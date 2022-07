Stadt Arbon gestaltet Marktplatz attraktiver

Verschönerung Der Marktplatz in der Arboner Altstadt wird grüner und soll zum Begegnungsort werden Die Stadt hat im Dialog mit Anwohnerinnen und Anwohnern, Ladenbesitzerinnen und Ladenbesitzern sowie Fachleuten ein Projekt zur Neugestaltung entworfen. Sie will die Pläne für das Provisorium im nächsten Jahr umsetzen. 06.07.2022, 17.38 Uhr

Skizze von der Gestaltung des Marktplatzes. Bild: PD

(red) Ziel der – vorerst provisorischen – Aufwertung ist es, die Aufenthaltsqualität des Platzes zu verbessern, und zwar durch eine attraktivere Gestaltung mit mehr Grün sowie mehr Platz zum Verweilen, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Mit dem Restaurant Hostaria (ehemals «Schweizerbund») sei zudem ein engagierter Partner vor Ort, der ebenfalls dazu beitragen wolle, den Platz zu beleben und gemütlicher zu machen. Der Wirt wird aber aus nahe liegenden Gründen nur die Aussengastronomie auf seiner Strassenseite bewirtschaften.

Für diejenige auf der anderen Seite will die Stadt nach Möglichkeit jemanden anders finden. Ideal gelegen wäre die Terrasse fürs einstige Restaurant Marktplatz, das aber seit einiger Zeit geschlossen ist. Falls kein Beizer oder keine Beizerin Interesse anmelde, werde die Stadt Bänke aufstellen, sagt Quartier- und Arealentwicklerin Irina Joller. Von den geplanten Massnahmen soll das lokale Gewerbe profitieren. Den Kundinnen und Kunden werden fast gleich viele Parkplätze wie heute zur Verfügung stehen – nur einer fällt weg.

Provisorium wird ein paar Jahre Bestand haben

Quartier- und Arealentwicklerin Irina Joller. Bild: PD

Zu berücksichtigen war nach Angaben der Stadt weiter, dass auch Gelenkbusse und Sattelschlepper in der Lage sein müssen, den Platz zu befahren. Die vorliegenden Pläne würden allen Bedürfnissen der Anspruchsgruppen Rechnung tragen und sollen im ersten Halbjahr 2023 umgesetzt werden, heisst es in der Mitteilung der Stadt weiter. Über Kosten lässt sich gemäss Joller noch nichts sagen. Sie seien im Moment daran abzuklären, was rechtlich zulässig sei und was nicht. Die Stadt werde nach Möglichkeit nur Mobiliar und anderes mehr anschaffen, das sie wiederverwenden könne.

Es soll Raum bleiben für eine definitive Lösung im Rahmen der Umgestaltung der Hauptstrasse, wofür die Arbonerinnen und Arboner dereinst an der Urne Gelder freigeben müssen. Joller geht davon aus, dass das Provisorium fünf oder sechs Jahre Bestand haben wird.

Stadt nimmt die Empfehlung der Experten ernst

So könnte der Marktplatz künftig aussehen. Bild: PD

Im Oktober 2021 präsentierten die Experten des Schweizer Raumplanungsverbands EspaceSuisse eine neue Nutzungsstrategie für die Arboner Altstadt, die sie während rund einem Jahr unter Einbezug der Bevölkerung erarbeitet hatten. Schon damals hielten die Verantwortlichen fest, dass der Wandel in der Altstadt zeitnah sicht- und damit auch fühlbar werden sollte – beispielsweise durch eine sanfte Aufwertung des Marktplatzes.

Die Stadt nahm sich diese Empfehlung zu Herzen. Altstadtkoordinatorin Joller brachte im Frühsommer Bewohnerinnen und Bewohner der Altstadt, Eigentümerinnen und Eigentümer von Liegenschaften im Städtli, Ladenbesitzerinnen und Ladenbesitzer sowie Personen aus der Gastronomie an einen Tisch. Dabei waren auch externe Fachleute, namentlich Paul Hasler und Ueli Strauss von EspaceSuisse sowie der Landschaftsarchitekt Paul Rutishauser.

In dieser lockeren Runde – dem «Gassenclub Marktplatz» – wurden an zwei Sitzungen Möglichkeiten besprochen, dem Markplatz neues Leben einzuhauchen. Er sei einerseits ein wichtiges Bindeglied zwischen anderen Teilen der Altstadt, etwa dem Schloss, dem Fischmarktplatz und dem Storchenplatz, schreibt die Stadt. Und andererseits sei er Ankunftsort für viele Besucherinnen und Besucher der Altstadt.

.