt Schulpräsident Urs Blaser.

«Aufrufe an die Eltern nützen nichts.»

Jetzt müsse etwas geschehen, so der FDP-Stadtrat. Die Stadt prüft, wie sie die Sprachkenntnisse der Kinder verbessern kann. Zur Diskussion steht etwa ein spielerischer Deutschunterricht in den Spielgruppen. Die Massnahmen sollen bis Ende Jahr definiert werden, dabei geht es auch um die Kostenbeteiligung der Stadt. Zudem denkt der Schulrat über die Schaffung einer Fachstelle für Frühe Förderung nach, wie sie beispielsweise die Stadt Wil bereits kennt.

In kurzer zeit Deutschlehrer finden

Urs Blaser, Schulpräsident Gossau (FDP) Ralph Ribi

Das Grundproblem liegt laut Blaser heute darin, dass die Kindergärten erst kurz vor dem Eintritt der Kinder überhaupt erst erfahren, wer Deutsch spricht und wer nicht.

«Wir müssen dann innert kürzester Zeit reagieren und Deutschlehrpersonen finden.»

Im laufenden Jahr kommt hinzu, dass die Auslastung der Gossauer Kindergärten wegen vieler Neuzuzüger stark ansteigt. «Die hohe Anzahl neuer Kindergartenkinder und deren teils mangelnden Deutschkenntnisse erhöhen im kommenden Schuljahr die Belastung der Kindergartenlehrkräfte», schreibt der Schulrat. Als Entlastungsmassnahme hat er zusätzliche Teamteaching-Lektionen bewilligt, hierfür wird eine 50-Prozent-Stelle geschaffen.

Günstiger Spielgruppentarif in Wil

Jutta Röösli, Schulratspräsidentin Wil (parteilos) PD

Gossau ist mit diesem Sprachproblem nicht allein. In Wil betrug der Anteil der fremdsprachigen Kinder in den vergangenen Jahren zwischen 50 bis 52 Prozent. «Diese Kinder bringen bei Schuleintritt meist keine oder nur ungenügende Deutschkenntnisse mit», sagt Schulpräsidentin Jutta Röösli (parteilos).

Die Stadt hat reagiert – im Jahr 2017 beschloss das Parlament verschiedene Massnahmen. Dazu zählt die neue Fachstelle Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung. Ausserdem soll etwa die Anzahl der Spielgruppenplätze erhöht werden. Mit einem neuen Finanzierungsmodell will die Stadt sicherstellen, dass der Spielgruppentarif auch für einkommensschwache Familien tragbar ist. Röösli sagt:

«Damit sollen verstärkt auch Kinder in die Spielgruppen gebracht werden, die keine oder nur geringe Deutschkenntnisse haben.»

Deutschkenntnisse der fremdsprachigen Kinder nehmen ab

Markus Buschor, Schuldirektor Stadt St.Gallen (parteilos) Michel Canonica

In der Stadt St.Gallen hat knapp die Hälfte der Kinder, die in den Kindergarten eintreten, nicht Deutsch als Muttersprache. Dieser Anteil nehme aktuell zwar nicht zu, sagt Schulvorsteher Markus Buschor (parteilos).

«Im schulischen Alltag zeigt sich aber, dass der durchschnittliche Stand der Deutschkenntnisse dieser Kinder in der Tendenz abnimmt. Diese Entwicklung gilt es im Auge zu behalten.»

Die Stadt St.Gallen unternehme schon seit Jahren viel, damit alle Kinder im Zeitpunkt des Kindergarteneintritts über gute Deutschkenntnisse verfügten. So hätten alle Kinder im Alter ab drei Jahren die Möglichkeit, ein- oder zweimal pro Woche eine Spielgruppe im Einzugsgebiet ihrer künftigen Primarschule zu besuchen. «Fremdsprachige Kinder werden in den Spielgruppen beim Erlernen der deutschen Sprache gefördert.» Ausserdem bieten die städtischen Schulen das Angebot «Deutsch für Mütter» an.

«Viele Kinder sind zu stark isoliert»

Guido Etterlin, Schulpräsident Rorschach (SP) Urs Bucher

In Rorschach sieht die Situation in punkto Deutschkenntnisse der Kindergartenkinder ähnlich aus wie in Gossau. Allerdings, so Schulpräsident Guido Etterlin (SP), «kann sich ein Grossteil der Kinder doch bereits auf Deutsch verständigen». Die Stadt vergibt seit einigen Jahren Bildungsgutscheine an Eltern mit kleinen Kindern. Damit ist der Besuch einer Spielgruppe einmal pro Woche gratis. Das Resultat: Rund 90 Prozent aller Kinder gehen in die Spielgruppen.

Ein «riesiges Problem» besteht laut Etterlin jedoch darin, dass fremdsprachige Kinder beim Eintritt in die Spielgruppe sogar Mühe haben, sich in ihrer Muttersprache auszudrücken. Das könne daran liegen, «dass viele Kindern zu stark isoliert waren, ihnen der natürliche Austausch mit anderen Kindern fehlte und sich Sprache somit gar nicht richtig entwickeln konnte». Oft sei auch der in diesem Alter bereits zu hohe Medienkonsum ein Grund für die Schwierigkeiten.

«Kinder lernen weder am Fernseher noch mit Computerspielen zu sprechen.»

Das Fazit des Rorschacher Schulpräsidenten: Die Stadt werde ihr Spielgruppenangebot ausbauen müssen. «Nur zwei Stunden pro Woche sind für diese Kinder eindeutig zu wenig.»

Thurgau denkt über Obligatorium nach

Andreas Wirth, Schulpräsident Frauenfeld (SVP) Thi My Lien Nguyen

Auch der Frauenfelder Schulpräsident stellt fest, dass etwa ein Drittel der Kinder beim Eintritt in den Kindergarten zu wenig gut Deutsch können: «Bei uns werden rund 260 Kinder in den Kindergarten eingeschult», sagt Andreas Wirth (SVP). «Davon könnten zu Beginn des Schuljahres circa 80 bis 90 dem Unterricht sprachlich nicht in der Weise folgen, wie es notwendig wäre.» Die Zahl habe zwar in den vergangenen vergangenen Jahren nicht mehr zugenommen, weil die Stadt die Eltern frühzeitig dazu auffordere, die Kinder in die Spielgruppe zu schicken. Da dies aber nicht ausreiche, seien weitere Massnahmen in Vorbereitung. Ein wesentlicher Punkt ist gemäss Wirth, dass Eltern verpflichtet werden können, ihre Kinder vor dem Schuleintritt in Deutschkurse zu schicken. Dafür ist im Kanton Thurgau eine Gesetzesgrundlage in Vorbereitung.

Ein solches selektives Obligatorium, wie es beispielsweise der Kanton Basel-Stadt und die Stadt Chur bereits kennen, war auch im Kanton St.Gallen schon ein Thema. Wie der Wiler Stadtrat auf eine Interpellation der SVP schrieb, reicht die gesetzliche Grundlage heute jedoch nicht aus, um Eltern dazu zu verpflichten, ihr Kind beispielsweise in eine Spielgruppe zu schicken. Auch der Gossauer Schulpräsident Urs Blaser betont, die Massnahmen, die derzeit diskutiert würden, seien für die Familien freiwillig. «Ein Obligatorium lässt das Gesetz heute nicht zu.»