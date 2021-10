Archivperlen Delfinshow an der Olma: Vor 51 Jahren besuchten zwei «Flippers» St.Gallen Als ein «einmaliges Gastspiel aus Miami» wurde die Show während der Olma vom 8. bis 18. Oktober 1970 angekündigt. Dressierte Delfine zeigten ihre Show auf der Volksbadwiese. Jolanda Riedener 06.10.2021, 19.00 Uhr

Das «St.Galler Tagblatt» berichtete in der Ausgabe vom 10. Oktober 1970 über die Show. Bild: «Tagblatt»-Archiv, Andri Vöhringer

«Flipper» war die Hauptfigur des 1963 erschienenen Kinofilms: Ein kluger Delfin, der hilft, Verbrecher zu jagen und Menschen in Seenot zu retten. Nach dem Erfolg der Fortsetzung und der gleichnamigen Fernsehserie, die zwischen 1964 und 1967 erschienen ist, erreichte der Flipper-Boom auch die Ostschweiz.

«Nun sind gar, während der Zeit der Olma, auf der Volksbadwiese zwei Delfine in natura zu sehen», heisst es im «St.Galler Tagblatt» vom

10. Oktober 1970. Während der zehn Olma-Tage wurde die Co-Produktion vom Circus Knie und Circus Royal fünf Mal gezeigt.

Das Zirkuszelt mit Bassin wurde auf der Volksbadwiese aufgestellt. Das Becken fasste 100'000 Liter aufbereitetes, 20 Grad warmes Meerwasser.

«Flippers» putzen Zähne und spielen Fussball

Obi und Smaries hiessen die Delfine aus der Show, die von Miss Brenda und Mr. Stijn trainiert wurden. Beide waren normalerweise im Knies Kinderzoo in Rapperswil zuhause, heisst es im Artikel von 1970. Und weiter:

«Es wäre müssig an dieser Stelle alle Leistungen und Kunststücke der Tiere aufzuzählen; in raschem Wechsel folgen nämlich Nummer um Nummer, die vom Synchronspringer bis zum Zähneputzen und Fussball – beziehungsweise Schwanzball – reichen und die durch die graziösen Bewegungen und für den Zuschauer fast spürbare Spielfreude der Tiere einzigartig ausfallen.»

Beschrieben wird ein Trick, bei dem die Uhr von Trainer Mr. Stijn ins Wasser fällt. Der Delfin holt das Stück und bringt es dem Trainer. Die Uhr soll «Obis Nicken zu schliessen» sogar noch funktionieren.

Bild: «Tagblatt»-Archiv, Andri Vöhringer

Intelligente und soziale Säugetiere

Trotz der Faszination, die Flipper auslöste, schien das Wissen über die Tiere damals noch nicht weit verbreitet. Im «Tagblatt»-Artikel heisst es: «Paradoxerweise können also Delfine, da sie nicht zu den Fischen, sondern zur Familie der Wale gehören, im Wasser ertrinken!» Denn da sie mit den Lungen atmen, müssen sie regelmässig an der Oberfläche Luft holen. Sie seien Herdentiere und entwickelten ein grosses Sozialempfinden. Weiter würden Sie zu den intelligentesten Tieren gehören und über eine eigene Sprache verfügen. Die in Argentinien aufgewachsene Trainerin Miss Brenda wird folgendermassen zitiert:

«Die Tiere merken einfach, dass sie bei guten Leistungen drei Stückchen Fisch, bei schlechteren nur ein Stückchen bekommen und, das ist ja so interessant, sie murren nicht einmal, wenn ihre Ration gekürzt wird, weil ihnen etwas nicht gelungen ist. Sie sind so selbstkritisch, ja, sie haben richtig Charakter.»

Delfinshow war ein grosser Erfolg

Der ehemalige Pressechef des Circus Knie, Christian Krenger, erinnert sich gut an die Show, die während der Olma in St.Gallen gastierte. «Rückblickend betrachtet, war es ein erstaunlicher Erfolg», sagt er. Das Interesse von Fernsehen, Radio und Presse war enorm.

Christian Krenger war Pressechef des Circus Knie und beantwortete die Fragen der Journalisten zur Delfinshow in St.Gallen. Bild: Ralph Ribi (17. April 2019)

Als erstes Binnenland Europas lebten in der Schweiz Delfine: Knies Kinderzoo war die erste Institution, die mit den Tieren arbeitete. Bereits 1965 habe der Circus Knie einen Amerikaner mit zwei Delfinen engagiert.

Die Ankunft der Tiere am Flughafen Kloten sei auf grosses Interesse gestossen. Die Delfine wurden im Flugzeug trocken in einer Art Hängematte transportiert. Ununterbrochen musste Wasser über deren Körper geschüttet werden, damit sie nicht austrocknen. Christian Krenger sagt:

«Darüber, ob das Halten von Delfinen in Bassins artgerecht ist, hat sich damals niemand Gedanken gemacht.»

Die Leute waren überrascht, dass man in der Schweiz überhaupt Delfine sehen konnte. Vor allem nach dem Erfolg von «Flipper» wollten alle die Tiere in Echt sehen, erzählt Krenger.

Anschliessend führte Conny Gasser die Delfinshow weiter und ging mit ihnen auf Welttournee, unter anderem habe die Show mehrere Monate in Hongkong gastiert.

Der Knies Kinderzoo baute schliesslich 1970 für seine Delfine ein 800'000 Liter fassendes Delfinarium in Rapperswil. Die Delfinhaltung in Gefangenschaft geriet immer mehr in Kritik, weshalb seit 1998 keine Delfine mehr im Kinderzoo gehalten werden.

Von der Miami Dolphin Show zum Connyland

Der heutige Connyland-Besitzer Roberto «Roby» Gasser erinnert sich ebenfalls an die Show 1970: «Mein Vater Conny reiste das erste Jahr zusammen mit Freddy Knie Senior unter dem Namen ‹Miami Dolphin Show›. Ein Jahr danach alleine unter dem Namen ‹Connys Flipper Show›.»

Aus der Delfinshow von Conny und seiner Frau Gerda Gasser entstand das Connyland in Lipperswil, das 1983 eröffnete und während vieler Jahre für seine Delfinshow bekannt war. In den 1990er-Jahren geriet der Park erstmals ins Visier von Tierschützern. Sie kritisierten die beengten Verhältnisse für Meeressäuger. Gasser reagierte mit dem Bau einer Delfinlagune und die Kritik legte sich vorerst wieder.

Nachdem in Lipperswil mehrere Delfine innert weniger Jahre verstorben waren, beschloss das Parlament 2012 ein Importverbot für Delfine. Darauf schloss das Connyland Ende 2013 sein Delfinarium. Heute gehören neben den Papageien- und Seelöwen-Shows, Achterbahnen, ein Flugsimulator und ein Wasserspielplatz zu den Attraktionen des Freizeitparks.