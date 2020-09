Analyse Auf leisen Sohlen zu neuen Strassen:

Die Ostschweizer Bilanz zur Session des Bundesparlaments Es war eine laute Woche in Bern. Der Klimaprotest vor dem Bundeshaus brachte auch Ostschweizer Politiker auf die Barrikaden. Anderes wird im Parlament bewusst ohne grosse Töne vorangetrieben: Zum Beispiel der Ausbau der Nationalstrassen in der Ostschweiz. Adrian Vögele aus Bern 25.09.2020, 05.00 Uhr

Von einem Ausnahmezustand in den nächsten: Kaum ist das Parlament vom Berner Messegelände zurück ins Bundeshaus gezügelt, gibt es Ärger. Die unbewilligte Besetzung des Bundesplatzes beschäftigte auch die Ostschweizer Politiker stark. Während links-grüne Parlamentsmitglieder den Klimaprotest und das zurückhaltende Vorgehen der Polizei befürworten, ist der Zorn bei den bürgerlichen Parteien gross. Die SVP reagierte mit scharfer Kritik, Ordnungsanträgen und Wutausbrüchen, und selbst Benedikt Würth (CVP/SG) kommentierte das Verhalten der Stadt mit ungewohnt harten Worten: «Die Behörde hat komplett versagt.» Vermutlich bleibt es bei einem Warnzeichen des Parlaments an die Stadt Bern. Auf das CO2-Gesetz, den Stein des Anstosses für die Klimajugend, haben die Proteste inhaltlich ebenfalls keinen Einfluss mehr. Am Freitag steht die Schlussabstimmung bevor - die Vorlage dürfte durchkommen.

Nationalstrassenprojekte: Vorsicht ist besser als Vollgas

Die Ostschweizer haben sich in der Herbstsession aber auch mit regionalpolitischen Themen befasst, die nicht die Berner Nachbarschaft betrafen – und schon gar nicht das Klima. So kommt der Ausbau der Nationalstrassen wieder aufs Tapet. Jakob Stark und Diana Gutjahr (SVP/TG) wollen vom Bund wissen, wie er nun mit jenen Strecken verfährt, die er per Anfang Jahr von den Kantonen übernommen hat - und warum er geplante Neubauvorhaben nicht höher priorisiert. Für die Ostschweiz geht es primär um die Bodensee-Thurtalstrasse (BTS) und die Umfahrung Herisau. Beide Vorhaben sind in den Vorstössen nicht namentlich erwähnt, doch bürgerliche Parlamentarier aus allen Ostschweizer Kantonen haben die Interpellationen unterzeichnet.

Das sieht nach einem politischen Strategiewechsel aus. Im vergangenen Jahr wäre es den Thurgauer Bundespolitikern mit St.Galler Unterstützung beinahe gelungen, die BTS als Einzelvorhaben in den damaligen Ausbauschritt für die Nationalstrassen zu hieven – aber eben nur beinahe. Der Ständerat setzte den Ausbaugelüsten des Nationalrats ein Ende. Paul Rechsteiner (SP/SG) erklärte, für die BTS sei es noch zu früh, die Strecke sei ja noch nicht einmal im Besitz des Bundes. Andrea Caroni (FDP/AR) bemängelte, die Thurgauer seien vorgeprescht, ohne ausreichende Absprache auf Ostschweizer Ebene. Jetzt klingt es anders: Stark und Gutjahr weisen explizit darauf hin, es gehe nicht nur um die BTS, sondern auch um den Autobahnanschluss Appenzellerland und all die anderen neu übernommenen Nationalstrassen des Bundes – und Caroni unterstützt den Vorstoss. Auch wenn es noch Jahre dauern wird, bis die Ostschweizer Neubauprojekte im Parlament spruchreif sind: Die Ausgangslage für ein geeintes Vorgehen der Ostschweizer ist besser als auch schon.

Unterstützung für Swiss Skills in St.Gallen bröckelte

Vom Tisch zu sein scheint hingegen der Plan, die Schweizer Berufsmeisterschaften (Swiss Skills) vom fixen Standort Bern zu lösen und auch einmal in die Ostschweiz zu holen. Die Idee hatte vor zwei Jahren Furore gemacht. Als nun das Postulat von Nicolo Paganini (CVP/SG) im Rat behandelt wurde, sagte allerdings nicht nur der (Waadtländer) Bildungsminister Guy Parmelin Nein, auch die Mehrheit des Nationalrats war dagegen – selbst die Ostschweizer Nationalratsmitglieder waren uneins. Mitgespielt haben dürfte auch die Coronapandemie: Es ist ein schlechter Moment, um über künftige Veranstaltungen mit weit über 100'000 Besucherinnen und Besuchern zu diskutieren.

Geglückt ist dafür Paganinis Einsatz für jene Branchen, die stark unter der Coronakrise leiden, bislang aber keine besondere Unterstützung erhalten haben, etwa Reisebüros und Veranstaltungsfirmen. Der spontan lancierte Antrag gelangte auf die Erfolgsspur, die Finanzhilfe für Härtefälle steht nun im Covid-19-Gesetz. Die Thurgauer Politikerinnen Edith Graf-Litscher (SP) und Brigitte Häberli-Koller (CVP) setzten sich währenddessen dafür ein, dass touristische Verkehrsbetriebe wie etwa die Bodenseeschifffahrt ebenfalls Geld erhalten. Auch das ist gelungen. Ob, wann und wie viel finanzielle Unterstützung tatsächlich geleistet wird, ist aber offen – das Parlament hat den Kantonen die Verantwortung übergeben: Nur wenn sie zahlen, zahlt auch der Bund.