Gewässerverschmutzung Roggwil: 347 Tonnen Schlamm

Den Grünen stellen sich viele Fragen

Wegen der Gewässerverschmutzung in Roggwil und anderer ähnlicher Vorfälle in jüngster Zeit sind die beiden Grünen Stadtparlamentarierinnen Heidi Heine und Cornelia Wetzel mit diversen Fragen an den Arboner Stadtrat gelangt. Sie hätten gerne gewusst, wie der aktuelle Zustand der örtlichen Bäche ist, wie es um die Biodiversität in den Gewässern steht und ob Renaturierungsmassnahmen geplant sind. (mso)