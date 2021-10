Neues Buch zeigt die Geschichte der Zwangsarbeitsanstalt Gmünden

Buchbesprechung Unschuldig, aber unliebsam: In Gmünden wurden jahrzehntelang willkürlich Leute weggesperrt Sie waren ohne Gerichtsverfahren eingesperrt, weil sie als «liederlich» oder «arbeitsscheu» galten: Ein Buch zeichnet die administrativen Zwangsmassnahmen in Appenzell Ausserrhoden nach. Rolf App Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.00 Uhr

Die Zwangsarbeitsanstalt Gmünden um 1940: Hier sind jahrzehntelang Menschen versorgt worden, die als «liederlich» oder «arbeitsscheu» galten: Von Armut Betroffene, Alkoholkranke, Fahrende. Bild: PD

Im Mai 1931 wendet sich der Kesselschmied und Hausierer Friedrich R. an die Ausserrhoder Regierung. «Was ich begangen habe, ist doch nicht so schlimm, dass ich ein ganzes Jahr Freiheitsstrafe verdient habe», schreibt er, nachdem er auf Antrag der Heimatgemeinde wegen «Familienpflichtverletzung» und «schlechten Betragens» administrativ versorgt und in die Zwangsarbeitsanstalt Gmünden verbracht worden ist.

Später wird auch seine Frau ihm nach Gmünden folgen. Über sie schreibt die Regierung 1935: «Frau B. ist ihrer Abstammung nach und auch nach ihrem Tun von leichtem Geblüt des fahrenden Volkes.» Mit Schicksalen wie diesen geben Birgit Christensen, Sabine Jenzer, Thomas Meier und Christian Winkler in ihrem nun veröffentlichten Bericht einem Kapitel in der Ausserrhoder Geschichte ein menschliches Gesicht, das sonst fast ausschliesslich von der Perspektive der Ämter lebt.

Von den einst in Gmünden Internierten hat sich auf einen breit gestreuten Aufruf niemand gemeldet, also bleiben jene wenigen Lebensgeschichten, die sie in ihrer Untersuchung «Versorgt in Gmünden» rekonstruieren. Da ist ein Zahnarzt, der als «liederlicher Trinker und Schürzenjäger» taxiert wird. Da ist ein Waldarbeiter, Vater von nicht weniger als elf Kindern, dem der Armensekretär ins Stammbuch schreibt: «Lassen Sie also doch bitte in erster Linie einmal das unglückselige Trinken.» Da ist das ledige Dienstmädchen Maria M., das sich in Gmünden in den Schreiner Karl Z. verliebt, und wegen dieses «Vergehens» zehn Tage im Dunkelarrest verharren muss.

Keine konkreten, strafbaren Vergehen

Alle sind sie «administrativ versorgt», das heisst, sie sind von der Regierung auf Antrag ihrer Gemeinde eingewiesen worden ohne ein Gerichtsverfahren. Sie gelten als «liederlich» oder «arbeitsscheu». Das sind höchst dehnbare Begriffe, die sich auf den Charakter oder die Persönlichkeit beziehen, auf einen «ausschweifenden» oder «unsittlichen» Lebenswandel, auf «Trunksucht», «Verschwendungssucht», «Genusssucht» – nicht aber auf konkrete, strafbare Vergehen.

Schon im 18. Jahrhundert hat sich die Meinung verbreitet, man müsse die Bettler in den Armen- und Arbeitshäusern durch Arbeit an ein geregeltes Leben gewöhnen. Im 19. Jahrhundert dann diskutieren neu entstehende Gemeinnützige Gesellschaften rege über die Ursachen einer weitverbreiteten Armut. Viele wandern nach Amerika aus, andere aber fallen den Armenhäusern in den Gemeinden zur Last.

So findet jene Petition ein offenes Ohr, die 1856 die Appenzellische Gemeinnützige Gesellschaft dem Ausserrhoder Grossen Rat einreicht, nachdem bereits in anderen Kantonen erste Arbeitserziehungsanstalten entstanden sind – zum Beispiel 1851 im thurgauischen ­Kalchrain.

Gesellschaft vor «unerwünschten Elementen schützen»

«Eine Zwangsarbeitsanstalt wäre nothwendig, zur Versorgung und möglichen Besserung arbeitsscheuer, liederlicher Subjecte», umreisst die Petition jenes Programm, das 1884 zur Schaffung der Zwangsarbeitsanstalt Gmünden führt. Dort arbeiten bis 1981 neben gerichtlich verurteilten Strafgefangenen und Geldstrafen verbüssenden Personen auch insgesamt 1252 administrativ Eingewiesene bis zu drei Jahre ohne Gerichtsverfahren in auswärtigen Betrieben, vor allem aber auf den Feldern des Landwirtschaftsbetriebs. Ihm gilt der Stolz des Verwalters und der Aufsichtskommission. «Wie ein Zeitzeuge wohl treffend meinte, waren die Kühe und schönen Preise wichtiger als alles andere – die Anstaltsinsassen eingeschlossen», stellt die Untersuchung fest. «So wurden längst überfällige Renovationen, Anschaffungen und Verbesserungen der Infrastruktur auf die lange Bank geschoben.»

Administrativ Versorgte waren nicht verurteilt – und wurden dennoch in der Gefangenenkartei und im Strafregister erfasst. Bild: PD

Es sind vor allem die Heimatgemeinden, die durch die Anstalt Gmünden entlastet werden. In deren Armenhäusern leben «armengenössige» Familien, entlassene Sträflinge, Alkoholkranke und Betagte nebeneinander. Weshalb die Gemeinden dann auch alles tun, um die besonders «schwierigen» unter ihren Heimbewohnern loszuwerden. Deren «Besserung» durch Arbeit allerdings tritt in den Dreissigerjahren des 20. Jahrhunderts hinter einem andern Zweck zurück: Es geht mehr und mehr darum, die Gesellschaft vor «unerwünschten» Elementen zu schützen.

So werden «vermehrt der präventive Charakter, bei ‹Rückfälligen› die Aussichtslosigkeit einer ‹Verbesserung› betont», stellt die Untersuchung fest. Eine wachsende, aber lange wirkungslose Kritik macht sich an diesem pessimistischen Menschenbild fest, das die Grundlage bildet für die Entrechtung ohne Gerichtsverfahren.

Die lange Heimkarriere der 17-jährigen Marie S.

Das kann auch sehr junge Menschen treffen, wie der Fall der 17-jährigen Marie S. zeigt, die als Minderjährige wegen ihres «liederlichen und unsittlichen Lebenswandels» nach Gmünden kommt – was eigentlich verboten wäre. Das ledige Dienstmädchen ist schon mehrfach negativ aufgefallen. Eine erste Versorgung ist erfolgt, nachdem sie «mit Seife hausieren» gegangen war und Klagen laut geworden waren, sie habe sich gegenüber Nachbarn «frech und ungebührlich» benommen.

Dann «trieb sie sich in der Stadt umher, nahm ein eigenes Zimmer und amüsierte sich in Autos und auf Tanzanlässen mit Herren», wie die Akten vermerken, und wird in die Heil- und Pflegeanstalt Herisau gebracht, um abklären zu lassen, ob sie «geistig normal» sei. Dort empfiehlt man eine geschlossene Erziehungsanstalt, was der Gemeinde aber zu teuer ist, sie will sie deshalb in das gemeindeeigene Bürgerheim einweisen. Sollte Marie S. im Bürgerheim nicht «parieren», «so wäre Gmünden nicht weit weg», schreibt die Gemeindekanzlei. Was sich dann auch bewahrheitet.

«So wäre Gmünden nicht weit weg»: Das ist oft die Devise in diesen Jahrzehnten.



Bevor man nach Gmünden kam, würde man vom Gemeinderat offiziell verwarnt: Protokoll aus Stein. Bild: PD

«Die Versorgten – unsere Schande»: Kritik blieb nicht ganz aus

Er ist eine mächtige Stimme in dieser Zeit. Carl Albert Loosli, unehelich geboren, hat in der Jugend mehrere Jahre in Jugendanstalten verbracht. Die Öffentlichkeit ist empört über die Konzentrationslager in Nazideutschland, in die Menschen ohne Gerichtsverfahren gesperrt werden, da greift der Journalist und Schriftsteller zu einem gewagten Vergleich. Es gebe auch in der Schweiz «Konzentrationslager», und ihre Insassen seien «Staatssklaven», schreibt Loosli 1939 in einer Streitschrift und meint damit die «organisierte Willkür» jener «Administrativjustiz», wie sie auch in Appenzell Ausserrhoden noch über Jahrzehnte in der Zwangsarbeitsanstalt Gmünden praktiziert wird.

Erst der Druck von aussen wirkt

Ein grosses Echo findet Loosli mit seiner Fundamentalkritik nicht, stellen Birgit Christensen, Sabine Jenzer, Thomas Meier und Christian Winkler in ihrer am Freitag vorgestellten Untersuchung «Versorgt in Gmünden» fest. Zwar hätten schon im 19. Jahrhundert liberale Juristen und Politiker scharfe Kritik geübt und erklärt, es sei «mit dem Rechtsstaat unvereinbar, eine Person aufgrund anderer als strafrechtlich begründeter Tatbestände in eine Anstalt einzuweisen».

Wirkung indes entfaltet erst jener Druck, der im späten 20. Jahrhundert von aussen kommt. Von den Sachverständigen des internationalen «Übereinkommens über Zwangs- und Pflichtarbeit» dazu aufgefordert, verlangt der Bund 1970 von den Kantonen, gerichtliche Instanzen für die administrativ Versorgten zu schaffen. Die Ausserrhoder Regierung wehrt empört ab: «Wir unterhalten keine Arbeits- und Konzentrationslager.» Erst als die Europäische Menschenrechtskonvention dies verlangt, findet die fragwürdige Praxis 1981 mit der Revision des Zivilgesetzbuches ihr Ende.

Die Anstaltspfarrer lassen nicht locker

So deutet vieles darauf hin, dass die Praxis, Menschen als «liederlich» oder «arbeitsscheu» zu taxieren und ohne Prozess nach Gmünden zu schicken, in einer breiteren Öffentlichkeit Zustimmung findet. Kritik gibt es zwar schon. 1937 lehnt die Landsgemeinde überraschend ein vom Kantonsrat einstimmig verabschiedetes Gesetz ab, das eine unbestimmt lange «Versorgung» für jene Personen vorsieht, die «als unverbesserlich qualifiziert werden müssen». Doch bleibt diese Abfuhr ein Einzelfall.

Es sind vor allem die Anstaltspfarrer, die unablässig auf Missstände aufmerksam machen. Den administrativ Versorgten werde «das Recht der Verteidigung» verwehrt, das sonst «selbst dem gemeinsten Verbrecher zustehe», moniert 1895 und 1901 Pfarrer Robert Giger. Und 1966 listet Anstaltspfarrer Karl Graf eine Reihe ungelöster Probleme auf. Die Anstaltsleitung wehrt brüsk ab, und ist auch wenig erfreut, als Grafs Nachfolger die Kritik fortsetzt. Pfarrer Steiner glaube «möglichst alles, was die Insassen ihm klagen», stellt die Aufsichtskommission fest.

Doch die Zeiten ändern sich, wenn auch langsam. In Zeitungen und Zeitschriften wird Kritik laut. «Die Versorgten – unsere Schande», titelt die Juristin und Frauenrechtlerin Gertrud Heinzelmann. 1976 kommt es zu einem Streik unter den Insassen. «Verwalter Ammann ist sicher ein guter Landwirt, aber bei der Menschenführung hapert es», stellt die Aufsichtskommission fest und bietet ihm 1985 eine Stelle bei der Fremdenpolizei an.

Publikation Birgit Christensen/Sabine Jenzer/Thomas Meier/Christian Winkler: Versorgt in Gmünden. Administrative Zwangsmassnahmen im Kanton Appenzell Ausserrhoden 1884-1981, Chronos Verlag 2021