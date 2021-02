AUFRÄUMEN MIT SYSTEM Tschüss Chaos: Profi-Aufräumerin Fabienne Frei sagt, wie man Ordnung in sein Zuhause bringt Wo ist nochmals der Lohnausweis für die Steuererklärung? Wie lange ist die Risottomischung im Küchenschrank schon abgelaufen? Wer sich solche Fragen stellt, ist hier richtig. Wir haben eine Oberuzwiler Profi-Aufräumerin gefragt, wie man richtig Ordnung macht. Sheila Eggmann 09.02.2021, 11.30 Uhr

Behalten oder wegwerfen? Fabienne Frei weiss es. Sie ist Ordnungscoach und hilft Menschen, aufzuräumen.



Benjamin Manser

Blicken Sie kurz von Ihrem Bildschirm auf. Was sehen Sie? In meinem Fall stehen neben Laptop, Block und Schreiber drei leere Tassen, dahinter ein mit Bierdeckeln gefülltes Barillaglas (fragen Sie nicht). Links davon liegen ein Klebeband und eine Maske, direkt dahinter die noch nicht ausgefüllte Steuererklärung. Kurz: Da sind zu viele Dinge, die im Homeoffice in etwa so nützlich sind wie eine Kettensäge beim Skifahren.

Wäre Fabienne Frei hier, sie würde das ganze Pult abräumen, Unnötiges aussortieren (tschüss Barillaglas) und nur das Wichtigste wieder draufstellen. Die 42-Jährige ist Ordnungscoach. Sie hilft Menschen, aufzuräumen. Im Interview verrät sie Tipps für ein geordneteres Zuhause.

Fabienne Frei: Wie sieht es bei Ihnen zu Hause derzeit aus?

Nicht wie in einem Möbelkatalog. Man sieht, dass hier jemand lebt. Ich habe aber eine gute Grundordnung und habe jeweils in zehn Minuten aufgeräumt.

Ich habe ein Chaos daheim und will etwas ändern. Womit beginne ich?

Unbedingt mit Gegenständen, bei denen keine Emotionen dranhängen. Als Projekt kann man sich zum Beispiel als Erstes den Spiegelschrank oder einen Küchenschrank vornehmen. An einem eingetrockneten Nagellack oder einem abgelaufenen Pack Farmer hängt kaum jemand. Es fällt einem leichter, solche Dinge auszusortieren. Wenn sich dann erste Erfolge einstellen, kommt man in den Schwung.

Aufräumcoach Fabienne Frei. Benjamin Manser

Vier Tipps für den Start Beginnen Sie nicht dort, wo das Chaos am meisten stresst, sondern dort, wo das Aufräumen am einfachsten fällt.

Erledigen Sie die Aufräumarbeiten in kleinen Häppchen. Man soll sich nicht das ganze Haus vornehmen, das könnte einen abschrecken und vom Anfangen abhalten.

Womit wir beim nächsten Punkt sind: Nehmen Sie sich etwas vor und beginnen Sie sofort. Schieben Sie die Aufräumarbeiten nicht auf.

Ein weiterer Tipp ist «One in, one out»: Wenn etwa ein T-Shirt gekauft wird, soll ein anderes weg.

Wie fällt es mir leichter, mich von Dingen zu trennen?

Wichtig ist, dass man ehrlicher ist mit Dingen, die einem wirklich nichts mehr bringen. Einem zu kleinen T-Shirt etwa. Oft hilft es, wenn man mit denselben Dingen einen Haufen macht. Viele wundern sich dann, was sie alles haben. So fällt es leichter, sich von einem Teil der Gegenstände zu trennen. Wenn man sich aber immer noch unsicher ist, kann man die Entscheidung vertagen und eine Zwischenstation errichten. Eine Kartonschachtel zum Beispiel. Da kann man zu einem späteren Zeitpunkt wieder hineinschauen, bis dann haben sich gewisse Dinge geklärt.

Und danach? Wie bleibe ich dran?

Dranbleiben wird einfacher, wenn man eine gute Grundordnung hat. Und diese Grundordnung fehlt oft. Viele Leute schieben die Dinge einfach hin und her, anstatt einmal richtig aufzuräumen.

Aufräumcoach Fabienne Frei. Benjamin Manser

Vier Tipps für eine gute Grundordnung Gruppieren Sie die Gegenstände: Putzmittel gehören zum Beispiel alle in denselben Kasten und nicht verteilt in jeden Raum.

Schmeissen Sie Dinge weg, die Sie nicht mehr benötigen oder die Ihnen nicht mehr gefallen.



Weisen Sie jedem Gegenstand einen Ort zu und halten Sie sich konsequent daran.

Machen Sie die Prozesse fertig: Das Geschirr kommt direkt in den Geschirrspüler, nicht zuerst in den Schüttstein.

Wie kann ich diese Grundordnung beibehalten?

Es hilft, wenn man das Aufräumen in die Routine einbaut. Was ich zum Beispiel bei mir daheim mache: Ich lege jeden Abend die Decke auf dem Sofa zusammen und räume das Geschirr in die Spülmaschine ein. Dann gibt es Dinge, die man auch einmal pro Woche erledigen kann. Alte Zeitschriften entsorgen zum Beispiel. Wichtig ist, dass das Teil einer Routine wird, dann geht es nicht im Alltag unter.

Zurzeit sind viele Leute im Homeoffice. Wie kann ich ein Chaos auf dem Schreibtisch vermeiden?

Wenn man bei einem bereits vollgestellten Tisch beginnt, räumt man am besten alles zuerst runter und wirft weg, was nicht mehr gebraucht wird. Anschliessend kann man eine Art Landkarte für den Tisch erstellen: also beispielsweise bestimmen, dass der Block immer rechts liegt und die Kaffeetasse immer direkt darüber steht. Daran muss man sich halten. Dabei stellt man nur das Nötigste wieder auf den Tisch, alle anderen Gegenstände haben dort nichts mehr zu suchen.

Aufräumcoach Fabienne Frei. Benjamin Manser

Damit wird der Schreibtisch noch aufgeräumter Was zudem hilft: am Abend eine Bilanz machen. Dinge, die sich erledigt haben, kann man sofort ablegen oder wegwerfen. In einem nächsten Schritt legt man die Dinge bereit, die man am nächsten Tag braucht.

Was, wenn ich denselben Tisch nach der Arbeit für mein privates Büro oder zum Essen brauche?

Man kann auch mehrere ‹Landkarten› für einen Tisch erstellen und jeweils rotieren. Zum Beispiel räumt man am Wochenende alle Geschäftsunterlagen komplett weg und nimmt nur die privaten hervor.

Wieso fällt es so vielen Leuten schwer, Ordnung zu halten?

Viele besitzen zu viele Dinge. Es ist manchmal einfacher, etwas neu zu kaufen, als es lange zu suchen. Bei grossen Wohnungen entsteht ausserdem oft ein Drang, den leeren Platz zu füllen.

Wann brauche ich Hilfe?

Zu mir in das Coaching kommen Leute, die sagen: Mich nervt dieser Zustand, ich will etwas ändern. Das sind aber nicht Leute, bei denen es komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Dafür gibt es Hilfe von Fachpersonen.

Wenn es ausufert, gibt es Hilfe im medizinisch-psychologischen Bereich Eine, die sich hiermit auskennt, ist die St.Galler Ergotherapeutin Beatrice Held. In ihrer Arbeit mit Erwachsenen mit ADHS begleitet sie Menschen, deren Probleme sich ums Organisieren des Alltags, Zeitmanagement und Erledigen von Aufgaben drehen. Sogenannte Erledigungsblockaden stehen oft in Zusammenhang mit einer Anhäufung von unerledigten, oft leidigen Aufgaben, die über die Zeit anwachsen und mangels Überblick oder starker Aversion nicht angegangen werden. «Verpasste Termine, endloses Suchen nach Dokumenten, Rechnungen, Mahnungen und oft auch Verspätungen belasten auf die Dauer und kratzen am Selbstwertgefühl», sagt Held. Angesichts des entstehenden Leidensdrucks stellt sich die Frage nach medizinisch-psychologischer Hilfe. An dieser Stelle setzt das Konzept der Ergotherapie an. Es geht um das stufenweise Zurückgewinnen der Selbstkontrolle einerseits. Und andererseits um die Bewusstmachung der Gedanken, welche eine Rolle spielen bei der Entstehung der Blockaden. Ziel ist es, dass die Person die eigenen Mechanismen erkennt und mittels eingeübter Techniken wieder selbst das Ruder übernimmt. Die Anstrengung lässt das Vertrauen in die eigenen Kräfte wachsen.

