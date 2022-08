Zwangsräumung: Mieter in Romanshorn vor dem Nichts

Schicksal «Ich stehe vor dem Nichts»: 69-jähriger Mieter in Romanshorn hat wieder eine Absage erhalten – Zwangsräumung rückt immer näher Herr B. muss Ende Monat aus seiner Wohnung raus. Seine letzte Hoffnung ist am Mittwoch geplatzt. «Jetzt müsste fast ein Engel kommen», sagt der 69-Jährige. Markus Schoch Jetzt kommentieren 25.08.2022, 05.30 Uhr

Herr B. hat Angst, dass seine Habseligkeiten in einer Mulde landen. Bild: PD

«Ich kann nicht mehr», sagt Herr B. Tagelang hat er auf den rettenden Anruf gewartet. Doch mit dem Happy End in letzter Minute ist es nichts geworden. Der 69-Jährige hatte sich um eine Wohnung beworben, die er nun aber nicht bekommt. Am Mittwoch teilte ihm die zuständige Liegenschaften-Verwaltung mit, die Besitzer des Hauses hätten sich für eine Familie als neuem Mieter entschieden, sagt Herr B. Er fühlt sich betrogen. Die Wohnung sei immer noch im Netz ausgeschrieben. «Das ist keine Art, mit mir umzugehen.» Herr B. hat bereits einen Teil seiner Habseligkeiten ausser Haus in ein Zwischenlager gebracht in der Hoffnung, eine Zusage für die Wohnung zu erhalten.