Arbon-Energie-Chef Silvan Kieber zur drohenden Strommangellage

Ukrainekrieg «Es gibt Unsicherheiten»: Kommt es auch im Oberthurgau zur Strommangellage? Das sagt Silvan Kieber, Geschäftsführer der Arbon Energie Im Zuge des Ukraine-Krieges fürchtet man sich vor zu wenig Licht und Wärme im Winter. Silvan Kieber, Geschäftsführer der Arbon Energie AG, rollt die Thematik im Einzelnen auf. Er zeigt, wie vor allem die oberthurgauer Stadt Arbon nicht nur vom Schweizer, sondern auch vom internationalen Markt abhängt. Ein Interview. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 07.09.2022, 11.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Silvan Kieber bei den Stromkabeln auf dem Gelände der Arbon Energie. Ralph Ribi

Herr Kieber, allerorts redet man von Strommangel im Winter. Müssen sich die Arbonerinnen und Arboner Sorgen machen?

Silvan Kieber: Sorgen nicht, aber es gibt Unsicherheiten.

Was heisst das?

Es ist alles miteinander verbunden. Der Arboner Strom kommt nicht per se aus der Schweiz, sondern auch aus Europa. Dieses Szenario hat sich schon lange angebahnt, es spielen mehrere Faktoren zusammen.

Erklären Sie.

Zunächst hat allein die Schweizer Bevölkerung zugenommen. Wir reden von knapp neun statt acht Millionen vor gut zehn Jahren. Hinzu kommen fehlende Kapazitäten, insbesondere im Ausland. Kurzum hat man mehr Energie verkauft, als produziert werden kann.

Was ist denn im Ausland passiert?

In Frankreich ist die Hälfte der knapp sechzig Kernkraftwerke in Revision, ab Oktober könnten es noch mehr sein. Ersatzkraftwerke fehlen derzeit. In Deutschland wurden in den letzten Jahren einige Kraftwerke, vor allem Kernkraftwerke, aus politischen Gründen vom Netz genommen. Dies entspricht allein letztes Jahr rund der Hälfte der installierten Leistung der Schweiz. Das Rückgrat bildeten die Wasserkraftwerke, unter anderem in Norwegen. Aber durch den trockenen Sommer ist der Ertrag daraus heuer unterdurchschnittlich.

Und wie sieht es in der Schweiz aus?

Die Trockenheit hat auch uns getroffen. Zudem wurde im Rahmen der Sanktionen wegen des Ukraine-Krieges ein Kohleimportverbot gegenüber Russland verhängt, eine alternative Energiequelle. Ausserdem will Russland kein Gas mehr liefern. Das hat Auswirkungen, denn unser Strom ist ein Energiemix.

Das bedeutet?

Er stammt nicht nur aus Kernkraftwerken, sondern auch aus Solaranlagen, Speicherbatterien, Wind- und Wasserkraftwerken sowie thermischen Kraftwerken.

Das klingt alles äusserst bedenklich. Haben Sie deshalb den Strompreis um acht Prozent erhöht?

Ja und nein, denn die internationalen Preise steigen. Neu kostet in Arbon eine Kilowattstunde 8.5 Rappen. So wird ein Vierpersonenhaushalt mit einem Stromverbrauch von 4500 Kilowattstunden etwa 6.50 Franken mehr monatlich zahlen müssen. Für einen Gewerbebetrieb mit dreissig Megawattstunden Verbrauch und 15 Kilowatt Anschlussleistung steigen die Stromkosten indes monatlich um 39 Franken.

Acht Prozent ist schon einiges.

Grösstenteils ist die Preissteigerung vorgelagerten Kosten zuzuschreiben, die wir nicht beeinflussen können. Andere haben indes bis zu dreissig Prozent oder mehr angekündigt. Dank unserer langfristigen Einkaufsstrategie und der Beteiligung an Schweizer Kraftwerken hält sich die Erhöhung in Grenzen.

Kommen wir zurück zur Anfangsfrage: Wird der Strom nun knapp?

Die Antwort darauf hat die Schweizer Übertragungsnetzbetreiberin Swissgrid. Es ist aber wahrscheinlich, dass wir gezwungen sein werden, Energie zu sparen.

Was sagen Sie in diesem Zusammenhang mit Blick auf Arbon?

Alle können einen Beitrag leisten. Wenn jede Verbraucherin und jeder Verbraucher spart, schaffen wir es vielleicht. Jede gesparte Kilowattstunde leistet einen Beitrag, dass Wasser in den Kraftwerken gespeichert bleibt – insbesondere in der kalten Jahreszeit.

Was können wir alle im Einzelnen tun?

Mein Appell: Stellen Sie den Tiefkühler von minus 24 auf minus 12 Grad. Kippen Sie im Winter die Fenster nicht, das spart zirka zehn Prozent Energie. Oder drehen Sie die Heizung von 24 auf 18 Grad runter. Aber das wissen wir alle.

Haben Sie auch Tipps, die weniger Leute kennen?

Fahren Sie mit Ihrem Elektroauto statt 135 mit 120 Kilometern pro Stunde, das spart auf Hundert Kilometer zirka zwei Kilowattstunden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen