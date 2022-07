Sexgewerbe Arbon verbietet Prostitution in der Nähe von Schulen: Im Bergliquartier laufen Kinder aber jeden Tag nach wie vor an einer Kontaktbar mit Studio vorbei Steinach will dem Sexgewerbe im Dorfzentrum über das Baureglement einen Riegel schieben. Arbon hat der Prostitution schon vor fast zehn Jahren mit einem Artikel im Sicherheitsreglement den Kampf angesagt. Passiert ist bis jetzt nichts. Auch wenn es in einem Fall nach Meinung eines Politikers durchaus Diskussionsbedarf gibt. Markus Schoch Jetzt kommentieren 30.07.2022, 04.30 Uhr

In Arbon setzt das Reglement über Sicherheit und Ordnung der Prostitution enge Grenzen. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Die Gemeinde Steinach will kein Bordell oder irgendetwas Ähnliches im Dorfzentrum haben. Der Gemeinderat hat deshalb entschieden, das Baureglement mit einem Passus zu ergänzen, der dem horizontalen Gewerbe im Kerngebiet keinen Platz lässt. Notfalls ist die Behörde sogar bereit, eine Planungszone zu erlassen, um Zeit zu gewinnen.

Arbon setzt der Prostitution bereits seit Anfang 2014 Grenzen, und zwar im Reglement über die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Der entsprechende Passus gab viel zu reden. Der Stadtrat wollte ursprünglich einfach verhindern, dass Frauen auf der Strasse ihre Dienste anbieten, was eine reine Vorsichtsmassnahme war. Denn so etwas gab es damals kaum. Prostitution im Grundsatz zu verbieten, ist nicht möglich. Sie ist vom Gesetzgeber erlaubt.

Parlament verbietet Prostitution in der Nähe von Schulhäusern

Dem Parlament ging der Vorschlag des Stadtrates seinerzeit zu wenig weit. Es untersagte schliesslich auch Prostitution – und Freiertätigkeit – in Fahrzeugen, in Gebäuden nahe von Schulen, Jugendlokalen und anderen öffentlichen Einrichtungen. Widerhandlungen können mit Bussen bis 300 Franken beziehungsweise 1000 Franken im Wiederholungsfall bestraft werden. Die Verschärfung eingebracht hatte der damalige SVP-Fraktionschef Andrea Vonlanthen. Er wollte dem Sexgewerbe möglichst enge Fesseln anlegen, um die Jugend vor Verderbnis zu schützen und Anwohnerinnen und Anwohner der Kontaktbaren und Sexclubs vor störenden Immissionen wie dem Suchverkehr der Kunden.

Andrea Vonlanthen. Bild: PD

Vonlanthen sagt rückblickend:

«Ich würde den Artikel heute genauso formulieren.»

Dem Rotlichtmilieu möglichst wenig Raum zu lassen, sei wichtig. Insofern könne er die Steinacher zu ihrem Vorgehen nur beglückwünschen. «Es ist nun wirklich das Gewerbe, das der Attraktivität einer Gemeinde oder einer Stadt am wenigsten dient.» Und trotzdem nehme männiglich das Treiben achselzuckend hin, solange es sich nicht in der eigenen Nachbarschaft abspiele, wundert sich Vonlanthen. «Fertig lustig» sei erst, wenn jemand unmittelbar betroffen sei.

Stadt musste den Artikel in den letzten Jahren nie durchsetzen

Ob die von der Stadt Arbon vor bald neun Jahren verfügten Einschränkungen der Prostitution tatsächlich Wirkung entfaltet haben, könne er nicht sagen. Auch der damalige Präsident der vorberatenden Kommission, Riquet Heller (FDP), weiss nicht genau, inwieweit die Bestimmung ein Papiertiger geblieben ist. «Generell abschreckende Wirkung hat sie offenbar schon. Wenigstens die Strassenprostitution scheint mir in Arbon unbekannt zu sein.»

Rahel Morgenegg. Bild: PD

Der Artikel habe in den letzten Jahren nie rechtlich durchgesetzt werden müssen, sagt Rahel Morgenegg, die Leiterin der Abteilung Einwohner/Sicherheit der Stadt Arbon. Ob die entsprechende Bestimmung die Entwicklung des Rotlichtmilieus beeinflusst habe, lasse sich nicht mit Sicherheit sagen, erscheine aber unwahrscheinlich. Tatsache sei, dass es in der jüngsten Vergangenheit keine nennenswerten Probleme mit Prostitution gegeben habe. «Eher war zu beobachten, dass das Sexgewerbe rückläufig ist», sagt Morgenegg.

Vonlanthen: Ein fragwürdiger Standort

Die Zahl der Kontaktbaren hat in den letzten Jahren abgenommen. Das «Paradiso» in der Altstadt gibt es nicht mehr. Auch das Bordell in der «Schifflände» am Hafen ist längst Geschichte, weil die Liegenschaft den Besitzer gewechselt hat. Nach wie vor in Betrieb ist jedoch unter anderem der Club Gentlemen – früher By Lissy – an der Berglistrasse. Gleich um die Ecke in 150 Meter Fussdistanz befinden sich zwei Primarschulhäuser. Viele Kinder laufen täglich am Sexclub vorbei. Das Studio ist ab 10 Uhr geöffnet, steht auf einem pinkfarbenen Schild, das am Geländer des Balkons hängt.

Vonlanthen kennt das Etablissement nicht. Er wisse auch nicht, ob es schon Anlass von Beanstandungen war.

«Wenn ich aber den Artikel im städtischen Sicherheitsreglement in seinem Wortlaut lese, dann scheint mir der Standort schon recht fragwürdig zu sein.»

Das Parlament habe seinerzeit genau an solche Örtlichkeiten gedacht, als es die entsprechende Bestimmung erlassen habe. «Eigentlich hätten sich auch unsere Schulbehörden einmal mit dieser Frage beschäftigen müssen», sagt Vonlanthen.

Die Kontaktbar befindet sich inmitten des Bergliquartiers. Bild: Markus Schoch

Heller: Auch die Intensität der Immissionen muss berücksichtigt werden

Riquet Heller. Bild: PD

Der ehemalige Staatsanwalt Riquet Heller legt den Prostitutionsartikel im Reglement über Sicherheit und Ordnung weiter aus als Vonlanthen. Nur auf die geografischen Verhältnisse abzustellen, greife zu kurz, sagt der FDP-Parlamentarier.

«Nebst der Nähe zu Schulen spielt meines Erachtens auch die Intensität der Immission, die das Sexgewerbe im Einzelfall verursacht, eine Rolle.»

Seines Wissens sei der Club Gentlemen bislang weder durch Aussenreklame noch zusätzlichen Strassenverkehr noch Lärm aus der Liegenschaft besonders aufgefallen, weshalb der Stadtrat bislang keinen Grund zum Einschreiten gehabt habe. «Namentlich haben der Schulbetrieb und das Kommen und Gehen der Schülerinnen und Schüler bislang wegen der Tätigkeit in dieser Liegenschaft bislang nicht gelitten. Jedenfalls hörte ich bislang nichts.»

Letztlich sei es am Stadtrat, die auslegungsbedürftige Bestimmung mit «pflichtgemässen Ermessen» zu konkretisieren und für deren Anwendung beziehungsweise Durchsetzung zu sorgen, sagt Heller. Passiert ist das bis heute nicht. Es habe schlicht keinen Grund dafür gegeben, heisst es auf Anfrage bei der Stadt. «Offenbar sah bisher niemand den Prostitutionsartikel verletzt durch die Tatsache, dass der Club Gentlemen rund 150 Meter vom Berglischulhaus entfernt liegt, und so musste die entsprechende Passage nie konkretisiert werden.»

Kritik am Weg der Steinacher Geringe Erfolgsaussichten Der ehemalige Staatsanwalt Riquet Heller ist skeptisch, was die Pläne der Steinacher im Kampf gegen das Rotlichtmilieu anbetrifft. «Ob es möglich ist, via Zonenpläne und Baureglemente die Prostitution zu unterdrücken, bezweifle ich.» In einer Zone mit Gewerbe wie der Kernzone in Steinach könne eine Gemeinde kaum vorschreiben, welches Gewerbe dort zulässig sei und welches nicht, argumentiert der Arboner Stadtparlamentarier von der FDP. «Mittlerweile hat man selbst die Wirtschaftspatentpflicht für Liegenschaften abgeschafft. Jeder, der die Wirteprüfung gemacht hat, kann in jeder Liegenschaft in der Gewerbezone ein Restaurant eröffnen und Alkohol ausschenken, sofern die polizeilichen Vorschriften erfüllt sind.» Allenfalls könne man gegen die Prostitution etwas via Ruhezeiten unternehmen, da dieses Gewerbe ja besondere «Geschäftszeiten» habe. Ob das eine gute Idee wäre, sei eine andere Frage. «Selbstverständlich können sich prostituierende Personen auf die Handels- und Gewerbefreiheit berufen», sagt Heller. Denn sie würden einer legalen Arbeit nachgehen. Von der Einführung einer «Berufsausübungsbewilligung» sei ihm nichts bekannt. Und er fragt sich: «Was unterscheidet die Emissionen eines gut geführten Bordells von den Emissionen einer gut frequentierten Pizzeria mit herrlich duftendem Backofen und fröhlichen Gästen an den Tischen im Freien, ausser man verweist darauf, dass der Pizzaverzehr moralisch einwandfreier sei als die Dienste eines Bordells?» Zielführender wäre für Heller ein anderer Weg. «Ich meine, man sollte ehrlich Legiferien und direkt gegen die Prostitution und deren Kundschaft vorgehen, statt den Umweg über eine Baubewilligung zu wählen.» (mso)

