Der Bahnhofplatz Romanshorn soll erneuert werden

Lädelisterben «Im Nachhinein betrachtet, lagen wir wohl falsch»: Warum das Musikgeschäft Musicum in Rickenbach nach 26 Jahren schliesst

Ende 2022 schliesst das Musicum, das Musikgeschäft am McDonalds-Kreisel in Rickenbach. Gründer und Inhaber Adrian Baumgartner sagt offen, den Sprung ins Zeitalter der Webshops verpasst zu haben. Dennoch blickt er ohne Bitterkeit auf die 26 Jahre in Rickenbach und Wil zurück.