Porträt Auf dem Höhepunkt seiner Politkarriere: Panaschierkönig Bruno Cozzio wird heute höchster St.Galler Heute wird Bruno Cozzio zum Kantonsratspräsidenten gewählt. Dabei steht der CVP-Mann, beruflich ein Grüner, nicht gern im Rampenlicht. Janina Gehrig 02.06.2020, 05.00 Uhr

Sieht die Folgen des Klimawandels täglich im Wald: Revierförster Bruno Cozzio, der nun für ein Jahr das St.Galler Kantonsparlament präsidieren wird. Bild: Ralph Ribi

Der Forstwerkhof in Oberuzwil liegt gleich hinter dem Bettenauer Weiher, an dessen Ufer sich fast alle Hochzeitspaare aus der Region fürs Foto einmal hinstellen. Motorsägen stapeln sich in den Regalen, vor dem Eingang des alten Zeughauses stehen Holzfiguren. Bruno Cozzio steigt die Treppen zum Pausenraum hoch, grüsst einen Mitarbeiter, gibt einem anderen per Telefon Anweisungen dazu, wie er die Holzschnitzel zu schneiden hat. Er sagt:

«Hier duzen wir uns alle. Und wir Förster halten uns gerne kurz.»

Nicht nur als Revierförster von Uzwil, auch als Politiker ist Bruno Cozzio kein Mann grosser Worte. Um die Verantwortung gegenüber den Wählern solle es bei seiner Antrittsrede gehen. Um das Versprechen, deren Anliegen im Parlament zu vertreten. Heute wird der CVP-Kantonsrat zum höchsten St.Galler gewählt.

Als Vizepräsident des Kantonsrats hat er sich bereits im vergangenen Jahr darauf eingestellt, neutral durch die Sitzungen zu leiten, anstatt mitzudebattieren. Das sei der einzige Nachteil seines neuen Amts: «Meine Meinung bleibt aussen vor. Man bestimmt nicht, entscheidet höchstens im Stichentscheid», sagt er. Denn gerade bei der anstehenden Diskussion um die Initiative «Stopp dem Tierleid – gegen Zäune als Todesfallen für Wildtiere» hätte er sich gerne eingebracht, auch bei der Spitaldebatte im Herbst. Als Präsident des Kantonsrats wolle er an die gute Arbeit seines Vorgängers, SP-Kantonsrat Daniel Baumgartner, anknüpfen. Auch den Parlamentariern stellt er ein gutes Zeugnis aus. «Das Klima im Rat ist gut, der Umgang kollegial, die Diskussionen sind sachlich, die Sitzungen effizient», sagt er.

Politik spielte schon immer eine grosse Rolle bei Familie Cozzio

Die Wahl zum Kantonsratspräsidenten sei eine grosse Ehre und bestimmt der Höhepunkt seiner noch relativ kurzen Politkarriere. Seit 2014 sitzt der 59-Jährige für die CVP im Kantonsrat. Die erste Zeit noch an der Seite seines Bruders, des St.Galler Stadtrats Nino Cozzio, der 2017 verstarb. Die Politik spielte schon immer eine grosse Rolle in der Familie Cozzio. Schon der Vater, ein Nachfahre italienischer Einwanderer aus dem Trentino, war Mitglied der CVP. Kaum war Bruno Cozzio 2004 von der Partei angefragt worden, wurde er in den Uzwiler Gemeinderat gewählt, wo er zwölf Jahre verblieb.

Letzten Herbst kandidierte er gleichzeitig mit Schwägerin Trudy Cozzio und Tochter Rebecca für den Nationalrat. Auch sein Sohn Manuel liess sich 2016 und 2020 für die junge CVP für den Kantonsrat aufstellen. Einzig seine zweite Tochter, Leandra, ist Mitglied der SP. Sie absolviert derzeit ein Praktikum bei der Schweizer Botschaft in Brasilia. Umgekehrt beherbergt Familie Cozzio immer wieder Studenten aus Kanada, Mexiko, Peru oder Brasilien. Dadurch habe er viele andere Kulturen kennen gelernt, sagt Cozzio. Beeindruckt habe ihn der Zusammenhalt der Menschen in Brasilien.

Später stapft Cozzio durch den Wald im Vogelsberg. Seit 31 Jahren schaut er zu den Bäumen, berät Waldbesitzer, führt Kindergärtler oder Pensionäre durch das Geäst, verhandelt mit Holzbaufirmen, hört Spaziergänger, Biker und Reiter an, wenn sie sich in die Quere kommen.

Für Cozzio kam keine andere Partei als die CVP in Frage, auch wenn er sich selbst als «Profigrünen» bezeichnet.

«Als Förster bin ich täglich in der Natur. Ich sehe, wie der Klimawandel den Wald als Erholungs- und Lebensraum verändert.»

Dass der Wald dereinst seine Schutzfunktion für die Dörfer in den Tälern verlieren könnte, wegen der höheren Temperaturen immer mehr Nussbäume ob Zuzwil gedeihen und andere Pflanzen verdrängen, dass bald Waschbären und Bisamratten hierzulande durch die Gehölze streifen könnten – das beschäftigt ihn. So heizen die Cozzios ihr Einfamilienhaus in Henau bereits seit 25 Jahren mit einer Holzheizung und Wärmepumpe.

Um die Klimaziele zu erreichen, möchte Cozzio dennoch lieber Anreize setzen statt Verbote aussprechen. Er sei eben ein «klassischer Mittepolitiker, kein Extremer». Cozzio ist in der Stadt St.Gallen gleich neben einer Kirche aufgewachsen und war als Kind als Ministrant tätig. Er sei bestimmt kein «Frömmler». Doch die christlichen Grundwerte, etwa der respektvolle und wertschätzende Umgang zwischen den Menschen, das Festhalten an Traditionen und der Glaube sind ihm wichtig. Dennoch politisiert Cozzio nicht immer streng auf Parteilinie. So hat er 2018 gegen das Verhüllungsverbot gestimmt. «Vermummte Personen waren nie ein tatsächliches Problem und Gesetze dagegen bereits da», sagt er. «Wenn mir jemand mit der Sturmkappe begegnet, jänu.» Cozzio zuckt die Schultern.

Bei den Wahlen war er Panaschierkönig

Dass er auch für Andersdenkende wählbar ist, hat er bei den Kantonsratswahlen im vergangenen März bewiesen. Cozzio holte im Kanton so viele Stimmen wie kein anderer und wurde Panaschierkönig im Wahlkreis Wil. Der CVP-Politiker erhielt gar von jeder Liste mindestens eine Stimme, am meisten von der SVP. Das habe ihn sehr gefreut. Aber hat er, der Korrektheit und Kompromissbereitschaft so grossschreibt, auch Ecken und Kanten? Cozzio überlegt. Privat sei er temperamentvoller, ungeduldiger. Ratskollegen beschreiben ihn als fleissig und konstruktiv, unaufgeregt und ausgeglichen oder als höflich und zuvorkommend. Cozzio sei ein Vollblutpolitiker, der seine Arbeit voll und ganz in den Dienst der Bevölkerung stelle und dabei nicht immer im Rampenlicht stehen wolle, sagt Andreas Widmer, Präsident der CVP-EVP-Fraktion. «Ich bin auch immer wieder beeindruckt von seinem ausgeprägten sozialen Denken und seiner Bescheidenheit.»

Für die Grünen nicht grün genug

Seinen Job als Vizepräsident habe Cozzio gut gemacht, weshalb er auch als Präsident «zufriedenstellend» sein werde, sagt etwa Meinrad Gschwend, Fraktionspräsident der Grünen. Als Förster sei es wohl angebracht, wenn Cozzio die Farbe Grün für sich in Anspruch nehme. «Wenn ein Förster nicht nah an der Natur ist und die Klimaziele vor Augen hat, dann hat er sich in der Berufswahl vergriffen.» Dass Cozzio aber grüne Politik im Sinne eines konsequenten Klima-, Umwelt- und Artenschutzes betreiben würde, sei ihm bis jetzt noch nicht aufgefallen, sagt Gschwend.

Die Wahl zum Kantonsratspräsidenten erfolgt heute wegen des Coronavirus auf dem Olma-Areal statt im Kantonsratssaal. Die Wahlfeier wird auf September verschoben. Das macht Cozzio nichts aus. Doch Corona verhindere einige Anlässe, die in diesem Präsidialjahr stattgefunden hätten. Besonders bedauert er, dass Schwingfeste abgesagt wurden. Schliesslich habe er selbst einmal geschwungen – oder sei geschwungen worden, schiebt er nach und lacht. Auch privat müsse man auf einiges verzichten, etwa auf den Besuch der Tochter in Brasilia. Dafür gibt es noch etwas anderes zu feiern: seinen 60. Geburtstag.