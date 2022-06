Bahnhofstrasse in Arbon wird verkehrsberuhigt

Verkehr Ehemalige Hauptstrasse in Arbon wird womöglich zum Stumpengleis In einer Umfrage sprach sich eine Mehrheit der Teilnehmer für die Kappung der südlichen Bahnhofstrasse aus. Eine Lösung zeichnet sich auch für die Landquartstrasse ab, deren Beruhigung seit Jahren ein Thema ist. 10.06.2022, 18.06 Uhr

Die Bahnhofstrasse soll nach Meinung einer Mehrheit der Umfrageteilnehmer nicht mehr für alle durchgängig sein. Bild: Remo Fischbacher

(red) An einem Workshop mit rund 35 Anwohnenden der Bahnhofstrasse Süd in Arbon wurden Ende April drei Ansätze diskutiert, um die Verkehrssituation in diesem Gebiet zu verbessern. Um es der gesamten Bevölkerung zu ermöglichen, sich zu den drei Optionen zu äussern, wurde im Mai eine Online-Mitwirkung durchgeführt. In diesem Rahmen brachten rund 70 Personen ihre Meinung in über 50 Kommentaren und rund 140 Bewertungen ein.

Die Mehrheit der Mitwirkenden favorisiert eine Kappung der Bahnhofstrasse Süd. In diesem Fall könnten nur noch der öffentliche und der Langsamverkehr sowie Notfallfahrzeuge die Bahnhofstrasse Süd passieren. Der Stadtrat wird dieses Stimmungsbild in seine weiteren Überlegungen einfliessen lassen.

Wie weiter bei der Landquartstrasse?

Für die Landquartstrasse steht eine Tempo-30-Strecke zur Diskussion. Bild: Max Eichenberger

Handlungsbedarf in Sachen Verkehr gibt es in Arbon auch andernorts. So wurde im Rahmen der Mitwirkung zur Bahnhofstrasse Süd verschiedentlich auf die Landquartstrasse verwiesen, die es nach wie vor zu beruhigen gilt. In der Vergangenheit ist es nicht gelungen, das betroffene Gebiet in eine Tempo-30-Zone umzuwandeln. Deshalb hat die Stadt im letzten Jahr den Kanton ersucht, stattdessen das Einrichten einer sogenannten Tempo-30-Strecke zu prüfen. Während in einer Tempo-30-Zone generell Rechtsvortritt gilt, kann auf einer Tempo-30-Strecke den zuführenden Strassen der Vortritt entzogen werden.

Im Mai nun hat der Kanton der Stadt mitgeteilt, inwiefern das eingereichte Gutachten noch anzupassen sei. Eine aktualisierte Fassung wird dem Kanton raschmöglichst unterbreitet – voraussichtlich im Spätsommer. Wann seitens Kanton das Ergebnis der Prüfung vorliegt, ist schwierig abzuschätzen. Im Thurgau sind Tempo-30-Strecken noch vergleichsweise wenig bekannt. Die Prüfung des Gutachtens gestaltet sich ausserdem relativ aufwendig, da sie anhand der erst am 16. März in Kraft getretenen «Strategie Lärm- und Ruheschutz kantonale Strassen Thurgau» erfolgt.

Unter www.arbon.ch/bahnhofstrasse-sued ist der Bericht zur Mitwirkung zu finden.