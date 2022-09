Stadt Romanshorn plant zweite Tiefgarage für 5 Millionen Franken

Romanshorn Trotz leeren Parkplätzen in der Bodan-Tiefgarage: Die Stadt Romanshorn plant bereits eine zweite – für fünf Millionen Franken Romanshorn möchte sich an der Tiefgarage des geplanten Hafenhotels beteiligen. Dies, obwohl die ein paar Gehminuten davon entfernte Bodan-Tiefgarage grösstenteils leer steht. Die Stadt ist von ihrem Vorhaben überzeugt und erklärt, wieso. Noëlle Graf Jetzt kommentieren 06.09.2022, 12.05 Uhr

Die Bodan-Parkgarage liegt in der Nähe des Bahnhofs. Bild: Noëlle Graf

Die parkierten Autos an der Hafenpromenade sind der Stadt ein Dorn im Auge. Sie sollen unter dem Boden verschwinden. Das ist dem Romanshorner Stadtrat so viel wert, dass er sich am Bau der Tiefgarage unterhalb des geplanten Hafenhotels der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt (SBS) beteiligen möchte. Dies, obwohl die Bodan-Tiefgarage nur wenige Gehminuten davon entfernt liegt.