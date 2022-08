Arbon: HRS präsentiert Alternative zu Hochhäusern

Städtebau Das Wunschkonzert hat ein Ende: Wer Nein zu den Hochhäusern in Arbon sagt, sagt Ja zu einer konventionellen Wohnüberbauung am See Im nächsten Jahr stimmen die Arbonerinnen und Arboner über die beiden geplanten Hochhäuser der HRS in Arbon ab. Bei einem Nein reisst der Generalunternehmer das Hotel Metropol ab und überbaut die Parzelle neu. Am Freitag liegt das Baugesuch für das Alternativ-Projekt auf. Es sieht weder Hotelzimmer noch Restaurant noch Bar vor. Markus Schoch 1 Kommentar 16.08.2022, 19.08 Uhr

Visualisierung der Alternativ-Überbauung auf dem «Metropol»-Gelände. Bild: PD

Die Gegnerinnen und Gegner der geplanten Hochhäuser haben die unterschiedlichsten Ideen, wie es bei einem Nein zum Gestaltungsplan für die beiden Riva-Türme weitergehen könnte. Die einen wünschen sich das seit Jahren leerstehende und dem Abbruch geweihte Hotel Metropol zurück. Andere hätten gerne einen grossen öffentlichen Park zum Flanieren – ohne störende Gebäude.

Die IG Seeufer ohne Hochhäuser als Sammelbecken der Unzufriedenen erwartet ein «neues, attraktives Projekt, das in die Umgebung passt» und das die Interessen der Öffentlichkeit besser berücksichtigt. «Die HRS kann nicht einfach bauen, wie sie will», sagte IG-Präsident Jürg Niggli vor gut einem Jahr an einer Podiumsdiskussion. Wer etwas anderes behaupte, betreibe Angstmacherei.

HRS macht Nägel mit Köpfen

Wenn es nach der HRS geht, läuft es anders, als es sich die Hochhaus-Gegner erhoffen. Und zwar läuft es dann genau so, wie es Niggli für unmöglich gehalten hat. Die HRS hat in den letzten Monaten ein Projekt entwickelt, das sie schnell und ohne Einmischung Dritter verwirklichen will, wenn die Arbonerinnen und Arboner die Hochhaus-Pläne irgendwann im nächsten Jahr an der Urne beerdigen sollten.

Sven Bradke, Geschäftsführer der Mediapolis AG. Bild: Belinda Schmid

Am Dienstag stellten die Verantwortlichen die Alternative zu Riva den Medien vor. Gezeichnet hat die Pläne die Michael Meier und Marius Hug Architekten AG, die schon vor zehn Jahren mit Riva den Architekturwettbewerb gewonnen hatte. Bereits am Freitag liegt das Baugesuch für das Plan-B-Projekt auf, das keinen Namen hat. «Wir wollen keine Emotionen wecken», sagte Sven Bradke, der Geschäftsführer der Mediapolis AG. Er ist für die Kommunikation verantwortlich.

Unrealistische Diskussionen im Keim ersticken

Ihr Herz schlage nach wie vor für Riva. Es sei immer noch «das richtige Objekt am richtigen Ort», betonte Michael Breitenmoser, der Leiter Immobilienentwicklung bei der HRS. Auch die Stadt steht weiterhin hinter den Zwillingstürmen, wie sie am Dienstag in einer Mitteilung schreibt. Das Interesse an den 69 Wohnungen ist enorm: Es hätten sich bereits 1700 Interessenten bei ihnen gemeldet, sagte Breitenmoser.

Sie seien sich jedoch bewusst, dass die Meinungen über Riva in der Bevölkerung auseinandergehen würden, sagte der Leiter der Immobilienentwicklung. Um Klarheit zu schaffen und um mit Blick auf die Abstimmung über Riva unrealistische und ausufernde Diskussionen zu vermeiden, hätten sie sich deshalb für eine Vorwärtsstrategie entschieden, sagte Breitenmoser.

Architekt Marius Hug und HRS-Immobilienentwickler Michael Breitenmoser vor dem Modell mit den beiden Hochhäusern. Bild: Belinda Schmid

«Es war uns wichtig, das Alternativprojekt frühzeitig zu präsentieren.»

Die zweigleisige Strategie helfe, die Auseinandersetzung zu versachlichen und sorge für Transparenz bezüglich des weiteren Vorgehens.

Als für sie zweitbeste Lösung sieht die HRS auf dem «Metropol»-Gelände den Bau von zwei vierstöckigen, 15 Meter hohen Gebäuden mit Attika vor. Platz hat es darin für 48 Eigentumswohnungen. Eine öffentliche Nutzung wird es anders als bei den beiden Hochhäusern nicht geben: also kein Restaurant, keine Hotelzimmer, keine Bar, keine Säle und keine für alle zugänglichen Grünflächen, sagte Breitenmoser. Einzig ein kleiner Fussweg als Verbindung vom Bahnhof an den See ist geplant.

Nicht nochmals zehn Jahre warten

Visualisierung der beiden Riva-Hochhäuser. Bild: PD

Um den Notfallplan umsetzen zu können, will die HRS nicht nochmals zehn Jahre warten müssen, auf die Gefahr hin, am Schluss wieder vor einem Scherbenhaufen zu stehen. Der Generalunternehmer hat sich deshalb für ein anderes Vorgehen entschieden. Riva mit den über 40 Meter hohen Wohntürmen geht weit über das hinaus, was gemäss Baureglement an diesem Standort erlaubt ist. Die HRS musste deshalb den Weg über einen Gestaltungsplan gehen. Dieser hat ihr den Sprung in neue Dimensionen erlaubt, aber der Öffentlichkeit umgekehrt Mitbestimmungsrechte eingeräumt, die dem Unternehmen möglicherweise zum Verhängnis werden.

Eine zweite Abstimmung mit ungewissem Ausgang will die HRS nicht riskieren. Das Alternativ-Projekt bewegt sich deshalb im Rahmen dessen, was das Baureglement auf dem «Metropol»-Grundstück zulässt. Das Unternehmen braucht also keinen Gestaltungsplan und muss nicht befürchten, dass ihm die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Arbon am Schluss an der Urne allenfalls nochmals einen Strich durch die Rechnung machen.

