Auf der Überholspur zum schnellen Auto: Wie junge Autoposer an ihre PS-Boliden kommen Jugendliche lassen mit geleasten Fahrzeugen in Ostschweizer Städten die Reifen quietschen. Kommen die jungen Männer dank günstigen Leasingverträgen zu PS-starken Fahrzeugen. Es ist komplizierter. Adrian Lemmenmeier, Noemi Heule und Sebastian Keller 20.06.2020, 05.00 Uhr

Qualmende Reifen, knallender Auspuff: Autoposer greifen zu technischen Kniffs, um ihr Fahrzeug in Szene zu setzen. Bild: Roland Niederstrath/ddp

In der Stille des Lockdown waren sie besonders laut: junge Männer, die mit frisierten Autos durch die Stadtzentren kurven – und dabei die Motoren heulen und die Reifen quietschen lassen. Sogenannte Autoposer wurden in den letzten Wochen zum Politikum. Ostschweizer Seegemeinden überlegen sich, ihre Promenaden mit Barrieren abzuriegeln. Auf kantonaler und nationaler Ebene sind parlamentarische Vorstösse hängig. Die Politik will das Problem der überlauten Aufschneiderei und verbotenen Fahrzeugmanipulation in den Griff kriegen.

Bei den Posern handelt es sich der St.Galler und der Thurgauer Kantonspolizei zufolge grossmehrheitlich um Männer, die zwischen 20 und 30 Jahren alt sind und oft einen Migrationshintergrund haben. Ebenso auffällig: Die Kantonspolizei St.Gallen schätzt, dass rund 90 Prozent der kontrollierten Poserautos geleast sind. VCS-Präsident Ruedi Blumer plädierte denn auch in der TVO-Sendung «Zur Sache» dafür, Leasing für Männer unter dreissig zu verbieten. «Würden die jungen Männer nicht mehr so leicht an schnelle Autos kommen, wäre ein Grossteil des Problems gelöst.»

Autohändler und ihre Banken

Fakt ist, Autoleasing ist ein Milliardengeschäft. 2019 wurden schweizweit Leasingverträge im Wert von 7,8 Milliarden Franken abgeschlossen. Das zeigen Zahlen des Schweizerischen Leasingverbandes, die gemäss der Organisation knapp 80 Prozent des gesamten Marktes abdecken. Die jährliche Anzahl neu abgeschlossener Leasingverträge steigt seit Jahren, begünstigt durch das tiefe Zinsumfeld.

Gemäss Schätzung des Verbandes ist jedes sechste Auto auf Schweizer Strassen geleast. Die wichtigsten Markteilnehmer sind Banken und konzernnahe Gesellschaften von Autoherstellern und Autoimporteuren, zum Beispiel die Amag Leasing AG oder die Opel Finance SA. Solche Institute finanzieren die Autos ihrer Hersteller und Partner – und steigern so den Absatz der Autoindustrie.

Entscheidet sich ein Kunde, ein Auto zu leasen, kauft die Leasinggesellschaft das Fahrzeug. Der Kunde erhält das Nutzungsrecht und bezahlt eine monatliche Rate über die vereinbarte Nutzungsdauer. Diese Rate kann durch eine Anzahlung gesenkt werden. Bei vielen Leasingverträgen besteht die Möglichkeit, das Auto nach Ablauf der Vertragsfrist zu kaufen.

Wer least, muss also nicht jahrelang auf ein schnelles Auto sparen. Recherchen zeigen: Für monatlich rund 800 Franken lässt sich ein über 70000 Franken teurer BMW M2 Competition leasen, über eine Laufzeit von vier Jahren. Dieses Modell ist Kennern zufolge in der Szene beliebt. Wer im Stande ist, eine Anzahlung von wenigen tausend Franken zu leisten, drückt die monatliche Leasingrate auf unter 700 Franken.

Der Touringclub Schweiz (TCS) weist Leasingnehmer allerdings darauf hin, dass die Rate nicht die realen Kosten für ein geleastes Auto darstellten. Denn neben dem Leasingzins fallen weitere Ausgaben an wie gewisse Reparaturpflichten oder die obligatorische ­Vollkaskoversicherung. Der TCS empfiehlt, die monatliche Zahlung mal drei zu rechnen, um sich den effektiven ­Kosten für ein geleastes Auto anzu­nähern.

Leasing und Autoposing in einen direkten Zusammenhang zu stellen, erachtet Cornelia Stengel, Geschäftsführerin des Schweizerischen Leasingverbandes, als verfehlt. «Leasing ist heutzutage bei Neuwagen die häufigste Finanzierungsart», sagt sie.

«Jeder zweite Neuwagen in der Schweiz ist geleast.»

Da könne eine Häufung bei von der Polizei kontrollierten Poserwagen auch Zufall sein. Und selbst, wenn es zutreffen würde, dass viele Poserautos über Leasing finanziert würden, müsse das nicht heissen, dass die jungen Männer, die mit Autos auffallen, auch die Leasingnehmer seien.

Die Boliden sind oft ausgeliehen

Florian Schneider, Sprecher der St.Galler Kantonspolizei Bild: PD

Tatsächlich kommt es häufig vor, dass jugendliche Aufschneider, die in eine Polizeikontrolle geraten, weder die Eigentümer noch Leasingnehmer der Fahrzeuge sind, die sie frisieren. Das sagt Florian Schneider, Sprecher bei der St.Galler Kantonspolizei.

Die Autos der Poser seien oft von älteren Personen geleast. Von ihren Eltern, Geschwistern oder sonstigen Verwandten. Bei der Kantonspolizei Thurgau heisst es auf Anfrage: Der Anteil der Leasingfahrzeuge werde in diesem Zusammenhang nicht statistisch erfasst. Polizeisprecher Daniel Meili sagt aber:

«Es ist sicher eine Tatsache, dass sich unter den Poserautos Leasingfahrzeuge befinden.»

Der St.Galler Polizeisprecher sagt weiter: Es komme durchaus vor, dass eine Mutter gebüsst werde, weil der Junior am Familienauto herumgeschraubt habe. «Zieht die Polizei ein Auto aus dem Verkehr, das illegal umgebaut wurde, wird in der Regel sowohl jene Person belangt, welche die Änderungen angebracht hat, als auch der Halter des Wagens.»

Die St.Galler Kantonspolizei hat in den vergangenen Wochen Dutzende illegal frisierte Autos stillgelegt. Wie ein Blick in eine Handvoll ausgestellter Strafbefehle zeigt, erhielten mehrere junge Lenker über 500 Franken hohe Bussen. Etwa für das «Verursachen von vermeidbarem Lärm durch Hochdrehen des Motors». Ein 23-Jähriger wurde auf der Rorschacherstrasse in St.Gallen kontrolliert. Er war mit einem Auto unterwegs, in dessen Auspuff ein Rohr eingeschweisst war, das die schalldämmende Wirkung ausser Kraft setzte. Beim BMW eines 25-Jährigen war der Schalldämpfer des Auspuffs ausgehöhlt und die Hecklichter waren mit Folie abgeklebt. Er wurde gebüsst, weil er sein Auto in «nicht vorschriftsgemässem Zustand» seiner Frau überlassen hatte, die damit in Rorschach unterwegs war.

Gemäss Strassenverkehrsamt werden oft nicht erlaubte Auspuffeinlagen eingebaut oder Katalysatoren und Luftfilter manipuliert. Beliebt sind zudem Auspuffklappen, die sich per Smartphone bei tiefer Tourenzahl öffnen lassen und so schon bei langsamer Fahrt viel Motorenlärm erzeugen.

Bei der Motorfahrzeugkontrolle achten Experten besonders auf illegale Teile, sagt Hanspeter Sigg, Leiter des St.Galler Strassenverkehrsamtes. «Da sich die Poser aber in der Regel sehr gut auskennen, werden die Fahrzeuge vielfach in ordnungsgemässen Zustand vorgeführt und erst nach der Motorfahrzeugkontrolle wieder abgeändert.»

Auch geleaste Autos werden in der Regel wieder zurückgebaut, wenn das Ende des Leasingvertrages anstehe, wie ein Garagist aus der Tuningsszene sagt. «Falls ein sauberes Tuning mit legalen Teilen durchgeführt wurde, kann gegenüber dem Leasinggeber manchmal eine Aufwertung des Wagens geltend gemacht werden.» Autoposer seien aber oft «stümperhafte Bastler», weshalb Umbauten vor Ende des Leasings rückgängig gemacht werden müssen.

Kurt Egger will beim Thema Lärmblitzer aufs Gas treten

Beim Bundesrat stauen sich allmählich die Vorstösse zum Thema Autoposer. Alleine in der gestern zu Ende gegangenen Session gingen mehrere ein. Die Thurgauer SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher fordert Antworten. Etwa auf die Frage, weshalb elektronisch gesteuerte Auspuffklappen in der Schweiz nicht verboten sind. Der Aargauer FDP-Ständerat Thierry Burkart verlangt einen Bericht.

In diesem soll der Bundesrat aufzeigen, wie er die Problematik des übermässigen Lärms von getunten Fahrzeugen und von Motorrädern beurteilt, welche Massnahmen er dagegen ergreifen will und welche Bedeutung Lärmradars dabei haben können. Die Schaffung der gesetzlichen Grundlagen für ebensolche Lärmblitzer fordert die Aargauer SP-Nationalrätin Gabriela Suter mittels parlamentarischer Initiative.

Kurt Egger, Thurgauer Nationalrat (Grüne) Bild: Donato Caspari

Auch der Thurgauer Nationalrat Kurt Egger (Grüne) will in dieser Frage aufs Gas drücken. «Schluss mit heulenden Motoren»: So lautet der Arbeitstitel seines Vorstosses. Auch er zielt auf die gesetzlichen Grundlagen ab: «Ich will, dass die Polizei mehr und vor allem die richtigen Werkzeuge bekommt.» Eigentlich will er sein Anliegen offen formulieren. Aber ein Thema könnte – wie beim Vorstoss von Gabriela Suter – die Zulassung sogenannter Lärmblitzer sein. In einzelnen Kantonen sind Anläufe für Tests mit Lärmradaranlagen abgeblitzt – so etwa in Zürich oder Bern. Begründung: das Fehlen der rechtlichen Grundlage.

Egger will seinen Vorstoss nach den Sommerferien als Kommissionsmotion einreichen. Dabei handelt es sich um die Überholspur der Parlamentsarbeit: «Diese Motion wird bevorzugt behandelt, wenn ich eine Mehrheit finde», sagt Egger. In den vergangenen Tagen hat er in der Bernexpo, wo die eidgenössischen Räte wegen Corona tagten, Mitstreiter gesucht. «Es sieht nicht schlecht aus.» Der Thurgauer Nationalrat hält fest, dass die Verursachung von unnötigem Lärm eigentlich bereits verboten wäre.

«Ich bin der Meinung, wir haben ein Vollzugsproblem», sagt er. «Wir müssen deshalb Hilfsmittel schaffen, um das Gesetz besser vollziehen zu können.»

Im Strassenverkehrsgesetz und der Verkehrsregelnverordnung ist denn auch festgehalten, dass Fahrzeugführer jede vermeidbare Belästigung durch Lärm zu unterlassen haben. Offensichtlich foutieren sich die jungen Aufschneider lautstark darum.

Autoposer sind auch in den Ostschweizer Kantonsparlamenten ein Thema. So wurden bereits vor Wochen Anfragen an die St.Galler und Thurgauer Regierung eingereicht. Urheber sind im Kanton St.Gallen CVP-Kantonsrat Dominik Gemperli, Gemeindepräsident von Goldach, und Röbi Raths (FDP), Stadtpräsident von Rorschach. Sie wollen unter anderem wissen, ob es die Regierung für möglich erachte, Strassenzüge, die für Poser attraktiv sind, stundenweise zu sperren.

Im Thurgau hat der CVPler Dominik Diezi, Stadtpräsident von Arbon, einen ähnlichen Vorstoss eingereicht. In einer Einfachen Anfrage will er wissen, ob die Regierung bereit sei, künftig einen Schwerpunkt der Polizeikontrollen auf das Verhalten jugendlicher Lenker zu legen. Ausserdem fragt Diezi, ob es die Regierung für sinnvoll erachte, die Vorgaben für den Abschluss eines Leasingvertrages für ein «überdurchschnittlich motorisiertes Fahrzeug» durch entsprechende Bundesvorschriften zu verschärfen.

So schnell dürfte es um das laute Thema nicht still werden.