Neues Buch über Arboner Unternehmer Arnold B. Heine

Wirtschaftskrimi Legende der filmreifen Verfolgung eines Arboner Unternehmers mit der «Titanic» ist in vielen Teilen frei erfunden – Wirklichkeit ist nicht weniger spannend Rund 5'000 Arbeiterinnen und Arbeiter standen Anfang des letzten Jahrhunderts in der Region Arbon im Lohn des Textilunternehmers Arnold B. Heine. Günter Bäbler hat die Geschichte vom kometenhaften Aufstieg und Niedergang des ebenso grossspurigen wie skrupellosen Industriellen neu geschrieben. Markus Schoch Jetzt kommentieren 03.06.2022, 04.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bild von Arnold B. Heines Firma gegenüber dem Bahnhof von Arbon. Bild: Museumsgesellschaft Arbon

Am Schluss blieb Arnold B. Heine nur die Flucht aus Arbon. Er setzte sich im Frühjahr 1912 bei Nacht und Nebel mit seinem Motorboot über den Bodensee ans deutsche Ufer ab und fuhr nachher mit dem Ozeandampfer «Carpathia» nach Amerika, wo er die letzten Jahre in New York wie ein König gelebt hatte. Zwei Schweizer Topbanker machten sich ihm an Bord der «Titanic» auf die Fersen. Die beiden hatten unglaubliches Glück im Unglück: Sie überlebten den Untergang des Schiffes auf abenteuerliche Weise und bekamen den mächtigen, aber in finanzielle und juristische Schwierigkeiten geratenen Industriellen früher zu fassen als erhofft.

Diese filmreife Verfolgungsjagd ist in die Geschichtsbücher eingegangen und hat sich ins kollektive Gedächtnis von Arbon eingeprägt. Die Erzählung ist aber in grossen Teilen frei erfunden. Wie es sich vor 110 Jahren tatsächlich zugetragen hat und wie es den beiden Verfolgern in Wirklichkeit ergangen ist, erzählt Günter Bäbler in einem neuen Buch, das die Museumsgesellschaft Arbon herausgegeben hat. An deren Jahresversammlung am Mittwochabend präsentierte der Autor und Präsident des Titanic-Vereins Schweiz die Ergebnisse seiner jahrzehntelangen Recherchen. Die Geschichte lese sich wie ein Krimi, sagte Albert A. Kehl, der Präsident der Museumsgesellschaft.

Arbon hat die Erinnerung an Heine getilgt

Arnold B. Heine Bild: Museumsgesellschaft Arbon

Das Buch mit vielen Bildern lenkt den Scheinwerfer auf einen Mann, an den sich die Arbonerinnen und Arboner nicht gerne erinnern. Es gibt kein Denkmal von Heine, und selbst die Strasse, die einst nach ihm benannt worden ist, trägt heute einen anderen Namen. Der Industrielle ist in Vergessenheit geraten, weil ihn die Stadt vergessen wollte. Der Unternehmer sei bis heute tabu geblieben, sagte Bäbler. Er selber fand in den Archiven nur zwei Bilder von Heine, der einst die Welt in Atem gehalten hatte.

Und dabei fing alles so verheissungsvoll an. Der deutschstämmige Amerikaner machte in den USA sein Geld mit dem Verkauf von Stickereien aus der Schweiz. Weil die Geschäfte so gut liefen und er sich aus der Abhängigkeit der Lieferanten befreien wollte, entschied Heine schliesslich im Alter von 51 Jahren, in Arbon eine eigene Fabrik zu bauen, die er 1898 in Betrieb nahm. Das Land hatte ihm Adolph Saurer zugehalten, wobei der Freundschaftsdienst nicht ganz uneigennützig war. Heine kaufte ihm in den folgenden Jahren über 300 Stickmaschinen ab.

Der Unternehmer betrieb in Arbon die zweitgrösste Stickerei der Welt

Es ging rasant aufwärts. Heine begann mit 158 Angestellten, zehn Jahre später beschäftigte er bereits 2'200 Personen in seiner Fabrik, für die er Unterkünfte bauen liess. Die einstige Arbeitersiedlung mit dem Namen «Heinehof» steht noch heute. Dazu kamen nochmals 2'750 Heimarbeiter und Zulieferer in ausgelagerten Bereichen – insgesamt fast 5'000 Personen. Heine sei zu jener Zeit der zehntgrösste Arbeitgeber der Schweiz und Besitzer der zweitgrössten Stickerei der Welt gewesen, schreibt Bäbler. Die schnelle Expansion machte der Bankverein möglich, der 1903 als Aktionär eingestiegen war und das nötige Geld einschoss. Im Verwaltungsrat der Stickerei sass der halbe Verwaltungsrat der damals grössten Bank der Schweiz.

Mit seinem Personal ging Heine unzimperlich um. Bereits im Jahr 1900 streikte die Belegschaft ein erstes Mal wegen schlechten Arbeitsbedingungen. In den acht folgenden Jahren legte sie sieben weitere Male die Arbeit nieder, am längsten 1908. Die als «Arboner Krieg» bekannte Auseinandersetzung zwischen Patron und Personal dauerte von März bis September und sei der grösste Arbeitskampf gewesen, den die Schweiz je gesehen habe, schreibt Bäbler. Arbeiter in weiten Teilen Europas hätten sich mit den Streikenden solidarisiert. Auch das lokale Gewerbe habe sich auf ihre Seite geschlagen, heisst es im Buch. Die Firmenleitung habe Streikbrecher in Säcken und Kisten in die Fabrik schmuggeln müssen.

Heine lebte auf grossem Fuss und leistete sich eine Baseballmannschaft

Blick auf das riesige Firmenareal in Arbon. Bild: Museumsgesellschaft Arbon

Grund für die Eskalation: Heine wollte die Produktion wegen der Wirtschaftskrise in den USA drosseln. Er kürzte zu Beginn des Jahres 1908 die Arbeitszeit und zahlte entsprechend weniger Lohn. Wer damit nicht einverstanden war, landete auf der Strasse. 1'500 Menschen verloren ihren Job. Schliesslich einigten sich die Beteiligten auf eine neue Fabrikordnung, an die sich Heine aber nicht hielt, wie ihm Arbeiter vorwarfen.

Das viel grössere Problem von Heine war der Geschäftsgang. Der Konkurrenzkampf war mörderisch geworden. Alle in der Branche suchten ihr Heil in einer Steigerung der Produktion und hofften, der Markt werde sich rasch erholen, was er aber nicht tat. Von 1910 bis 1915 schrieb die Stickerei in Arbon rote Zahlen. Die Verluste beliefen sich nach Angaben von Bäbler zwischen 200’000 und fast 2,8 Millionen Franken.

1911 stellt der Verwaltungsrat den Firmengründer kalt

Heine geriet im Verwaltungsrat mehr und mehr unter Druck, auch weil er auf sehr grossem Fuss lebte. Als Generaldirektor bezog er ein Grundgehalt von 100’000 Franken pro Jahr – fast 60-mal mehr als einer seiner Arbeiterinnen oder Arbeiter. Dazu kamen 200’000 Franken Dividenden, Entschädigungen und Reisespesen. In seinem luxuriösen Zuhause in New York beschäftigte der Industrielle fünf bis sechs Angestellte, er besass einen Landsitz auf Long Island und leistete sich sogar zeitweise eine eigene Baseballmannschaft.

Anfang 1911 zog der Verwaltungsrat die Reissleine. Er kündigte Heine und seinen Söhnen auf Mitte des Jahres die Stellen in Arbon. Heine meldete sich am 6. Juni an seinem temporären Wohnort am Bodensee ab. Die Zeitungen hätten seinen tiefen Fall mit Häme kommentiert, schreibt Bäbler. Denn der «Yankee» habe sich jahrelang als Stickerkönig aufgespielt und sich benommen, als gehöre ihm die Welt. Doch das letzte Kapitel war damit noch nicht geschrieben.

Einzelne Verwaltungsräte wollen Heine auf der Stelle verhaften lassen

Buchautor Günter Bäbler. Bild: Markus Schoch

Am 28. September 1911 traf sich der Verwaltungsrat zu einer ausserordentlichen Sitzung in Arbon, um darüber zu beraten, wie die Firma mit einer Zweigniederlassung in den USA aufgeteilt werden kann. Heine als nach wie vor grösster Einzelaktionär war wie sein Sohn Arthur anwesend. Die weitere Zusammenarbeit mit ihnen komme nicht in Frage, warfen die übrigen Verwaltungsrate den beiden vor. Sie würden sich aller erlaubten und unerlaubten Mittel bedienen, um ihre Interessen zu fördern und diejenigen der Gesellschaft zu schädigen, zitiert Bäbler aus einem Bericht. Einige Verwaltungsräte forderten die sofortige Verhaftung von Heine und verlangten eine Durchsuchung seiner Villa in Arbon. Auch eine Strafanklage stand im Raum.

Heine verliess zwei Tage später die Schweiz. Ob er tatsächlich mit einem schnellen Motorboot den Weg über den Bodensee nahm, lässt sich gemäss Bäbler nicht mehr sagen. Auf jeden Fall ging der in Ungnaden gefallene Wirtschaftskapitän am 1. Oktober im französischen Cherbourg an Bord der «Georg Washington».

Die Geschichte ist zu gut, um wahr zu sein

Zwei Männer reisten Heine auf der «Titanic» nach: der Verwaltungsratspräsident des Bankvereins Alfons Simonius und Max Staehelin, der Direktor der Schweizerischen Treuhandgesellschaft. Sie wollten aber in den USA nicht irgendwelche Vermögenswerte sicherstellen, sondern endlich einen Vertrag mit Heine aushandeln, was im Vorjahr an der ausserordentlichen Aktionärsversammlung nicht gelungen war.

Das renovierte Hamelgebäude war Teil der Fabrikanlage der Firma Hamel. Bild: Max Eichenberger

Die beiden überlebten den Untergang des damals grössten Schiffes der Welt nach einem Zusammenstoss mit einem Eisberg, aber nicht, weil sie sich an einer Planke geklammert über Wasser halten konnten, wie es in der Legende heisst. Sie fanden Platz in einem Rettungsboot, das schliesslich vom Dampfer «Carpathia» gefunden wurde. Der Rest der in Arbon kolportieren Geschichte ist dann wieder zu gut, um wahr zu sein. An Bord der «Carpathia» soll sich Heine befunden haben auf seiner Reise in die USA nach der Flucht aus der Schweiz. Doch der war schon mehr als ein halbes Jahr vorher auf einem anderen Schiff über den Atlantik nach Hause gefahren, wie Bäbler herausgefunden hat.

Heine willigt Ende 1912 in einen Vergleich ein

In New York konnten Simonius und Staehelin am 6. Mai 1912 einen Vergleich mit Heine abschliessen. Die Geschäfte wurden getrennt. Die Firma in Arbon bekam sofort einen neuen Namen. Sie hiess Stickereiwerke Arbon AG. Heine selber verkaufte die Anteile an der Arnold B. Heine & Co. in den USA im November 1912 an seine beiden Söhne. Anfang 1915 ging das Unternehmen Konkurs. Auch die Stickereiwerke in Arbon machten es nicht mehr allzu lange. 1926 beschlossen die Eigentümer, den Betrieb zu liquidieren. 1928 übernahm die Novaseta AG zwei der Fabrikbauten zur Produktion von Kunstfasern. Wegen technischer Probleme stellte die Firma den Betrieb aber bereits nach wenigen Monaten ein.

Im «Heinehof» wohnten früher Arbeiterinnen und Arbeiter von Arnold B. Heine. Bild: Max Eichenberger

Dass viele Jahre später ein Einkaufszentrum mit dem Namen Novaseta eröffnet worden sei, sage viel über das schlechte Verhältnis von Arbon zu Heine aus, sagt Bäbler. Selbst ein überaus erfolgloses Unternehmen sei noch besser als der grossspurige Industrielle, der Arbon zu seiner Spielwiese gemacht habe.

«Stickereiverstrickungen auf der Titanic – Ein Wirtschaftsdrama zwischen Arbon und New York.» Das Buch ist bei der Museumsgesellschaft Arbon und bei Autor Günter Bäbler (jetsetter@pumaweb.ch) für 15 Franken erhältlich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen