Verkehrskonzept in Romanshorn gibt viel zu reden

Verkehrskonzept Wie ein Hallenbad die Verkehrsprobleme von Romanshorn ein Stück weit lösen könnte Die Stadt lud die Bevölkerung am Donnerstag zu einer Informationsveranstaltung über das Gesamtverkehrskonzept ein. Zu reden gaben nicht die grossen Linien, sondern konkrete Probleme und aktuelle Entwicklungen. Der Leidensdruck ist unter anderem wegen des Badi-Verkehrs gross. Markus Schoch Jetzt kommentieren 24.06.2022, 18.00 Uhr

Die Bahnhofstrasse soll wie alle anderen städtischen Hauptverkehrsachsen verkehrsberuhigt werden. Bild: Reto Martin

Romanshorn will den Verkehr in neue Bahnen lenken. Dazu hat die Stadt in den letzten zwei Jahren zusammen mit einem spezialisierten Büro ein Gesamtkonzept ausgearbeitet, das bis im Jahr 2040 umgesetzt sein soll. Die Bevölkerung kann sich in den nächsten zwei Monaten zu den Zielen äussern, deren Umsetzung 50 Millionen Franken kosten würde.

An einer Informationsveranstaltung am Donnerstagabend verglich der zuständige Stadtrat Dominik Reis (SVP) das Konzept mit einem Hochhaus, von dem die Höhe, die Breite und die Länge bekannt seien. Wo das WC oder die Küche in den einzelnen Wohnungen zu finden sein werde, sei offen. Ebenso wie beispielsweise der Standort von Blumenkisten.

Bus zur Badi käme die Stadt teuer zu stehen

Doch genau diese Details gaben am Schluss der Veranstaltung lange zu reden. So sind die zuweilen sehr vielen Autofahrer auf dem Weg zur Badi und zurück nicht nur für die Anwohnenden ein drängendes Problem, das die Stadt nach Meinung diverser Personen im Publikum unbedingt angehen sollte. Die Diskussion darüber stiess eine Frau an mit der Frage, ob sich jemand Gedanken darüber gemacht habe, das Gebiet mit einem Bus zu erschliessen.

Eine volle Badi bedeutet viel Verkehr, auch in den umliegenden Quartieren. Bild: Reto Martin

Das hätten sie tatsächlich, sagte Stadtpräsident Roger Martin. Ergebnis: Romanshorn müsste tief in die Tasche greifen, um ein solches Angebot zu schaffen. Eine neue Buslinie als Teil des bestehenden Netzes in der Region würde die Stadt jährlich zwischen einer halben und einer ganzen Million Franken kosten. Sehr teuer würde auch ein reiner Stadtbus, sagte Martin. Denn die Stadt müsste den Betrieb ganz alleine finanzieren.

Bahnhaltestelle bei der Badi: Chancen sinken

Eine zusätzliche Bahnhaltestelle bleibe im Moment ein Traum. Es sei zwar eine im kantonalen Richtplan vorgesehen. Doch es sei gut möglich, dass sie dort rausfalle. Die SBB hätten alle geplanten Haltestellen überprüft und seien zum Schluss gekommen, dass diejenige in Holzenstein im Bereich der Badi – ganz im Gegensatz zu derjenigen im Bereich des Industriequartiers Hof – ein sehr schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis habe, sagte Martin.

Stadtpräsident Roger Martin. Bild: Reto Martin

Diese Beurteilung sei jedoch eine Momentaufnahme. Wenn beispielsweise ein Hallenbad bei der Badi gebaut werden sollte, würde die Rechnung ganz anders aussehen, sagte Martin. Völlig undenkbar sei ein solches Szenario nicht. Die Regionalplanungsgruppe sei aktuell daran, entsprechende Abklärungen zu treffen, was Geschäftsleiter Gilbert Piaser auf Anfrage bestätigte. Als Standort zur Diskussion stehen nebst Romanshorn auch Arbon und Amriswil. Es gehe im Moment vor allem darum zu klären, wie gross das Hallenbad sein soll, was die verschiedenen Varianten kosten würden und ob es Teil eines grossen regionalen Wassersportzentrums sein soll oder nicht. «Es sind noch ganz viele Fragen zu beantworten», sagte Martin am Donnerstagabend.

Hafenhotel: Gestaltungsplan geht in die Vorprüfung

Eine Frau wollte wissen, wie das geplante Hotel von Hermann Hess beziehungsweise der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt im Gesamtverkehrskonzept berücksichtigt sei. Selbstverständlich sei das Projekt in die Überlegungen eingeflossen, sagte Stadtpräsident Martin. «Wir reichen den Gestaltungsplan in den nächsten Tagen beim Kanton zur Vorprüfung ein.» Vorgesehen sei der Bau einer Tiefgarage, was der Stadt die Möglichkeit eröffnen würde, den Hafenbereich ab ungefähr dem Brunnen für den motorisierten Verkehr im Grundsatz zu sperren und die Parkplätze vorne beim See aufzuheben.

Oberirdische Parkplätze sollen auch an anderen Orten verschwinden, wo es Parkhäuser gibt. Ziel ist, die Strassenräume in den betreffenden Gebieten und darüber hinaus grüner zu gestalten. «Es braucht ein Umdenken», sagte Stadtrat Reis. Nötig sei aber auch ein Parkleitsystem, damit die Autofahrerinnen und Autofahrer ohne Umwege ans Ziel kommen, sagen die Experten. «Wir haben im Moment viel unnötigen Suchverkehr», hat Reis festgestellt. Einfach wird es nicht. Reis sagte:

Stadtrat Dominik Reis. Bild: PD

«Wenn ich mit gewissen Leuten rede und ihnen sage, was wir vorhaben, wollen sie mir den Kopf abreissen.»

Das Problem: Heute könne man überall in Romanshorn direkt vor die Türe fahren.

Tempo weg auf den städtischen Hauptverkehrsachsen

Gut kamen dafür bei den Teilnehmenden der Infoveranstaltung die Pläne an, das Tempo auf den städtischen Hauptverkehrsstrassen mit Ausnahme der Friedrichshafnerstrasse auf 30 Stundenkilometer zu reduzieren. Für die Verkehrsteilnehmenden wichtig sein werde, den Strassenraum gut lesbar zu machen, sagte Andreas Schuster, Leiter der Abteilung Bau und Verkehr.

Andreas Schuster. Bild: Markus Bösch

«Wir wollen niemanden gängeln.»

Ohne Kontrollen werde es aber nicht gehen, sagte Reis. Die Polizei dafür zu gewinnen, werde jedoch schwierig sein, wie die Erfahrungen in der Vergangenheit gezeigt hätten. Es sei geradezu lächerlich, was er zu hören bekomme, wenn er sich an seine Kolleginnen und Kollegen wende, sagte Reis, der selber Polizist ist. «Wir als Stadt können niemanden verzeigen, der zu schnell fährt.»

Seeradweg führt weiter über Bahnhofplatz

Um den Schleichverkehr in den Quartieren zu vermindern, kann sich Reis nächtliche Fahrverbote vorstellen – analog dem seit kurzem geltenden Regime auf Teilen der Hafenstrasse.

«Das wäre mein Traum.»

Der Leidensdruck ist an gewissen Orten gross. Verschiedene Personen klagten dem Stadtrat am Donnerstagabend ihr Leid.

Eine Baustelle bleibt der Seeradweg. «Das ist eine leidige Sache», sagte Reis. Die Route wird vorderhand weiter über den Bahnhofplatz führen. Die Velofahrerinnen und Velofahrer entlang der Hafenmole zu leiten, wäre wegen der nötigen Sicherheitsvorkehrungen relativ teuer, sagte Reis. Ein bis zwei Millionen Franken müsste die Stadt sicher in die Hand nehmen, was sie sich im Moment nicht leisten könne. «Wir behalten die Idee aber im Hinterkopf.» Sollte die Gleisquerung dereinst gebaut werden, ergäben sich nochmals neue Möglichkeiten, sagte Schuster. Das sei aber Zukunftsmusik.

Gesamtverkehrskonzept Mitwirkung läuft bis Ende August Das Gesamtverkehrskonzept soll für 20 Jahre Eckpfeiler setzen für die Abstimmung der künftigen Siedlungsentwicklung, des Gesamtverkehrssystems und der siedlungsverträglichen Verkehrsentwicklung. Es ist handlungsorientiert und beinhaltet für die verschiedenen Verkehrsarten – motorisierter Individualverkehr, Fuss- und Veloverkehr und öffentlicher Verkehr – sowie den Gesamtverkehr je ein Teilkonzept mit Massnahmen Der Stadt ist es wichtig, die Bevölkerung bei diesen Fragen einzubinden. Deshalb läuft bis Ende August eine öffentliche Mitwirkung. Die Unterlagen sind online verfügbar und können zudem in der Bauverwaltung eingesehen werden. Link zum Download: www.romanshorn.ch/gvk

