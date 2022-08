Summerdays in Arbon: So feiern die Böötler

Summerdays-Festival «Musik und Wasser, das ist Luxus»: So feiern die Böötler beim Summerdays-Festival in Arbon Sie campieren jedes Jahr auf dem Wasser, haben die romantischsten und gleichzeitig billigsten Plätze. Ohne die schaukelnden Besucherinnen und Besucher wäre das Arboner Festival nur halb so schön. Sheila Eggmann 0 Kommentare 26.08.2022, 20.50 Uhr Merken Drucken Teilen

Windhöchstwert: 19 Kilometer pro Stunde. Wellen: sehr klein. Piraten: Null. Das sind Werte, welche die meisten Besucherinnen und Besucher des diesjährigen Summerdays nicht interessieren. Für eine bestimmte Spezies von Festivalgängern sind sie aber durchaus relevant: für die Böötler. Sie bilden abends den Horizont, wenn ihre Mastleuchten im Wasser funkeln. Und sie gehören zum Bild des Festivals am Wasser wie der Schlamm nach St.Gallen.

An diesem Festivalfreitag ist um halb vier im Gelände noch nicht viel los. Erste Besucherinnen und Besucher trudeln ein, wechseln ihre Tickets in Bändel um. Im Wasser hat die Party aber bereits begonnen. Zahlreiche Boote, sie kommen aus der Schweiz, aus Deutschland und Österreich, ankern aneinandergereiht wie Möwen auf der Stange im Wasser vor der Festivalwiese. Es werden stetig mehr – später am Abend sind es knapp 150.

Sie bilden den Horizont des Summerdays: Die Böötler. Bild: Ralph Ribi

Die eigene Bar ist dabei

Elena Hanss aus Meersburg sitzt auf einem Motorboot und sorgt sich um den Sonnenbrand, der sich bereits auf ihrem Gesicht ankündigt. «Wir sind schon seit 14 Uhr da», sagt sie. Sie ist zum ersten Mal am Summerdays, wie auch ihr Freund Chris Becker. «Es ist voll cool hier! Ich war schon einige Male an einem Festival, dabei aber noch nie auf dem Wasser», sagt er.

Ins Gelände zu gehen, reize sie nicht besonders. Proviant haben sie genug im Kühlschrank. Sie seien schliesslich, wie es sich für Deutsche gehöre, gut vorbereitet und hätten genügend Getränke dabei.

Weiter vorne schwimmen Alexandra Fenzl und Iris Lengauer aus Langenargen im Wasser, in ihren Händen halten sie fancy Cüpligläser, die mit gespritztem Weisswein gefüllt sind. Sie sind nicht wegen eines bestimmten Acts gekommen, sondern wegen der «wahnsinnig schöne Stimmung und der tollen Kulisse». Sie sind sich einig:

«Sowas gibt es sonst nirgends am See.»

Für Verpflegung ist gesorgt: Die meisten haben ihren Kühlschrank voll gefüllt mit Getränken. Bilder: Ralph Ribi Bilder: Ralph Ribi

Eine schwimmende Bar verkauft Mojitos

Direkt hinter den beiden Frauen fährt eine schwimmende Mojitobar daher und verkauft nicht ganz günstige Getränke. Die Bar mit einem Kennzeichen aus Konstanz sei auch schon im letzten Jahr hier gewesen. Es scheint gut zu laufen, obwohl die meisten ihre Getränke sowieso im eigenen Kühlschrank lagern.

Patrik Inauen sitzt weiter vorne auf einem Stand-up-Paddle und plaudert mit Freunden. Er treffe hier bei den Böötlern Bekannte und habe auch selbst ein Boot. Obwohl er ein Boot besitze, welches weiter vorne im Arboner Hafen auf einem Besucherparkplatz liege, habe er sich dagegen entschieden, hier zu ankern. «Wir nutzen unser Boot hier nur als Campingalternative», sagt er. Später geht’s für ihn und seine Freunde ins Gewimmel vor der Bühne. «Es ist auch auf dem Gelände gemütlich, und wir können dort mehr Leute treffen.» Der grosse Unterschied – sie müssen dafür, im Gegensatz zu den Wasserratten, Eintritt bezahlen.

«Die Böötler gehören zum Festival dazu»

Marketingchefin Nora Fuchs. Bild: Fabienne Engbers

Es habe noch nie Überlegungen gegeben, auf dem Wasser Eintritt zu verlangen, sagt Nora Fuchs, Marketingchefin des Festivals, auf Nachfrage. «Die Böötler gehören bei uns dazu und machen die Kulisse erst richtig aus.» Sie selbst sei zwar noch nie auf dem Wasser gewesen während des Festivals, aber «es wäre schon mal schön».

Beeindruckt sei sie auch davon, was die schaukelnden Festivalbesucherinnen und Besucher jeweils auf die Beine, beziehungsweise ihren schwimmenden Untergrund stellen. Ganze Pavillons seien jeweils vom Ufer aus zu sehen, oder schwimmende Bar-Konstruktionen.

Auch auf dem Festland laufe an diesem Freitagabend alles nach Plan. «Es ist sehr stimmungsvoll», sagt Fuchs. Vor Ort sind rund 10’500 Besucherinnen und Besucher, das sind 1500 Personen unter der Maximalkapazität. Die Veranstalter seien damit zufrieden, hoffen aber weiter auf das Wetterglück. Bisher war Sonnenschein, gegen Abend ist aber Regen angesagt.

Die meisten bleiben über Nacht im Boot

Regen – etwas, das die meisten Böötler nicht aus der Ruhe bringt. Die meisten bleiben über die Nacht hier, nur einige wenige fahren zurück in einen Hafen, um dort zu übernachten. Eine Frau sagt:

«Wir haben schon Wasser unter uns, da ist es egal, wenn von oben auch noch Wasser kommt.»

Auch die Familie Tauberger aus Amriswil kümmert das angekündigte Regenwetter nicht. «Wir haben es hier unter dem Dach fast besser als die Festivalgänger im Gelände», sagt Nicole Tauberger.

Sie sind zudem top ausgerüstet. Abends wird es Raclette geben, am Samstag wird dann grilliert. Sie mögen besonders an ihrem Platz im Wasser, dass man die Leute um einen herum kenne. Einige habe man schon in einem Hafen gesehen oder in den Vorjahren beim Summerdays. Alle seien unkompliziert, man spaziert auch mal den Booten entlang, um sich mit einer anderen Gruppe auszutauschen und anzufreunden. «Musik, Wasser, viele Gleichgesinnte: Das ist Luxus», sagt Tauberger.

