Wieder ein Giftköder in Arbon - Hundehalterin warnt auf Facebook

«Sehr schlimm!!!», «Einfach zum Kotzen» und «Was ist mit den Menschen nur los???!!!»: Wieder ein Giftköder in Arbon – jetzt bezieht die Kantonspolizei Stellung

In der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Arbon, wenn...» postet eine Frau eine Warnung. Denn ihr Hund hat einen Giftköder gefressen und kämpft jetzt in der Tierklinik um sein Leben. Es ist nicht der einzige Vorfall in der Region.