Amphibien-Experte schlägt Alarm: "Wir kommen nur langsam voran"

Artenschutz Amphibien-Experte schlägt Alarm: «Wir erreichen die Ziele im Amphibienschutz bis 2024 nicht» Der Kanton St.Gallen hat rund vier Millionen Franken für den Amphibienschutz budgetiert. «Dennoch kommt die Sanierung von Amphibien-Laichgebieten nur langsam voran», sagt Biologe Jonas Barandun. Christoph Zweili Jetzt kommentieren 21.10.2021, 17.00 Uhr

Der Laubfrosch gehört heute zu den seltenen Amphibienarten. Bild: PD

Laubfrosch, Gelbbauchunke, Geburtshelferkröte, Kammmolch und Teichmolch: Die Laichgebiete dieser fünf seltenen Ambibienarten – von Fachleuten als «unersetzbare Kronjuwelen der St.Galler Landschaft» bezeichnet, sind akut gefährdet. «Die Kreuzkröte kommt gar nur noch an einem einzigen Ort im Kanton vor», sagt Amphibien-Experte Jonas Barandun. Der St.Galler Biologe ist vom Kanton mit der Koordination des Amphibienschutzes betraut. «Mit einem Ansiedlungsprojekt an der Thur versuchen wir derzeit zu retten, was noch zu retten ist. Das ist aber ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Wir wissen nicht, ob es funktioniert.»

Die Kreuzkröte kommt gar nur noch an einem einzigen Ort im Kanton St.Gallen vor.

PD/Horatio Gollin

Der grösste Ostschweizer Kanton hat sich im Rahmen seiner Biodiversitätsstrategie 2018–2025 auch den Schutz der seltenen Amphibienarten auf die Fahne geschrieben, zusammen mit dem Erhalt von Mooren, Auen sowie Trockenwiesen und -weiden. «Der Handlungsbedarf ist gross», sagt Barandun. Die Bilanz der Bestände und der Arten decke sich mit den Daten anderer Kantone: «Seit den 1990er-Jahren ist mehr als eine Art in jedem bedeutenden Amphibien-Laichgebiet verschwunden, ohne dass nennenswerte neue Vorkommen entstanden sind. Und wir haben einen deutlichen Rückgang bei den Bestandesgrössen der seltenen Arten.»

Jonas Barandun, Biologe und Amphibien-Experte. Bild: Ralph Ribi

Weitere Details sind im Tätigkeitsbericht zur ersten Etappe der Biodiversitätsstrategie aufgeführt: Demnach gibt es bei rund der Hälfte der national bedeutenden Biotope im Kanton Hinweise auf negative Veränderungen in den vergangenen 25 Jahren. Bei einzelnen Amphibienarten wie der Geburtshelferkröte oder dem Laubfrosch sind über die Hälfte der Vorkommen erloschen. In zwei Drittel aller national bedeutenden Laichgebiete sind seit 1990 Arten verschwunden – im Schnitt hat jedes dieser Gebiete zwei Arten verloren.

«Die Meliorationen bis in die 1970er-Jahre waren tödlich für die Amphibien»

Die Situation der Amphibien hat sich generell verschlechtert. Anfang der 1980er-Jahre hatten die Amphibien noch wesentlich feuchtere Lebensräume als jetzt – das ist laut Barandun vom Mensch verursacht. «Die Meliorationen bis in die 1970er-Jahre waren tödlich für die Amphibien.» Die Massnahmen haben bis zur Jahrtausendwende nachgewirkt und die Landschaft allmählich ausgetrocknet. Ein Beispiel: Im Gemüsebau im Rheintal sei damit zwar eine noch nie erreichte Produktivität erzielt worden, «aber heute müssen bereits an sich feuchte Rietböden bewässert werden».

Zustand der Biotope wird untersucht

Im Kanton St.Gallen wird der Zustand der Biotope im Rahmen der Biodiversitätsstrategie systematisch erhoben. Bis Ende 2020 haben Fachpersonen von sechs Ökobüros im Auftrag des kantonalen Amtes für Natur, Jagd und Fischerei den Zustand von 867 Biotopen von nationaler und regionaler Bedeutung untersucht – das sind 98 Prozent aller Biotope. Bei den Feldarbeiten in den Mooren sowie Trockenwiesen und -weiden wurden die Artenvielfalt erhoben, Bedrohungsursachen und Defizite notiert sowie Pflegemassnahmen und falls nötig ökologische Aufwertungen oder Sanierungen vorgeschlagen. Das waren die ersten systematischen Erhebungen seit den 1990er-Jahren.

«Die Amphibien-Laichgebiete waren von 2016 bis 2019 den Mooren, Auenlandschaften und Trockenwiesen vorgezogen worden», sagt Experte Barandun. In den drei Kantonen St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden wurden 400 Gebiete untersucht. Seit 2020 werden die Gebiete mit dem dringendsten Handlungsbedarf nun prioritär saniert: «Da stecken wir mittendrin.»

Inzwischen wisse man, dass der überwiegende Teil der Fördermassnahmen eine positive Wirkung für seltene Arten gehabt habe.

«Am meisten profitiert haben aber die ohnehin häufigen Arten. Für sie muss man gar nicht viel machen.»

Ziel sei aber, nicht in häufigere Arten zu investieren. «Es besteht ein gesetzlicher Auftrag, seltene Arten zu erhalten.»

Auch die Gelbbauchunke kämpft ums Überleben. Bild: Christof Hirtler

Kanton St.Gallen und Bund investieren acht Millionen Franken in Biodiversitätsstrategie

Für die erste Etappe seiner Biodiversitätsstrategie 2018 bis Ende 2021 hat der Kanton St.Gallen rund vier Millionen Franken budgetiert – tatsächlich ausgegeben wurden nur rund 1,9 Millionen Franken, weil einige Teilprojekte zurückgestellt wurden oder günstiger ausgefallen sind, wie es beim Kanton heisst. Der tatsächlich investierte Beitrag ist allerdings weit höher: Dank seiner Biodiversitätsstrategie profitiert der Kanton auch von Sofortmassnahmen des Bundes. Bis Februar wurden demnach rund 7,7 Millionen Franken für die Biodiversitätsstrategie ausgegeben.

Die verbleibenden Mittel werden in den kommenden vier Jahren unter anderem «für die dringend notwendige ökologische Aufwertung der Biotope von nationaler und regionaler Bedeutung» eingesetzt. «Wir haben zwar ein ambitioniertes Programm», sagt Pirmin Reichmuth, als Abteilungsleiter Natur und Landschaft ad interim beim Kanton zuständig für die Aufwertung und Sanierung der Biotope und die Artenförderung.

«Für eine Zwischenbilanz beim Amphibienschutz ist es aber zu früh.»

Gemeinden beim Naturschutz überfordert

Experte Jonas Barandun, der auch die Gemeinden der Kantone Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden im Rahmen eines Mandats berät, schlägt daher trotz «Rahmenbedingungen, die noch nie so günstig waren wie jetzt», Alarm:

«Die Anstrengungen zur Sanierung von Amphibien-Laichgebieten kommen nicht wie gewünscht voran. Es ist unrealistisch, diese Verbesserungen bis 2024 zu erreichen.»

Laut Barandun ist es schlicht eine Frage des Personals: «Es fehlen Fachleute, die ökologische Beurteilungen der Lebensräume der Amphibien machen können.» Das brauche gute Kenntnisse der Regionen, der Bedingungen vor Ort und der Gesetzesverfahren.

«Wir kommen nur noch schrittweise voran.»

In Amphibiengebieten gehe es um komplexe Fragen rund um den Unterhalt der Laichgebiete, den Wasserhaushalt oder das Management von Problempflanzen.

Im Kanton St.Gallen sind die Gemeinden für den Naturschutz zuständig: Dieses Regime stellt generell und für die Umsetzung der Biodiversitätsstrategie eine besondere Herausforderung dar: Die Gemeinden haben weder das Know-how noch die Kapazitäten, um die Massnahmen umzusetzen. «Es bestehen daher beträchtliche Vollzugsdefizite», sagt Barandun. «Von den rund 100 bedeutenden Amphibien-Laichgebieten ist erst die Hälfte vollumfänglich geschützt.»

Über 30'000 Amphibiennachweise in Datenbank

Biologe Barandun berät die Gemeinden der drei Kantone St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden in Amphibienfragen. In einer Datenbank verwaltet er über 30'000 Amphibiennachweise – Anfang Oktober kamen weitere 1000 aus der Ostschweiz dazu, die ihm von der nationalen Datenzentrale «info fauna», dem schweizerischen Zentrum für die Kartografie der Fauna in Neuchâtel, zugestellt wurden. Bis Ende November will Barandun die gemeldeten Artnachweise in der Datenbank bereinigt haben, die er im Auftrag der Kantone führt. Die Ergebnisse stellt er den drei Kantonen zur Verfügung.

«Wir arbeiten daran, die Datenbank in die kantonale Datenverwaltung zu integrieren.»