Arbon baut Energie-Förderprogramm massiv aus

Umweltpolitik Arbon baut Energieförderprogramm massiv aus und will zum Vorreiter in der Ostschweiz werden: Künftig soll es auch Geld für Blumenwiesen, Bäume und Lastenvelos geben Der Stadtrat will die Energiewende beschleunigen und den Klimawandel sowie das Artensterben bremsen. Dafür will er der Bevölkerung maximal 300'000 Franken pro Jahr zur Verfügung stellen – fast zehnmal mehr als heute. Markus Schoch Jetzt kommentieren 23.06.2022, 11.39 Uhr

Wer eine artenreiche Magerwiese mit einer Fläche von mindestens 100 Quadratmetern anlegt, soll Geld von der Stadt bekommen. Bild: Arno Balzarini/Keystone

Der Arboner Stadtrat will neue Massstäbe im Bereich der Umwelt- und Klimapolitik setzen. «Wir wären in der Ostschweiz Vorreiter, wenn die Pläne Wirklichkeit werden sollten», sagt Interims-Stadtpräsident Didi Feuerle. Der Grüne und seine Amtskollegen haben das bisherige Energieförderprogramm massiv erweitert. Es soll helfen, das Verhalten der Bevölkerung dank finanzieller Anreize in neue Bahnen zu lenken. Nächste Woche kommen die Vorschläge ins Parlament, das eine Kommission einsetzen wird, die sich die Ideen dann im Detail ansieht.

Der Stadtrat will sich den Kraftakt maximal 300'000 Franken pro Jahr kosten lassen – oder noch mehr, wenn Private zusätzlich Geld einschiessen sollten in Form eines zweckgebundenen Legates oder einer Spende. Zum Vergleich: Das Budget fürs letzte Jahr belief sich auf 35'000 Franken. Davor waren es sogar noch weniger.

Der Katalog der förderwürdigen Investitionen wird verfünffacht

Das Geld hat in der jüngsten Vergangenheit trotzdem gereicht. Es war darum nur selten nötig, den von der Arbon Energie im Jahr 2012 geäufneten Energiefonds mit einem Vermögen von aktuell 170'000 Franken anzuzapfen. Denn das aktuelle Förderprogramm der Stadt ist nicht besonders umfangreich. Diese beteiligt sich aktuell an den Kosten beim Kauf einer Wärmepumpe, bei der Anschaffung von Sonnenkollektoren für die Produktion von Warmwasser, bei der Minergie-Sanierung von Altbauten, bei den Abwärmenutzungen in Industrie und Gewerbe und von Pilotanlagen.

Interims-Stadtpräsident Didi Feuerle. Bild: Andrea Stalder

Der Stadtrat will den Katalog mit unterstützungswürdigen Investitionen fast verfünffachen und nicht mehr allein auf den Energiesektor beschränken. Auch wer Massnahmen zum Schutz der Artenvielfalt ergreift oder der Erderwärmung entgegenwirkt, soll künftig Zuschüsse erhalten. Konkret: Finanzielle Unterstützung geben soll es beispielsweise künftig bei Gebäudehüllensanierungen, bei Fenstersanierungen, bei Minergie-Neubauten oder bei der Installation von Holzfeuerungen und Solarstromanlagen – analog den Förderprogrammen von Bund und Kanton.

Stadtrat löst Versprechen ein

Geld von der Stadt erhält gemäss den Plänen des Stadtrates ausserdem, wer ein E-Lastenvelo kauft, eine öffentlich zugängliche E-Ladestation in Betrieb nimmt, ein Dach oder eine Fassade begrünt, Hecken und Bäume pflanzt und den Garten naturnah umgestaltet – allenfalls zusammen mit Nachbarn, um auf die minimal nötige Fläche zu kommen. Der Stadtrat habe sich im aktuellen Legislaturprogramm vorgenommen, die Biodiversität auf öffentlichem und privaten Grund zu erhöhen und das Label «Grünstadt» zu erhalten, sagt Feuerle. Die Behörde wolle jetzt einen grossen Schritt vorwärtsmachen und ihr Versprechen einlösen.

Die Stadt will sich an den Kosten von Lastenvelos beteiligen. Bild: PD

Feuerle ist zuversichtlich, dass das Parlament mitziehen wird. Denn es habe die Vorwärtsstrategie vor eineinhalb Jahren selber angestossen und auch deren finanziellen Rahmen abgesteckt. Er sei jetzt gespannt auf die Diskussionen. «Wir sind offen für neue Ideen», sagt der Grüne. Allerdings will sich der Stadtrat das Recht vorbehalten, am Schluss die Details ohne Rücksprache mit dem Parlament regeln zu können. Dieses soll nur die Rahmenbedingungen in einem Reglement festlegen. «Sonst wird das System sehr träge. Es wäre aber wichtig, dass wir schnell auf Veränderungen reagieren können», sagt Feuerle. Das Parlament soll aber nicht ganz aussen vor gelassen werden. Geplant ist, dass ihm der Stadtrat regelmässig Rechenschaft ablegt.

Bereits im nächsten Jahr könnte es losgehen

Feuerle geht davon aus, dass das neue Reglement irgendwann im nächsten Jahr in Kraft gesetzt werden kann. Im Moment sei nicht vorgesehen, zusätzliches Personal auf der Verwaltung einzustellen, damit die voraussichtlich viel zahlreicheren Gesuche bearbeitet werden können. Wenn es um energetische Massnahmen geht, werde die Stadt auf die Beurteilung des Kantons abstellen.

