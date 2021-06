Armee: Weitere 69 Millionen für Waffenplatz Frauenfeld

Armeestandort «Zu wenig ambitioniert»: Nationalrat bewilligt weitere 69 Millionen Franken für Waffenplatz Frauenfeld – SP und Grüne fordern mehr Klimaschutz Der Waffenplatz Frauenfeld wird für 350 Millionen Franken modernisiert und ausgebaut. Am Dienstag hat der Nationalrat eine weitere Etappe bewilligt. SP und Grüne wollten den Geldbetrag aufstocken, um den Energiestandard der Gebäude zu erhöhen – ohne Erfolg. Adrian Vögele 08.06.2021, 12.00 Uhr

Die Schweizer Armee will die alten Schützenpanzer M113 ersetzen. SP und Grüne wollen das Geld lieber für energieeffizientere Gebäude einsetzen, unter anderem am Waffenplatz Frauenfeld. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Es läuft wie am Schnürchen. Der Armeestandort Frauenfeld, der zweitgrösste Waffenplatz der Schweiz, wird in mehreren Schritten modernisiert und ausgebaut – für insgesamt 350 Millionen Franken. Am Dienstag hat der Nationalrat eine weitere Finanzierungstranche von 69 Millionen Franken für die dritte Etappe bewilligt. «Verdichtung» heisst das Stichwort: Die Armee stärkt den Waffenplatz Frauenfeld und verzichtet dafür auf andere Standorte, etwa in Kloten, Bülach und Dübendorf. Die dritte Bauetappe sieht unter anderem den Bau eines Unterkunftsgebäudes mit 600 Betten und einer Ausbildungs- und Einstellhalle in Frauenfeld vor.