Rotlichtmilieu «90 Prozent wollen einen anderen Job»: Wie Eva Messmer Thurgauer Sexarbeiterinnen neue berufliche Perspektiven eröffnet Sie ist die Sorgentante in Clubs und Bordellen: Eva Messmer sagt, dass die meisten lieber heute als morgen aufhören wollen, sich zu prostituieren. Mit ihrem Secondhandladen in Sulgen hilft sie Sexarbeiterinnen, in der Arbeitswelt Fuss zu fassen. Annina Flaig Jetzt kommentieren 13.06.2022, 11.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eva Messmer vor dem Secondhandladen des Vereins Blossom an der Kradolfstrasse 14 in Sulgen. Bild: Belinda Schmid

Am Schluss musste sie kotzen. Das Bewerbungsschreiben hatte Petra Papp* alles abverlangt. Die schüchtern wirkende Frau mit den langen dunklen Haaren ist es nicht gewohnt, sich schriftlich zu bewerben. In ihrem früheren Leben lief das anders.

Petra Papp hat viele Jahre als Prostituierte im Bordell gearbeitet. Ihr Alltag damals: Wenn ein Freier läutet, präsentierte sie sich mit anderen in High Heels und einem Lächeln. Er wählt eine aus. Die beiden verschwinden aufs Zimmer.

Die ehemalige Sexarbeiterin Petra Papp* produziert im Secondhandladen kleine Geschenkartikel für den Verkauf. Bild: Belinda Schmid

Die ehemalige Sexarbeiterin aus Rumänien, die wenig Deutsch spricht, erzählt ungern aus ihrer Vergangenheit, und sie möchte auch nicht grosser Teil dieses Zeitungsartikels sein. «Ich will neu anfangen», sagt sie nur, sei das als Putzkraft, Abwaschhilfe, Allrounderin. Die Sulgenerin Eva Messmer hilft ihr bei der Jobsuche.

Vierfache Mutter ohne Berührungsängste

Messmer hat schon als Schülerin für diejenigen geschaut, die es schwieriger hatten als sie. Während ihres Auslandsaufenthalts in San Francisco hatte sie auf dem Schwulenstrich heisse Schokolade verteilt und sich um Drogenabhängige und Obdachlose gekümmert. «Ich hatte nie Berührungsängste mit Randständigen.»

Wenn sie im Oberthurgau jeweils an einem der vielen Bordellen vorbeifuhr, sagte die gelernte Kleinkinderzieherin und vierfache Mutter zu sich selbst:

«Warum bringst du den Sexarbeiterinnen nicht einfach mal ein Stück Kuchen vorbei?»

Schliesslich war es kein Kuchen, sondern ein Samichlaus-Säcklein. Zusammen mit zwei Freundinnen hat die 40-Jährige vor sechs Jahren den Verein Blossom gegründet. Am Nikolaustag ging es los: Die Vereinsmitgliederinnen starteten ihren Besuchsdienst im Milieu.

Die Frauen von Blossom sind alle zwei Wochen unterwegs. Sie statten immer wieder anderen der insgesamt rund zehn Etablissements und 35 sich prostituierenden Frauen im Oberthurgau einen Besuch ab. Sie sind gläubig. Ihre Tätigkeit sei aber keineswegs missionarisch. Sie würden den Sexarbeiterinnen Abwechslung und Wertschätzung entgegenbringen, erklärt Messmer. «Was wir machen, ist eine Art seelsorgerischer Besuchsdienst.»

Von ihrem Freier blossgestellt

Immer wieder laden Eva Messmer und ihre Kolleginnen die Frauen aus den Sexclubs und Bordellen zu einer Tasse Kaffee oder Tee ein. Doch die meisten fürchten sich vor zufälligen, peinlichen Zusammentreffen mit einem Freier ausserhalb des Milieus. Einmal war Messmer dabei, als das bei einem Einkaufsbummel passierte. Der Freier sagte zu der Frau im Wintermantel:

«Hey, ich wusste gar nicht, wie du in richtigen Kleidern aussiehst. Ich sehe dich sonst nur im Tanga.»

Die meisten Prostituierten im Oberthurgau kommen laut Messmer aus Ungarn und Rumänien.

«Viele haben in ihrer Heimat ihre Kinder bei Verwandten zurückgelassen.»

Ihnen schicken sie jeden Monat Geld. «Hast du einen neuen Job für mich?» Immer wieder werde sie das gefragt. Messmer kennt die Szene im Dreieck Romanshorn, Arbon und Amriswil genau und sagt:

«90 Prozent der Frauen im Oberthurgauer Rotlichtmilieu würden lieber heute als morgen aufhören.»

Einblick in den Secondhandladen des Vereins Blossom in Sulgen. Bild: Belinda Schmid

Aus diesem Grund hat sich der Verein Blossom entschieden, nebst dem Besuchsdienst auch einen Platz für Neuorientierung anzubieten. In den vereinseigenen Frauensecondhandläden haben sie eine 70-Prozent-Stelle für eine Frau geschaffen, die sich nicht länger prostituieren will.

Ein Weg aus der Drogensucht

Frauen wie Petra Papp erhalten durch Blossom auch die Möglichkeit auf eine eigene kleine Wohnung, welche der Verein für sie mietet. «Bei der Arbeit im Secondhandladen lernen die Frauen aus dem Osten, welche meist im Meldeverfahren zugelassen sind, was es heisst, einen regulären Arbeitsplatz in der Schweiz zu haben», erklärt Messmer. Der Verein hat eine Mitarbeiterin zu 50 Prozent angestellt. Die anderen Frauen von Blossom arbeiten ehrenamtlich. Der Verein finanziert sich durch Spenden und die Secondhandläden.

Das zweckmässige Kleidergeschäft in den Räumlichkeiten des ehemaligen Velomechanikers in Sulgen ist liebevoll eingerichtet. Halsketten hängen witzig an einer alten Leiter. Drei Globusse, als Lampen umfunktioniert, ziehen die Blicke auf sich. Petra Papp* sitzt im Büro, sortiert Kleider und produziert kleine Geschenkartikel für den Verkauf. Sie strahlt zufrieden. Es gehe ihr gut, sagt sie.

Doch das vielversprechende Projekt gelingt nicht immer. Vor Petra Papp haben zwei Frauen das Experiment wieder abgebrochen. Eva Messmer sagt:

«Für Sexarbeiterinnen ist es extrem schwierig, aus dem Milieu auszusteigen.»

Erklärend fügt sie hinzu: «Ausserhalb des Milieus funktioniert vieles nicht mit Handschlag und einem Geldschein.» Die Frauen wollten zwar raus aus der Prostitution. Doch das Leben im Milieu sei das Einzige, das sie kennen. «Einige müssen zuerst aus der Alkohol- oder Drogensucht herauskommen und lernen, ihren Körper wahrzunehmen.» Ziel von Blossom sei es, dass diese Frauen eine Möglichkeit erhalten, sich wieder als Person wahrzunehmen und unabhängige Entscheidungen zu treffen.

Petra Papp hat ein erstes Ziel erreicht: Sie fand eine Beschäftigung in einem Restaurant. Dieses befand sich jedoch nahe am Rotlichtmilieu. Und so wurde die ehemalige Sexarbeiterin täglich wieder mit ihrem früheren Alltag konfrontiert. Deshalb sucht sie bereits wieder eine andere Beschäftigung, um Geld für ihre Familie zu verdienen. Blossom steht weiter mit ihr in Kontakt.

Das Parallelangebot der Perspektive Thurgau Nebst ihrer Tätigkeit für den Verein Blossom ist Eva Messmer in einem kleinen Teilpensum bei der Perspektive Thurgau angestellt. Im Auftrag der Perspektive Thurgau besucht sie im Abstand von vier bis sechs Wochen möglichst alle der rund 35 Etablissements mit insgesamt rund 100 sich prostituierenden Frauen im ganzen Thurgau. Im Unterschied zur seelsorgerischen Tätigkeit von Blossom geht es bei den Besuchen der Perspektive Thurgau um die Gesundheit der Sexarbeiterinnen. (afl)

*Name der Redaktion bekannt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen