Zerstörung So viel kostet Vandalismus die Stadt Arbon Es ist viel weniger, als Stadtparlamentarier Lukas Auer vermutet hat. Und auch in anderer Beziehung belehrt die Stadt den SP-Vertreter. Markus Schoch 13.06.2022, 05.05 Uhr

Der neueste Fall von Vandalismus in Arbon: Unbekannte zerstören eine Installation, die im Rahmen der Ohrenkinotage am See aufgestellt worden war. Bild: Max Eichenberger

Vandalismus ist aktuell ein Thema in Romanshorn. Unbekannte haben unlängst Spielgeräte und eine Strasse versprayt. Auch in Arbon haben Sachbeschädigungen und Farbschmierereien in der jüngsten Vergangenheit zu reden gegeben. Parlamentarier Lukas Auer ist deswegen sogar mit einem Vorstoss an den Stadtrat gelangt.