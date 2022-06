Der Salmsacher Gemeindepräsident hat seinen letzten Auftritt

Salmsach «Ich bedanke mich für das Vertrauen vieler»: Adieu, Herr Haas – Salmsach verabschiedet seinen umstrittenen Gemeindepräsidenten Am Dienstagabend hatte der Salmsacher Gemeindepräsident Martin Haas seinen letzten grossen Auftritt. Wer jetzt allerdings eine lange Rede oder gar eine Erklärung zu den letzten Monaten und Jahren erwartet, wird enttäuscht. Haas gab sich ebenso wortgewandt wie wortkarg. Allerdings gaben einige offene Geschäfte zu reden. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 15.06.2022, 17.00 Uhr

Gemeindepräsident Martin Haas spricht an einer der letzten Gemeindeversammlungen zu den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern. Reto Martin (November 2020)

Es war eine denkwürdige wie undenkwürdige Salmsacher Rechnungsgemeinde. Und zwar deshalb, weil der nach viel Kritik abtretende Gemeindepräsident Martin Haas wortgewandt durch die Versammlung führte und seinen Rücktritt nicht zum Thema machte.

So winkten die 92 Anwesenden in der Mehrzweckhalle Bergli am Dienstagabend regulär die Rechnung durch und lehnten einen Antrag auf Verwendung des Plus von über 400'000 Franken zur Sanierung der Aach ab. Auch die Ortsplanungsrevision kam bis auf eine kürzere Debatte über Flachdächer gut durch.

Doch ganz vergessen waren die Querelen der letzten Monate und Jahre dann doch nicht. Finanzverwalterin Nicole Stäheli sagte in Zusammenhang mit der Rechnung, dass im Lohnstreit noch kein rechtskräftiges Urteil vorliege. Der Gemeinderat hatte Haas den Lohn infolge Unmut aus der Bevölkerung und des Entzugs des Bauressorts von 150000 auf 130000 gekürzt (unsere Zeitung berichtete). «Der Lohn wird so weitergezahlt», sagte Stäheli.

«Allenfalls kommt es zu einer Lohnrückforderung.»

Odyssee einer Anzeige

Auch die Odyssee einer Anzeige sorgte für Furore. Fredy Wüst, Präsident der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK), sagte, man habe Anzeige wegen Kompetenzüberschreitung betreffend eine Baubewilligung für die Seestrasse eingereicht.

«Laut Zonenplan gab es dafür keine Rechtsbefugnis.»

Doch die Anzeige sei vom kantonalen Departement für Bau und Umwelt zum Departement für Inneres und Volkswirtschaft gewandert und wieder zurück, da sich niemand zuständig gefühlt hätte. Da habe man eine Aufsichtsbeschwerde beim Grossen Rat eingereicht. Dieser habe einen an den Regierungsrat verwiesen, so Wüst, doch auch dieser habe nicht entschieden mit der Begründung, man sei nicht berechtigt, das Anliegen einzufordern. Daraufhin habe man wieder eine Aufsichtsbeschwerde beim Grossen Rat eingereicht. Und mitgeteilt bekommen, dass die Geschäftsprüfungskommission sich mit den Beteiligten besprechen würde, aber einem das Resultat nicht zustellen würde.

«Es stellt sich die Frage, ob es die GRPK überhaupt braucht!»

Antrag zurückgezogen

Der Salmsacher Philip Bruggmann zog den Antrag zurück, der verlangte, dass der Gemeinde- nicht gleichzeitig Schulpräsident sein könne (TZ vom 16. April). Die Stimmbürger lehnten zudem einen ergänzenden Antrag des Gemeinderates betreffend eine ähnliche Regelung ab.

Vizegemeindepräsident Walter Schumacher sagte schliesslich, bis zur Ersatzwahl im November übernehme er den Lead. Mit den Worten «Ich habe am meisten Zeit» sorgte der Pensionär für einige Lacher.

«Ich hoffe, das Schiffchen so durchzuführen, bis wir einen neuen Präsidenten haben.»

Er verabschiedete Haas mit einer Zeppelin-Rundfahrt und betonte, er wolle jetzt Kritik beiseite lassen. Stattdessen lobte er Haas’ Verdienste während der langen Jahre in der Behörde. Dank dessen Verbindungen hätten sich Sponsoren für den Pump Track finden lassen. Und indem man den Volg ins Dorf geholt hätte, habe man die Post aus der Gemeindeverwaltung ausgliedern können. Ausserdem habe sich unter Haas der Steuerfuss merklich gesenkt.

Haas selbst bedankte sich für «das jahrelange Vertrauen vieler». Und die Projekte, die man gemeinsam realisiert hätte. Dann lud er zum Apéro.

