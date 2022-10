Weinfelden: Wetterumschwünge machen Winzer zu schaffen

Wein Extreme Wetterumschwünge, Krankheiten und eingeschleppte Insekten: Gourmet-Winzer Michael Burkhart über die Folgen des Klimawandels Dank warmer Temperaturen und kühlen Nächten hatte Michael Burkhart ein gutes Erntejahr. Das ist aber nicht immer so. Der Winzer spricht über die Sonnen- und Schattenseiten des Klimawandels und deren Auswirkungen. Felicitas Markoff Jetzt kommentieren 11.10.2022, 05.20 Uhr

Michael Burkhart hat guten Grund zu lachen: Der Winzer hat in diesem Jahr eine besonders gute Ernte erwischt. Bild: PD

Winzer Michael Burkhart führt den Familienbetrieb «Weingut Burkhart» in Weinfelden in der 7. Generation. Er muss wissen, wie sich der Klimawandel auf die Weintrauben in der Region auswirken. «Die Wetterbedingungen in diesem Jahr waren für die Weintrauben sehr gut. Es war trocken und warm, aber nicht zu heiss,» sagt Michael Burkhart. Das gute Wetter habe auch dazu geführt, dass der Reifungsprozess der Weintrauben deutlich schneller war als in anderen Jahren. Er sagt: