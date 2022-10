Vor 20 Jahren war die NAW in Arbon am Ende

Wirtschaftsgeschichte Ein rabenschwarzer Tag für Arbon: Vor 20 Jahren verloren 250 Frauen und Männer ihre Arbeit bei der NAW und die Stadt einen Teil ihrer Identität Selbst Bundesrat Pascal Couchepin, der geschlossen nach Stuttgart reisende Regierungsrat und eine Demonstration mit 1000 Person vermochten das Ende des Nutzfahrzeugherstellers nicht zu verhindern. Die Werksschliessung war ein Tief- und Wendepunkt nach langen Jahren des Niedergangs. Markus Schoch Jetzt kommentieren 14.10.2022, 05.20 Uhr

1000 Menschen demonstrierten vor 20 Jahren auf dem Fischmarktplatz gegen die Schliessung der NAW. Bild: Nana do Carmo

Von einem «wirtschaftlichen Verbrechen» und einem «absolut unnötigen» Entscheid sprachen die Gewerkschaften, als Daimler-Crysler als Mitbesitzerin der NAW am 14. Oktober 2002 das Ende des Fahrzeugbauers verkündete. Der Betrieb in Arbon werde im Januar 2003 unwiderruflich eingestellt, stellte die Firmenleitung in Aussicht. Der schlechte Geschäftsgang lasse ihnen keine andere Wahl. Es zeichne sich ein Verlust von 10 Millionen Franken ab, hiess es.

Für tiefroten Zahlen machte Daimler-Crysler nicht zuletzt den Terroranschlag vom 11. September 2001 in den USA verantwortlich, der die Luftfahrt in eine tiefe Krise stürzte und vielerorts einen Investitionsstopp auslöste. Kein Flughafen bestellte mehr Busse, deren Chassis die NAW produzierte – es war der profitabelste Bereich des Unternehmens. Das noch grössere Problem für den Arboner Fahrzeugbauer: Mit ihm geriet aus ganz anderen Gründen die ostdeutsche Sachsenring in finanzielle Schieflage und musste Insolvenz anmelden. Der ehemalige Trabi-Bauer war im Jahr 2000 bei der NAW eingestiegen und hatte eine Mehrheit der Anteile (51 Prozent) übernommen. Sie hätten alles versucht, einen neuen Partner zu finden, leider ohne Erfolg, versicherte die Führungsetage von Daimler-Crysler.

Es hat alles nichts genützt

Das Ende der NAW warf hohe Wellen und war schweizweit ein Thema. Und es fehlte nicht an Versuchen, das Unternehmen zu retten. Der gesamte Regierungsrat sei nach Stuttgart in die Zentrale von Daimler-Crysler gefahren, um die Verantwortlichen umzustimmen, erinnert sich Bernhard Koch, der nach dem sofortigen Rücktritt von Hermann Lei im Juni 2002 dessen Amtsgeschäfte übernommen hatte und damit vorübergehend auch Vorsteher des Departements für Inneres und Volkswirtschaft war. Es habe aber alles nichts genützt. Koch sagt:

«Wir waren chancenlos.»

Daimler habe die Zahlen offen auf den Tisch gelegt. «Diese Fakten sind schon ziemlich ernüchternd», sagte Koch in einem Interview kurz nach dem Treffen.

Bundesrat Pascal Couchepin umringt von Demonstranten. Bild: Ribi Ralph

Auch Bundesrat Pascal Couchepin gelang es nicht, die Entscheidungsträger in der Hauptstadt des Landes Baden-Württemberg zu überzeugen, den Betrieb in Arbon aufrechtzuerhalten. Der damalige Wirtschaftsminister war seinerzeit extra mit dem Helikopter nach Arbon geflogen, um vor Ort das Gespräch mit den Beteiligten zu suchen, ihnen Hoffnung zu geben und gleichzeitig Deutschland zu signalisieren, wie wichtig die NAW für den Wirtschaftsstandort Schweiz sei.

1000 Menschen gehen auf die Strasse

Die Belegschaft der NAW war schlecht zu sprechen auf Daimler-Crysler. Bild: Ribi Ralph

Etwas erreichen konnte aber auch Couchepin nicht. Ebenso wenig wie 1000 wütende Demonstranten, die in jenen Tagen auf die Strasse gingen, um die Öffentlichkeit wachzurütteln und die NAW-Besitzer zu einem Umdenken zu bewegen. Der laute Protest und eine Petition mit über 10'000 Unterschriften bewirkten nichts. Drei Monate später war die NAW Geschichte.

Damit endete eine über 100-jährige Tradition des Fahrzeugbaus in Arbon, die Saurer begründete und die NAW weiterführte, als Saurer 1982 ausstieg, weil die Rechnung nicht mehr aufging. «Das Aus ist umso schwieriger zu akzeptieren, als bis heute Spitzentechnologie betrieben wird und die NAW und ihre Vertriebspartner mit einzelnen Produkten zu den Weltmarktleadern gehören», sagte damals Max Gimmel, der Präsident der örtlichen Arbeitgebervereinigung.

Die Politik ist vor allem mit sich selber beschäftigt

Stadtpräsident Giosch Antoni Sgier an der Demonstration in Arbon. Bild: Nana do Carmo

So gross das Bedauern auf allen Seiten – die NAW war sehr schnell vergessen. Die Politik war in jenen Jahren zu stark mit sich selber beschäftigt, als dass sie sich länger mit dem Niedergang des Industriebetriebes aufhalten konnte oder wollte. Es war die Zeit, als Giosch Antoni Sgier den gesamten Stadtrat gegen sich aufgebracht hatte und am Schluss nach bloss vier Jahren im Amt auch das Vertrauen der Arbonerinnen und Arboner verlor, die im Februar 2003 Lydia Buchmüller zu seiner Nachfolgerin wählten.

Diese versprach «einen Neuanfang mit Kompetenz und Stil». Doch mit der Quereinsteigerin aus Basel kehrte auch keine Ruhe ein. Buchmüller hatte schon bald fast alle gegen sich und trat schliesslich nach langer, krankheitsbedingter Absenz auf Ende 2005 zurück.

Demonstranten nahmen Stadtpräsident Giosch Antoni Sgier in die Pflicht. Bild: Nana do Carmo

Die Politik stand allerdings auch nicht allzu stark unter Druck, die Scherben zu kitten. Das NAW-Debakel wurde nicht zum grossen Problem für Arbon. Denn nur ein Teil der ehemaligen Angestellten stand im Frühling 2003 tatsächlich auf der Strasse, weil es wie von Koch und den Gewerkschaften erhofft gelang, profitable Sparten herauszulösen und in andere Firmen zu integrieren.

Rücker übernahm das Engineering und Trunz die Teilefertigung. «Man kann davon ausgehen, dass von den insgesamt 250 Beschäftigten etwa 150 eine neue Stelle bereits antreten konnten», bilanzierte Max Gimmel an der Jahresversammlung der örtlichen Arbeitgebervereinigung Ende März 2003 – also zwei Monate, nachdem bei der NAW die Lichter ausgegangen waren. Und wer bis dahin noch keine neue Arbeit gefunden hatte, wohnte möglicherweise im nahen Ausland: Die NAW beschäftigte am Schluss rund 70 Grenzgänger.

Saurer-Museum heilt die alten Wunden

Als Martin Klöti 2006 die Stelle als Stadtpräsident von Arbon antrat, war längst Gras über die Sache gewachsen. Die Stadt sei aber noch immer traumatisiert gewesen vom Saurer-Niedergang, erinnert sich der FDP-Politiker, der heute im Winterhalbjahr wieder in Arbon lebt. Mit der Eröffnung des neuen Saurer-Museums im Jahr 2010 sei es gelungen, die alten Wunden zu heilen, mit der Vergangenheit abzuschliessen, vorwärts zu schauen und der Bevölkerung den Glauben an sich selber zurückzugeben. «Das war der Schlüssel zum Erfolg», sagt Klöti.

Für das riesige Saurer WerkZwei und damit auch das ehemaligen NAW-Firmenareal mit einer Fläche von 80'000 Quadratmetern lag beim Start von Klöti bereits eine Testplanung vor, die seine Vorgängerin Lydia Buchmüller in die Wege geleitet hatte. Die Bedeutung dieser Testplanung könne nicht hoch genug eingeschätzt werden, sagt Gimmel heute.

«Das Ergebnis war sensationell. Etwas ähnlich Wegweisendes gab es in den letzten 20 Jahren in Arbon leider nicht mehr.»

Auf der Basis dieser Testplanung ist die ehemalige Industriebrache in der Grösse der Altstadt von St.Gallen dann entwickelt worden – der Prozess ist noch längst nicht abgeschlossen. Teile des ehemaligen NAW-Geländes auf Steinacher Boden beim ehemaligen Fussballplatz sind schon vor Jahren einer grossen Wohnüberbauung gewichen. Die ehemalige Montagehalle nutzt heute Stadler.

Fahrzeugbau in Arbon Eine lange Tradition Die Stadt Arbon hat eine lange Tradition im Fahrzeugbau. Die Adolph Saurer AG war fast das gesamte 20. Jahrhundert der bedeutendste Schweizer Hersteller von mittleren und schweren Lastwagen und zeitweise auch von Autobussen und Trolleybussen sowie von Militärfahrzeugen. 1982 gab die Firmenführung bekannt, die Produktion von Fahrzeugen einzustellen. Die Sparte schrieb die Jahre zuvor rote Zahlen, und die Geschäftsleitung hatte keine Hinweise darauf, dass sich an dieser Situation etwas ändern könnte. Die Rede war anfänglich von 1000 Arbeitsplätzen, die verloren gehen. Als Auffanggesellschaften gründeten Saurer (45 Prozent der Aktien), Daimler-Benz (40) und Oerlikon-Bührle als Eigentümerin der FBW Fahrzeug AG in Wetzikon (15) die NAW-Nutzfahrzeug-Gesellschaft AG mit Sitz in Arbon und 400 Mitarbeitenden. Das Tätigkeitsgebiet umfasste die Montage und Adaption von Mercedes-Fahrzeugen sowie die Entwicklung und Produktion von Omnibus-Fahrzeugen für den Schweizer Markt sowie von Spezialfahrzeugen in Arbon und Wetzikon (bis 1995). 1992 übernahm Daimler-Benz die Aktien der beiden anderen Teilhaber. Im Jahr 2000 stieg die Sachsenring AG aus Zwickau als Mehrheitsaktionär (51 Prozent) bei der NAW ein. «Mit der Einbindung von Sachsenring setzen wir die Eroberung von Nischenmärkten fort», lautete die offizielle Erklärung. Die Belegschaft reagierte mit grosser Skepsis auf die Beteiligung der Ostdeutschen, die zu Zeiten der DDR den Trabi gebaut hatten. Die Vorbehalte waren nicht grundlos, wie sich zeigen sollte. Am 30. Mai 2002 stellte die Sachsenring AG Insolvenzantrag. (mso)

