Arboner Tennisfrauen steigen in höchste Spielklasse auf

Sport Arboner Tennisfrauen steigen in die höchste Spielklasse auf Das Damenteam 50 spielt im nächsten Jahr nach einer perfekten Saison um den Schweizer-Meister-Titel mit. 22.06.2022, 16.10 Uhr

Streben nach Höherem: Carmen Hofmänner, Daniela Keller, Steffi Jäger, Birgit Binder, Bettina Ostertag, Annette Wohlfahrt-Laymann, Susi Lamorte. Bild: PD

(red) Nach deutlichen Vorrunden-Siegen gegen Niederurnen, Rapperswil, Dietlikon und Egnach kam es am Wochenende zum Endspiel gegen die Damen aus Interlaken auf heimischer Anlage. Schnell sicherten Bettina Ostertag an Nummer 3 mit einem 6:0 und 6:0 – Sieg sowie Susi Lamorte an Nummer 4 mit 6:1 und 6:0 die ersten Punkte. Die Lokalmatadorin und Tennistrainerin Daniela Keller siegte in bekannt souveräner Manier mit 6:0 und 6:2 gegen die Spitzenspielerin aus Interlaken.