Romanshorner droht Zwangsräumung seiner Wohnung

Schicksal «Wenn alles in die Mulde kommt, bin ich tot»: Ein 69-Jähriger steht vor der Zwangsräumung seiner Wohnung in Romanshorn Herr B. muss bis Ende August eine neue Bleibe haben. Bis jetzt hat er nur Absagen erhalten. Der Pensionär ist verzweifelt. Er bekäme zwar Hilfe, doch die will er nicht. Und das, obwohl er weiss, dass er mit der Situation heillos überfordert ist. «Es ist ein riesiger Überlebenskampf.» Markus Schoch Jetzt kommentieren 23.08.2022, 17.00 Uhr

Herr B. ist mit der Situation überfordert: Er braucht auch beim Packen Hilfe. Bild: Getty

Die Zeit wird immer knapper und Herr B. mit jedem Tag verzweifelter. «Wenn ich nicht sofort etwas finde, stehe ich auf der Strasse.» Ende Monat muss er seine Wohnung in Romanshorn räumen. Einen neuen Mietvertrag hat er nicht. Der 69-Jährige hat sich zwar an diversen Orten beworben – ohne Erfolg jedoch. «Ich kann keine Referenzen beibringen», sagt Herr B. zur Erklärung. Er liegt mit seinem aktuellen Vermieter im Streit. «Es ist unvorstellbar, was mir passiert. Ich wünsche das niemandem.»

Herr B. spricht das Problem im Kontakt mit Liegenschaften-Verwaltungen offen an. Dass er die Karten auf den Tisch legt, hat ihm bis jetzt nicht geholfen – im Gegenteil. «Eine der Firmen hat schon im ersten Satz bei unserer Unterhaltung drei Monatsmieten als Kaution verlangt, ohne sich meine Geschichte anzuhören. Es ist eine Frechheit.» Und es hilft ihm auch nicht, dass er sich mit seinem letzten Vermieter ebenfalls verkrachte. Herr B. wohnte drei Jahre im Rheintal in einem Haus mit einem Bordell über seiner Wohnung. Er beklagte sich wegen des Lärms bis tief in die Nacht – und wurde auf die Strasse gestellt.

Leben im Provisorium: Es fehlt ihm die Kraft, sich häuslich einzurichten

In Romanshorn kam Herr B. nicht zur Ruhe. Kaum war er eingezogen, ging es für ihn unter anderen Vorzeichen ähnlich weiter. Herr B. ist deswegen bis heute nicht dazu gekommen, sich in der Hafenstadt häuslich einzurichten. Seit über einem Jahr lebt er in provisorischen Verhältnissen. Die meisten seiner Habseligkeiten – viele Bücher und viel Papier – stehen einfach irgendwo am Boden in seiner 3 1/2-Zimmer-Wohnung, teilweise noch in Kisten. «Mir fehlt die Kraft, auszupacken und alles einzuräumen», sagt er entschuldigend. Selbst den Haushalt zu machen, fällt ihm schwer. Der Küchentisch ist überstellt mit Geschirr und Lebensmitteln. «Es ist einfach alles zu viel», sagt er und nimmt etwas Honig aus einem Glas.

«Ich bin nervlich am Ende, völlig blockiert und traurig.»

Herr B. sieht sich als Opfer und in seiner Existenz bedroht. «Ich bin allein und werde geächtet. Es ist altersdiskriminierend und menschenverachtend, wie man mit mir umgeht.» Und niemand helfe ihm. Weder die Kirchen noch die Justiz. Herr B. hat den Glauben an den Rechtsstaat verloren. Leider habe er keine Frau, die bezeugen könnte, was ihm widerfahren sei. So sei er zum Spielball des Machtapparates geworden. Sein Vermieter wolle ihn zerstören und ihn in die Obdachlosigkeit zwingen, sagt Herr B. «Es ist kriminell.» Dieser habe ihn sogar bei der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde angeschwärzt. «Ich habe Personenschutz beantragt.» Von fast allen, mit denen er in den letzten Wochen und Monaten zu tun hatte, ist Herr B. masslos enttäuscht.

Der Vermieter sagt: Es ging einfach nicht mehr

Was genau passiert ist, lässt sich nicht sagen. Der Vermieter will sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zu Herrn B. äussern, weil noch diverse Rechtsverfahren am Laufen sind. Herr B. hat unter anderem Anzeigen wegen Betrugs und Urkundenfälschung am Hals. Nur so viel sagt der Vermieter: Er habe Herrn B. helfen wollen und sei darum bereit gewesen, ihm eine Chance und die frisch renovierte Wohnung zu geben. Es sei ihm klar gewesen, dass Herr B. es schwer haben werde, etwas anderes zu finden. Es sei dann aber schon bald nicht mehr gegangen. Er habe von allen Seiten Reklamationen wegen Herrn B. erhalten, auch von anderen Mietern, sagt der Vermieter. Herr B. habe beispielsweise ungefragt einfach einen fremden Keller in Beschlag genommen und seine Angestellten sowie Dritte terrorisiert, sagt der Vermieter.

Nach Meinung von Herrn B. ist gar nichts passiert.

«Es gibt keinen Grund, mich auf die Strasse zu stellen. Ich bin ein anständiger Schweizer, der sich nichts zu Schulden kommen lassen hat.»

Er habe den Mietzins immer gezahlt und sich darum bemüht, möglichst keinen Anlass für Streitigkeiten zu geben. «Ich bin friedliebend und freundlich.» Trotzdem habe ihm sein Vermieter die Wohnung gekündigt. «Ich bin zu seinem Feindbild geworden. Warum, weiss ich nicht. Es ist ein riesiger Hass da gegen mich, was völlig irrational ist.» Er habe nie «etwas Komisches» gemacht, sagt Herr B. Das Mietrecht schütze ihn aber nicht. «Es ist nichts wert.»

Herr B. muss von 2700 Franken im Monat leben

Der Sackrolli stand vor der Tür im Veloraum. Bild: PD

Vor dem Rauswurf bekam Herr B. von der Verwaltung eine Verwarnung wegen der Gegenstände, die er im Garten und in den öffentlich zugänglichen Räumen des Mehrfamilienhauses stehen liess. Es geht um einen Grill, einen Roller, einen Anhänger und einen Sackrolli. «Bis auf den Sackrolli hat nichts mir gehört», beteuert Herr B. Und den Sackrolli habe er gebraucht für Arbeiten bei einer Bekannten. Er habe das Transportmittel im Veloraum abgestellt, angekettet an sein Fahrrad. «Dort hatte er niemanden gestört», sagt Herr B. Trotzdem sei der Sackrolli eines Tages weg gewesen. Herr B. wirft dem Hausmeister vor, ihn im Auftrag der Verwaltung gestohlen zu haben. Ohne diesen Sackrolli könnte er nicht zügeln.

Geld, einen neuen zu kaufen, habe er nicht, sagte Herr B. letzte Woche. Er muss mit 2700 Franken pro Monat auskommen. Eine Pensionskassen-Rente hat er keine. Herr B. sagt:

«Ich habe in meinem Leben zwar extrem viel gearbeitet, aber wenig verdient.»

Der Pensionär hat eine Ausbildung als Gedächtnistrainer. Er hat in Kleinklassen gearbeitet und Nachhilfeunterricht gegeben. Auch als Unternehmer im Bereich Holzspielwaren hat sich Herr B. in den 1970er-Jahren versucht. Daneben war er nach eigenen Angaben immer auch als Sozial- und Kulturwissenschafter tätig. «Ich habe im Moment wieder eine Studie parat.» Doch er komme nicht dazu, sie fertig zu machen. Eines seiner zentralen Themen ist die Aufklärung. «Sie hat nie stattgefunden», sagt Herr B.

Herr B. hat die Kündigung zuerst akzeptiert

Im Leben von Herrn B. dreht sich seit bald einem Jahr alles nur noch um den Streit, der im letzten Dezember erledigt zu sein schien. Zwischen Weihnachten und Neujahr erklärte sich Herr B. einverstanden, die Wohnung binnen vier Monaten zu räumen – also bis Ende April. Er unterzeichnete eine entsprechende Vereinbarung. Der Vermieter machte ihm den Entscheid insofern einfach, als er sich verpflichtete, Herrn B. fürs Zügeln vier Mann einen Tag lang unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

Herr B. hat seinen Roller vorübergehend vor seiner Wohnung parkiert. Bild: PD

Herr B. wollte aber schon wenige Tage später nichts mehr von der Einigung wissen. Er focht sie an, mit der Begründung, der Vermieter habe Zwang auf ihn ausgeübt.

«Ich bin massiv unter Druck gesetzt worden.»

Unter normalen Umständen hätte er nicht in eine solche Abmachung eingewilligt, sagt Herr B. Nie und nimmer werde er sich von jener Firma helfen lassen, die das Zügelteam stellen soll. «Sie hat mir den Sackrolli gestohlen. Das sind alles Diebe.» Herr B. verlangt ein Hausverbot für die betreffenden Angestellten.

Herr B. schöpft neue Hoffnung

Die Gerichte machten die Kehrtwende aber nicht mit. Sie wiesen eine Nichtigkeitsbeschwerde ab. Herr B. sah zumindest vorübergehend die Aussichtslosigkeit seines Unterfangens ein. Er erklärte sich im Rahmen einer aussergerichtlichen Abmachung einverstanden, bis Ende August auszuziehen. Heute will er davon nichts mehr wissen. Er habe die Frist gegen seinen Willen akzeptiert, darum sei seine Zustimmung ungültig. Wie jeder andere Mensch habe er in der Schweiz das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit. Herr B. sagt:

«Man soll mich einfach in Ruhe lassen.»

In den letzten Tagen hat er neue Hoffnung geschöpft. Er konnte wieder eine Wohnung anschauen. «Der Vermieter hat einen guten Eindruck hinterlassen. Ich rechne mir Chancen aus. Er weiss, was für mich auf dem Spiel steht.» Jetzt wartet er sehnlichst auf einen Bescheid, den er am Dienstag aber noch nicht erhalten hat. «Ich halte es fast nicht mehr aus.» Einen Sackrolli fürs Zügeln hat Herr B. mittlerweile. Das Sozialamt streckte ihm dafür 200 Franken in Form eines Darlehens vor. «Ich brauche aber dringend Hilfe, sollte es endlich doch noch klappen. Alleine schaffe ich es nicht.» Wird es wieder nichts, droht Herr B. die Zwangsräumung durch die Polizei. «Wenn alles in die Mulde kommt, bin ich tot.»

In die Mulde wird nichts kommen. Der Vermieter muss alles einlagern, falls es zum Äussersten kommen sollte – auf eigene Kosten. Herr B. müsste ihm die Auslagen zwar erstatten, doch bei dessen finanziellen Verhältnissen wird nichts zu holen sein. Herr B. will vielmehr Geld von seinem Vermieter. Er hat ihm diese Tage eine Rechnung über 9200 Franken fürs Zügeln und andere Auslagen gestellt.

