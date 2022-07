Romanshorn: Heinz Hogrefe hat ein Herz für Krähen

Tierliebe Ihm fliegen die Tauben auf den Kopf: Der Romanshorner Heinz Hogrefe teilt sein Haus mit frei lebenden Vögeln und anderen Tieren Besonders angetan haben es dem pensionierten Sozialpädagogen Krähen. Ein ausgewilderter Rabenvogel besucht ihn seit Jahren regelmässig am Küchenfenster. Mit ihm spielt er Spiele. Markus Schoch Jetzt kommentieren 22.07.2022, 04.30 Uhr

Eine Taube sucht die Nähe von Heinz Hogrefe, der keine Berührungsängste kennt. Bild: Markus Schoch

Es ist ein Bild von grosser Vertrautheit. Heinz Hogrefe sitzt in seinem wilden Garten, als eine Taube herbeifliegt und sich auf seinen Kopf setzt. Sie ist eine, die bei ihm lebt – wie so viele andere, für die er Schlafplätze an der Hauswand geschaffen hat. Tauben mögen für viele alle gleich aussehen. Für Hogrefe sind es Individuen, die er nicht nur optisch gut unterscheiden kann. Er kennt ihre Essgewohnheiten und ihr sonstiges Verhalten ganz genau. «Tauben werden völlig unterschätzt. Eine kommt jeden Mittag ins Haus, um Siesta zu machen, wenn es heiss ist.»

Huhn im Wohnzimmer. Bild: Heinz Hogrefe

Hogrefe hat kein Problem damit, wenn es sich der Vogel bei ihm in der Stube irgendwo bequem macht. Er teilt sein Haus aktuell mit zwei Hunden (einem eigenen und einem einer befreundeten Person), zwei frei lebenden Papageien und afrikanischen Käfern in einer Wanne. Früher hatte er ein Huhn, dass sich jeden Abend zur gleichen Zeit zu ihm aufs Sofa gesellte, um die Nachrichten im Fernsehen zu schauen. So als wären sie beide ein altes Paar. Berührungsängste kennt Hogrefe nicht. Dass es wegen der Tiere zuweilen ein bisschen streng in seinen vier Wänden riecht, nimmt er in Kauf. «Ich versuche einfach, Mensch zu sein.»

Sein Tag beginnt früh und endet spät

Tiere seien nicht dumm, sagt der ehemalige Internatsleiter der Sprachheilschule Romanshorn. Wer beispielsweise Tauben als Ratten der Lüfte bezeichne, habe ihr Wesen und das aller Kreaturen auf dieser Erde völlig missverstanden. «Die Natur hat etwas Göttliches», sagt Hogrefe. Die Ehrfurcht davor bedeutet für ihn viel Arbeit. Sein Tag beginnt früh und endet spät. Denn Hogrefe kümmert sich aktuell auch um zwei Krähen und 15 andere Jungvögel wie Stieglitze, Stare, Amseln oder Spatzen, deren Eltern grösstenteils Katzen zum Opfer gefallen sind. Dazu kommen zwei Schildkröten, die versorgt sein wollen.

Frühstück für die Tiere. Bild: Heinz Hogrefe

Um 6.30 Uhr beginnt Hogrefe damit, das Futter für alle seine Tiere zuzubereiten, die er von Kliniken, Aufzuchtstationen oder Privatpersonen erhält. «Man kennt mich in der Nachbarschaft.» Etwa drei Stunden steht er in der Küche. Unter anderem stellt er eine Paste mit Wildkräutern her und taut Würmer auf. Danach kümmert sich Hogrefe intensiv um seine Schützlinge. Viel Zeit verbringt er vor allem mit den Krähen, auf deren Aufzucht er sich spezialisiert hat. «Ich bin sicher 20-mal pro Tag bei ihnen im Käfig.»

Er bereitet Krähen auf ein Leben in Freiheit vor

Hogrefe spielt mit den Rabenvögeln in der Voliere im Garten und bereitet sie auf den Tag vor, an dem sie ihn verlassen werden, um ein Leben in Freiheit zu führen. Wichtig ist ihm: Die Tiere sollen ihre natürliche Scheu vor den Menschen behalten. Hogrefe sagt darum:

«Krähen gehören in die Hände von Personen, die sich mit ihnen auskennen.»

Andernfalls seien ihre Überlebenschancen in der Natur gering.

Ikarus war die erste Krähe, die Heinz Hogrefe aufzog. Bild: Heinz Hogrefe

Hogrefe ist fasziniert von den Krähen. «Sie sind überaus intelligent.» Der erste Rabenvogel, dem er vor Jahren Ersatzmutter war und den er Ikarus taufte, habe ihn bis heute nicht vergessen und besuche ihn gelegentlich. «Krähen können sich Gesichter einprägen», sagt Hogrefe. Ikarus lebt ganz in der Nähe. Mit ihm spielt er zuweilen: Hogrefe platziert einen Gegenstand unter einem von drei Bechern, die er dann verschiebt. Ikarus muss herausfinden, wo sich der Gegenstand befindet. «Krähen erstaunen mich immer wieder aufs Neue», sagt Hogrefe.

Ein Herz für ausgesetzte Schildkröten

Für diese Schildkröte liess Heinz Hogrefe alles stehen und liegen. Bild: Heinz Hogrefe

«Ich bin keiner, der Tiere sammelt», stellt Hogrefe klar. Aber er ist einer, der nicht so tun kann, als würde es ihn nichts angehen, wenn ein Vogel oder ein Vierbeiner seine Hilfe braucht.

«Ich habe früher eineinhalb Jahre als Rettungssanitäter gearbeitet. Schräge Vögel haben es mir angetan.»

Kürzlich rief ihn eine Frau an und sagte: «Du, Heinz, da ist eine Schildkröte mitten auf der Wiese, was soll ich machen? Das Tier verhält sich so seltsam.» Hogrefe liess alles stehen und liegen und machte sich auf den Weg zur Bekannten, die sich bei ihm gemeldet hatte.

In dieses Loch wollte die Schildkröte Eier legen. Bild: Heinz Hogrefe

Auf einem Stoppelfeld in der Nähe eines kleinen Biotops fand er das gepanzerte Tier. «Der Anblick war wie ein Schock für mich», sagt Hogrefe. Die Schildkröte habe versucht, ein Loch zu graben, um Eier abzulegen. Der Romanshorner nahm sie nach Hause, gab ihr zu fressen und zeigte sie am nächsten Tag einem Experten, der die Art bestimmte (westliche Hieroglyphenschildkröte). «Sie war wahrscheinlich ausgesetzt worden, was verboten ist», sagt Hogrefe. Das Tier kommt bald in eine Aufzuchtstation.

Die Schildkröte abzugeben, fällt ihm nicht schwer. «Mein Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass die Tiere am Schluss in guten Händen sind.» Bei den Krähen sei es zuweilen aber nicht einfach, loszulassen. «Beim Ablöseprozess hilft mir mein Hund.» Er sage sich dann jeweils, dieses Mal sei definitiv das letzte Mal gewesen. Bis das Telefon klingelt und ihn jemand bittet, sich einem Geschöpf in Not anzunehmen.

