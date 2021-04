Aufarbeitung

Leere Lager, Kompetenzgerangel, Kommunikationsfehler: Wo die St.Galler Pandemiebekämpfung in der ersten Welle harzte

Die Staatswirtschaftliche Kommission des St.Galler Kantonsrats hat ihren Bericht über die Bewältigung der ersten Coronawelle veröffentlicht. Neben ungenügender Pandemievorbereitung bemängelt sie unklare Rollenverteilung in der Verwaltung – und will das Parlament in ausserordentlichen Situationen stärken.