Hydrel Romanshorn: Altlastensanierung kostet Millionen

Wohnüberbauung «Schwarze Erde, die nach Schwefel stinkt»: Die neuen Besitzer des Hydrel-Areals in Romanshorn investieren Millionen in die Sanierung der Altlasten Die M.U.T. Areal Lakeside AG plant den Bau eines neuen Quartieres mit über 100 Wohnungen auf der ehemaligen Fabrikliegenschaft direkt am Wasser. Zuvor muss die Firma noch Altlasten aus dem Boden holen. Problematisch sind vor allem die Rückstände im aufgeschütteten Seepark. Markus Schoch Jetzt kommentieren 16.06.2022, 05.10 Uhr

Blick auf das ehemalige Hydrel-Areal, als es den Seepark und das Seebad noch nicht gab. Bild: PD

Seit gut einem halben Jahr ist das riesige Firmengelände mit einer Fläche von 11'300 Quadratmetern eine Baustelle, ohne dass Aussenstehende davon etwas mitbekommen haben. Die M.U.T. Areal Lakeside AG als Besitzerin der Liegenschaft seit Mai 2019 hat im Inneren der Gebäulichkeiten bereits an drei Stellen Altlasten saniert – bei laufendem Betrieb. Das Brüggli nutzt einen Teil der Räumlichkeiten noch immer als Lager und Produktionsstandort, was so allerdings nicht geplant war.

Die M.U.T. hatte der Sozialfirma den Mietvertrag gekündigt, diese wehrte sich aber vor Bezirksgericht gegen einen Rauswurf. Schliesslich einigten sich die beiden Parteien in einem Vergleich: Das Brüggli kann bis Oktober 2024 bleiben. «Mit der Einigung gibt es nur Gewinner», sagt Gesamtprojektleiter Marco Rothenfluh von der M.U.T.

Ein Geben und Nehmen

In der ehemaligen Hydrel-Liegenschaft ist nur noch Brüggli eingemietet. Bild: Reto Martin

Die Sozialfirma musste in den letzten Monaten viel Flexibilität beweisen und wiederholt Hallen räumen, weil die mit der Altlasten-Beseitigung betraute Baufirma den Boden aufriss und problematische Rückstände rausholte, vor allem Inertstoffe. Nötig gewesen seien enge Absprachen und eine ausgeklügelte Planung, sagt Sanierungsprojektleiter Hamid Hasanovic von der Ribi + Blum AG.

«Die Sicherheit der Mitarbeitenden stand im Zentrum.»

Um den logistischen Aufwand in Grenzen zu halten, kaufte die M.U.T. ein zweites Hochregallager, sodass die Logistiker nur noch alles umräumen mussten, was aufwendig genug war. «Wir sind dankbar, dass Brüggli uns entgegengekommen ist, und übernehmen die zusätzlichen finanziellen Aufwendungen gerne», sagt Rothenfluh.

Bild von den Sanierungsarbeiten eines belasteten Standortes im Inneren der Fabrikliegenschaft. Bild: PD

Die Zeit drängt

Für die M.U.T. geht es darum, Zeit zu gewinnen, die ihr davonzurennen droht. Die Firma muss die Sanierung bis im Mai 2023 abschliessen. Andernfalls beteiligen sich die Vorbesitzer der Liegenschaft nicht an der Altlasten-Sanierung, die sich nach Angaben von Rothenfluh auf etwa 2,5 Millionen Franken belaufen dürfte. Er geht aufgrund der geologischen Untersuchungen davon aus, dass es am Schluss insgesamt zwölf Tonnen sind, die entsorgt werden müssen – das jetzt schon zu Tage geförderte Erdreich inklusive.

Die ehemalige Ufermauer. Bild: Markus Schoch

Der grösste und aufwendigste Teil der Arbeiten steht erst noch bevor. Unter den über 100 Meter langen Hallen an der Grenze zum Seepark lagert das eigentlich problematische Material: Müll und Hochofenschlacke, mit denen die Stadt in den 1950er-Jahren die heutigen Parkanlagen aufschüttete, drei bis vier Meter hoch. «Es ist zum Teil schwarze Erde, die nach Schwefel stinkt», sagt Rothenfluh. Die ehemalige Ufermauer ist heute noch stellenweise zu sehen und soll später im Rahmen der Quartierentwicklung besser sichtbar und erlebbar gemacht werden. «Wir erfüllen damit einen Wunsch der kantonalen Denkmalpflege», sagt Rothenfluh.

Verwaltungsgebäude ist schon dem Boden gleichgemacht

Das Glashaus (links) steht bereits nicht mehr. Bild: Reto Martin

Als eine der ersten Vorbereitungen auf die nächste Sanierungsetappe hat die M.U.T. das ehemalige Verwaltungsgebäude der Hydrel (blaues Glashaus) auf der Westseite abbrechen lassen. Hasanovic sagt:

« Wir brauchen den Platz, um die Altlasten zu deponieren und zu sortieren.»

Nächste Woche kommen der ehemalige Militärbunker und die Hütte des Wasserskiclubs auf der anderen Seite der Fabrikliegenschaft weg. Dafür bietet die M.U.T. dem Verein Ersatzflächen an einem anderen Arealstandort an.

Das Fabrikationsgebäude mit Baujahr 1891 bleibt stehen. Bild: Reto Martin

Im Juli lässt die M.U.T. die drei Fabrikhallen entlang des Seeparks rückbauen und treibt hinter der ehemaligen Ufermauer eine Spundwand rund vier bis fünf Meter tief in den Boden, damit kein Wasser und mit ihm giftige Rückstände von der Aufschüttung in die Baugrube eindringen können. Diese Rammarbeiten beginnen nach den Sommerferien und werden nach Angaben von Hasanovic vier bis fünf Wochen dauern. Danach holt die Baufirma die Altlasten raus.

Kiesweg dient als Baustellenzufahrt

Dieser Kiesweg dient als Baustellenzufahrt. Bild: Markus Schoch

Der Kiesweg auf der Ostseite zum See hinunter ist bereits seit kurzem gesperrt. Er dient als Zufahrt für die Lastwagen. Auch der Parkplatz oben an der Badstrasse steht nicht mehr zur Verfügung. «Wir benötigen ihn als Installationsplatz», sagt Rothenfluh. Der Veloweg führt auf einem ganz kurzen Teilstück von vielleicht 50 Metern über eine neue Route. Einschränkungen in den Parkanlagen mit dem grossen Spielplatz gibt es keine. Aus Sicherheitsgründen wird einzig eine Baustellenwand aufgestellt.

Ein neues Quartier Geplant sind über 100 Wohnungen Die M.U.T. Areal Lakeside will auf dem ehemaligen Hydrel-Areal über 100 auch grössere Wohnungen bauen und 80 bis 90 Millionen Franken investieren. Es soll auch eine Kindertagesstätte, ein Quartierkaffee, Co-Working-Arbeitsplätze und Atelierräumlichkeiten geben. Der Gestaltungsplan ist in Arbeit. Geplant ist auch eine Fussgängerverbindung von der Badstrasse an den See mitten durch die Siedlung. Die Besitzer der Liegenschaft hoffen, 2024 mit den Bauarbeiten beginnen zu können. Stehen bleibt eines der drei Backsteinhäuser mit Baujahr 1891, das mit der Fabrikantenvilla «Eichhorn» daneben eine bauhistorische Einheit bildet. Diese dient heute einer Alters-WG als Wohnsitz. Die Hydrel AG nahm den Betrieb 1947 auf und wurde im Jahr 2000 eine 100-prozentige Tochter der INA-Schaeffler in Herzogenaurach. (mso)

