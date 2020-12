Artenschwund Viele Vögel sind schon weg: Landwirtschaft bedroht die Ostschweizer Vogelvielfalt Saubere Luft, grüne Wiesen – das klingt nach guten Lebensbedingungen für Feldlerche und Co. Doch gerade auf dem Land gehen die Bestände dieser Vogelarten stark zurück. Schuld ist der Mensch. Judith Schönenberger 29.12.2020, 16.03 Uhr

voegel-combo

Die Lachmöwe Bild: Thorsten Nilson / Eyeem / EyeEm

Als würde sie auf ein Schiff warten, sitzt an diesem Wintermorgen eine Lachmöwe auf dem Metallgeländer am Kreuzlinger Hafen. Doch es fahren keine Schiffe mehr. Für die Vögel hat eine kräftezehrende Zeit begonnen. Zugvögel aus dem Norden und Standvögel, die das ganze Jahr in der Schweiz bleiben, teilen sich den Bodensee als Lebensraum.

Er ist eines der wichtigsten Überwinterungsgebiete für Vögel in Europa und deshalb auch ein Paradies für Vogelbeobachter.

Die Amsel. Bild: Bernd Wolter / Eyeem / EyeEm

Doch was diese sehen, bereitet ihnen Sorge: Die Bestände einst häufiger Vogelarten wie Amsel oder Star sind rund um den Bodensee zurückgegangen. Das zeigte 2019 eine Auswertung des deutschen Max-Planck-Instituts.

Der Star Bild: Vicki Jauron, Babylon And Beyond / Moment RF

Für die Studie haben Forschende Vogelzählungen von 1980 bis 2012 verglichen. Sie stellten zwar fest, dass es immer noch gleiche viele Vogelarten wie vor 40 Jahren gibt.

Der Spatz Bild: Gerard Soury / The Image Bank RF

Aber: Von den zehn häufigsten Vogelarten am Bodensee haben die Bestände von sechs massiv abgenommen. Zum Beispiel der Haussperling, hierzulande Spatz genannt, dessen Bestand seit 1980 auf die Hälfte geschrumpft ist.

Heiko Hörster beobachtet die Vögel am Bodensee seit sechs Jahren und erklärt im Audio, was ihnen am meisten zu schaffen macht:

Schuld ist nicht die Katze

Die Feldlerche

Bild: PD

Nicht nur am Bodensee, sondern in der ganzen Schweiz haben es Vögel schwer. Bereits 2010 standen fast 40 Prozent der einheimischen Brutvögel auf der Liste für gefährdete Arten.

Das Braunkehlchen

Besonders betroffen sind Vogelarten, die ihre Nester in Feldern, Äckern oder Sümpfen bauen und sich von Insekten ernähren. Denn für die beträchtlichen Rückgänge bei Feldlerche oder Braunkehlchen sind laut dem Umweltinstitut München nicht etwa Flugzeuge oder Katzen verantwortlich, sondern die intensive Landwirtschaft, das Freizeitverhalten der Menschen oder die Zersiedelung.

Zwischen 1985 und 2009 nahm die Siedlungsfläche in der Schweiz um fast einen Viertel zu. Dabei gingen Lebensräume für Vögel, zum Beispiel Hochstamm-Obstgärten, verloren. Trotzdem ist die Artenvielfalt in Siedlungen grösser als im intensiv genutzten Kulturland. «Dort besteht tatsächlich der grösste Handlungsbedarf», bestätigt Livio Rey, Mediensprecher der Vogelwarte Sempach.

Pestizide und Mähmaschine als Feind

Die Landwirtschaft sei in den letzten Jahrzehnten immer intensiver geworden, mit mehr Monokulturen und übermässigem Dünger- und Pestizideinsatz. «Das sind die Ursachen für den Rückgang vieler Vogelarten», sagt Rey. Feuchtwiesen werden trockengelegt und Sträucher abgeholzt, damit das Land besser bewirtschaftet werden kann. Dünger lässt das Gras dichter wachsen, was es einigen Arten erschwert, ihre Nester auf dem Boden zu bauen.

Zudem kommt heutzutage die Mähmaschine häufig schon während der Brutzeit zum Einsatz und zerstört die Nester mit dem Nachwuchs. Neben dem Lebensraum fehlt auch die Nahrung: Pestizide töten Insekten, von denen sich 40 Prozent der Schweizer Brutvogelarten ausschliesslich ernähren.

Nicht nur Landwirte sind gefragt

Für Rey von der Vogelwarte Sempach ist klar, dass der Abwärtstrend in der Vogelwelt gestoppt werden soll:

«Die Landwirtschaft muss naturfreundlicher werden. Schon sehr viele Landwirte setzen sich für die Vögel ein, aber auch die Landwirtschaftspolitik muss handeln.»

Diese investiere zwar 400 Millionen Franken pro Jahr, um die Biodiversität zu fördern. Gleichzeitig treibe der Bund aber mit jährlich zwei Milliarden Franken die Intensivierung der Landwirtschaft voran. Beim Bundesamt für Landwirtschaft ist man sich dieses Widerspruchs bewusst. Laut Mediensprecher Jonathan Fisch sollen mit der Agrarpolitik ab 2022 solche Zielkonflikte minimiert werden.

Heute erhalten Landwirte Direktzahlungen, wenn auf ihrem Land Hochstammbäume, Hecken oder Buntbrachen stehen. Trotzdem fordert der Verband BirdLife Schweiz strengere Massnahmen, um die Schweizer Vogelvielfalt zu retten. Tatsächlich sind ab 2022 ein höheres Budget für Biodiversität und effizientere Massnahmen vorgesehen. Fisch betont aber auch: «Die Biodiversitätsbeiträge haben bisher dazu beigetragen, den Rückgang bei den Vogelarten zu bremsen.»

Urs Baumann aus Muolen ist Landwirt und engagiert sich gleichzeitig für den Vogelschutz. Im Video zeigt er, wie er den Vögeln auf seinem Hof konkret hilft.

Rabenkrähe als Hauptgewinnerin

Die Rabenkrähe Bild: Susan Walker / Moment RF

Tatsächlich gibt es auch Vogelarten, die von der Intensivierung der Landwirtschaft profitieren. Rey nennt die Rabenkrähe als eine der Hauptgewinnerinnen dieser Entwicklung. Sie ist anpassungsfähig und ein Allesfresser, ernährt sich nicht nur von Früchten und Nüssen, sondern auch von Mäusen und Schnecken.

Der Turmfalke Phototam Thomas Ammann

Die Rabenkrähe hat sich in der Schweiz in den letzten Jahrzehnten deutlich vermehrt. Am Bodensee hat ihr Bestand zwischen 1980 und 2010 sogar um 70 Prozent zugenommen. Mittlerweile stabilisieren sich die Zahlen aber seit einigen Jahren. «Auch der Turmfalke oder das Schwarzkehlchen nehmen zu, sie profitieren von Nistkästen oder Buntbrachen. Doch für anspruchsvollere Arten reicht das nicht», sagt Rey von der Vogelwarte Sempach.

Auch das Alpenschneehuhn kämpft

Der Bienenfresser Bidl: Pã©ter Hegedå±s

Der Klimawandel beeinflusst die Schweizer Vogelwelt ebenfalls. «Von den höheren Temperaturen profitieren wärmeliebende Arten wie der Bienenfresser», sagt Rey.

Das Alpenschneehuhn O. Alamany & E. Vicens / The Image Bank RF

«Probleme haben aber zum Beispiel der Schneesperling oder das Alpenschneehuhn.» Beide Arten leben in den Bergen und sind gut an die Kälte angepasst. Wird es wärmer, haben sie Mühe und bekommen zusätzlich Konkurrenz von Vogelarten, die aus tieferen Lagen kommen.

Der Raubwürger Bild: Gary Chalker / Moment RF

Im Kulturland sind Arten wie der Raubwürger oder die Haubenlerche bereits ausgestorben. Das ist laut Rey ein Alarmzeichen: «Der Zustand der Vogelwelt zeigt uns, wie lebenswert Landschaft und Lebensraum nicht nur für Tiere, sondern auch für den Menschen sind.»

Die Haubenlerche Bild Farhan Younus

Würden diese Anzeichen nicht ernst genommen, werde die Landwirtschaft früher oder später ein Problem haben.

Gartenrotschwanz muss sich gedulden

Der Schwarzspecht Bild: Ruedi Aeschlimann

Währenddessen erleben Waldvögel wie der Schwarzspecht einen klaren Aufwärtstrend. Das liege an den besseren Gesetzen und der naturnäheren Bewirtschaftung des Waldes, sagt Rey. Das heisst: mehr Totholz und natürlich vorkommende Baumarten. Ausserdem entsteht in der Schweiz immer mehr Wald, und einige Waldvogelarten wurden in den letzten Jahren als Prioritätsarten besonders gefördert.

Der Gartenrotschwanz Bild Andyworks / E+

Eine ähnliche Entwicklung wäre auch für die 47 Vogelarten vorgesehen gewesen, die der Bund 2008 in den «Umweltzielen Landwirtschaft» definiert hat, darunter der Gartenrotschwanz oder die Gartengrasmücke.

Die Gartengrasmücke Bild Photostock / Photodisc

Der Bestand dieser Arten hat sich aber seit 1990 nicht vergrössert, sondern gemäss Rey insgesamt noch verringert. Dass dieser Abwärtstrend gestoppt wird, ist allerdings nicht absehbar. Der Ständerat hat den Vorschlag des Bundesrats zur Agrarpolitik ab 2022 abgelehnt und fordert Nachbesserungen.