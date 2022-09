Stadt Romanshorn plant zweite Tiefgarage für 5 Millionen Franken

Romanshorn Trotz leeren Parkplätzen in der Bodan-Tiefgarage: Die Stadt Romanshorn plant bereits eine zweite – für fünf Millionen Franken Romanshorn möchte sich an der Tiefgarage des geplanten Hafenhotels beteiligen. Dies, obwohl die ein paar Gehminuten davon entfernte Bodan-Tiefgarage grösstenteils leer steht. Die Stadt ist von ihrem Vorhaben überzeugt und erklärt, wieso. Noëlle Graf Jetzt kommentieren 06.09.2022, 15.55 Uhr

Die Bodan-Parkgarage liegt in der Nähe des Bahnhofs. Bild: Noëlle Graf

Die parkierten Autos an der Hafenpromenade sollen im Zug der Umgestaltung der Hafenpromenade teilweise ersetzt und unter dem Boden verschwinden. Das ist dem Romanshorner Stadtrat so viel wert, dass er eine öffentliche Tiefgarage beim geplanten Hafenhotel der Schweizerischen Bodensee Schifffahrt (SBS) bauen möchte. Dies, obwohl die Bodan-Tiefgarage nur wenige Gehminuten davon entfernt liegt.

Fünf Millionen für die neue Tiefgarage

Von insgesamt 129 Plätzen der Tiefgarage beim SBS Hafenhotel sollen 86 öffentlich sein. Laut Kostenschätzung der SBS müsste Romanshorn für den öffentlichen Bereich rund fünf Millionen Franken hinblättern. Das ist viel Geld für die Stadt, die eigentlich auf Sparkurs ist. 2017 lancierte sie ein Haushaltsicherungsprogramm, das aktuell noch anhält.

Als Rückblick: Die Beteiligung am Bodan-Parkhaus mit 50 öffentlichen Parkplätzen kostete die Stadt vor zehn Jahren einen A-fonds-perdu-Beitrag von 800’000 Franken. Es steht heute grösstenteils leer. Dies begründet die Stadt auf Anfrage dadurch, dass das grosse Angebot an oberirdischen Parkplätzen die unterirdischen wenig begehrt macht. Das soll sich bald ändern.

Die Einfahrt der Bodan-Tiefgarage.

Bodan-Tiefgarage muss künftig genutzt werden

Mit der Neugestaltung der Hafenpromenade sollen die überirdischen teilweise durch unterirdische Parkplätze ersetzt werden. Dies zugunsten einer verkehrsarmen Umgebung. Der städtische Kommunikationsverantwortliche Rolf Müller sagt:

«Die Nutzung der Tiefgarage wird sich mit einer gewissen Zwangsläufigkeit ergeben.»

Eine Tiefgarage wird nicht reichen

Die Stadt sagt, dass die Bodan-Tiefgarage für Besucherinnen und Besucher der Hafenpromenade zwar ebenfalls geeignet ist. Jedoch zeige die Erfahrung, dass viele Menschen, die im Auto unterwegs sind, gerne relativ nah an ihrem Ziel parkieren. Dies sei dank der vielen überirdischen Parkplätze heute noch möglich.

Für die Bahnhofsstrasse sowie den Bahnhofsplatz seien jedoch städtebauliche Massnahmen in Planung, für welche die Parkplätze in der Bodan-Tiefgarage wichtiger Bestandteil seien. Östlich des alten Zollhauses hat es heute über 100 Parkplätze. Mit der neuen Tiefgarage soll ein Teil davon zur Aufwertung der Aufenthaltsqualität am See ersetzt werden. Damit begründet die Stadt die Notwendigkeit der neuen Tiefgarage.

