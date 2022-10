Seerettung Wenig Wasser, ein eingeschlafener Kapitän und ein Flugzeugabsturz: So war die Sommersaison auf dem Bodensee Hohe Temperaturen und tiefe Pegelstände prägten diesen Sommer an und auf dem Bodensee. Die Seepolizei Thurgau und die Seerettungen Arbon und Rorschach ziehen Bilanz. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 21.10.2022, 05.00 Uhr

Bilder der vergangenen Saison am Bodensee: Ein abgestürztes Flugzeug vor Staad und tiefe Pegelstände, wie etwa in Arbon. Bild: Michel Canonica

An manchen Seeabschnitten war die vergangene Sommersaison turbulenter als an anderen. Während die Seerettung Arbon und die Seepolizei Thurgau von einer eher unauffälligen, sogar ruhigeren Saison als in anderen Jahren sprechen, sagt Remo Pfändler, Obmann der Seerettung Rorschach: «Wir hatten dieses Jahr deutlich mehr Einsätze als letztes Jahr.» Damals seien es 22 gewesen, dieses Jahr sei man bereits im Oktober bei 28 Einsätzen.

Weshalb es heuer mehr Einsätze gegeben habe, sei schwierig zu beurteilen, sagt Pfändler.

«Schönes Wetter heisst nicht automatisch, dass wir öfter ausrücken müssen.»

Es sei jedoch anzumerken, dass die Anzahl Einsätze in den vergangenen drei, vier Jahren generell eher tief gewesen sei.

Flugzeugabsturz und Leichenbergung

Die Seerettung Rorschach rückt aus, um in Seenot geratenen Personen zu helfen, Schifffahrtshindernisse zu beseitigen oder fahrunfähige Boote in den Hafen zurückzubringen. Diesen Sommer machte sie vor allem Letzteres: «Ein Grossteil der Einsätze war Routine. Wir mussten viele Boote aufgrund technischer Probleme abschleppen.»

Die Suche nach Personen kam diesen Sommer aber auch vor, Pfändler erzählt von einem tragischen Einsatz. «Wir suchten nach einer Person, konnten sie aber nicht finden. Drei Tage später wurde die Leiche dann geborgen.» Ein weiterer, weniger dramatischer Einsatz: Die Seerettung Rorschach musste ein Boot vom Ufer bei der Badi Goldach bergen, weil dessen Kapitän eingeschlafen war.

«Das klingt zwar kurlig, hätte aber durchaus sehr gefährlich enden können.»

Der für Pfändler dieses Jahr wohl denkwürdigste Notruf ging am 28. April ein: «Flugzeugabsturz vor Staad». Ein 72-jähriger Pilot war mit seinem Kleinflugzeug abgestürzt. «So etwas kommt etwa alle fünf bis zehn Jahre vor.»

Tatsächlich sei die Seerettung Rorschach bei diesem Einsatz nur am Rande involviert gewesen. «Das Meiste hat die Feuerwehr vom Ufer aus gemacht, weil der Wasserstand so niedrig war, dass wir mit unseren Booten gar nicht richtig hingekommen sind.» Am Tag des Absturzes sagte ein Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau:

«Das Wasser an der Unfallstelle ist knietief, man kann mit Stiefeln dorthin waten.»

Das Kleinflugzeug stürzte in Ufernähe in der Staader Bucht ab. Bild: Ralph Ribi

Der Pegelstand beschäftigte die Seepolizei Thurgau den ganzen Sommer über. Mediensprecher Michael Roth schreibt: «Aufgrund des tiefen Wasserstandes musste die Seepolizei zahlreiche Schiffsführer ab Untiefen bergen.» Insgesamt sei die diesjährige Wassersportsaison auf dem Bodensee aber ruhig und ohne Grosseinsätze verlaufen. «Im Vergleich zu den Vorjahren bewegen sich die Zahlen momentan im unteren durchschnittlichen Bereich», schreibt Roth.

Die definitive Einsatzstatistik veröffentlicht die Seepolizei erst Anfang 2023. Bisher hat es laut Roth dieses Jahr im Bodensee fünf Todesfälle gegeben: «Dies beinhaltet Badetote in Folge von medizinischen Ursachen und einen Suizid.»

Weniger Einsätze wegen teurem Treibstoff

Grund für die verhältnismässig wenigen Einsätze seien die guten Witterungsverhältnisse, die ausgebliebenen starken Stürme, der tiefe Wasserstand – und die hohen Treibstoffkosten, schreibt Mediensprecher Roth.

«Wir haben festgestellt, dass Motorbootfahrer vermehrt in Badebuchten ankerten und etwas weniger auf dem See herumgefahren sind.»

Eine weitere Theorie dafür, wieso die vergangene Sommersaison auf dem See eher ruhig war, hat Marc André Meyer. Er ist Einsatzleiter bei der Seerettung Arbon und sagt: «Je mehr Leute auf dem See sind, desto mehr helfen sie sich gegenseitig, schleppen sich ab oder bringen eine Ersatzbatterie.» Sein Eindruck ist, dass sich das in den letzten Jahren so entwickelt habe.

Das sei auch mit ein Grund dafür, dass die Seerettung Arbon in den letzten Jahren immer etwa gleich viele Einsätze gehabt habe. Auch während Corona, als viele Menschen ihre Sommerferien am Bodensee verbrachten.

Auch Fehlalarme gehören dazu

Die Seerettung Arbon war dieses Jahr laut Meyer bisher 120-mal im Einsatz. «Etwa 60 Prozent sind Hilfeleistungen an Personen in misslicher Lage, beispielsweise Treibstoff bringen oder abschleppen. 40 Prozent unserer Einsätze sind Tauchaufträge, wo wir ins Wasser gefallene Gegenstände wie Handys oder Brillen bergen.»

Marc André Meyer, Einsatzleiter bei der Seerettung Arbon. Bild: PD

Die Seerettung Arbon rückt aber auch bei Notrufen aus. Ein Grosseinsatz diesen Sommer war ein vermeintlich in den See gestürzter Gleitschirmpilot. «Eine Anwohnerin hatte einen Notruf abgesetzt, da waren wir mit grossem Aufgebot vor Ort.» Schlussendlich habe aber weder die Seerettung noch die aufgebotene Rega einen Gleitschirm im See entdecken können. Es sei wohl ein Fehlalarm gewesen.

Im Gegensatz zur Seepolizei hat Meyer nicht das Gefühl, dass der niedrige Wasserstand die Einsatzzahlen beeinflusst hat. «Die aufgelaufenen Boote wären auch bei normalen Wasserständen an den Orten aufgelaufen. Wir haben am Obersee das Glück, auch bei Niedrigwasser noch angenehm unseren Wassersport ausüben zu können.» Am Untersee sei die Lage für Bootsbesitzer mühsamer.

