Romanshorn «Als Grande Finale treten wir am Sommernachtsfest auf»: Der Romanshorner Schlagzeuger Carlo Ribaux tourt mit seiner Band durch Europa – und kehrt zu seinen Wurzeln zurück Carlo Ribaux wird am 4. August mit seiner Band Victory Kid in Romanshorn performen. Damit spielt er in seiner Heimat – und ist nervös. Der Musiker erzählt, wie es dazu gekommen ist und worauf er sich besonders freut. Felicitas Markoff 27.07.2022, 16.30 Uhr

Carlo Ribaux und seine Band Victory Kid werden am 4. August am Sommernachtsfest performen. Bild: PD

Carlo Ribaux spielt beruflich Schlagzeug und tourt mit seiner Band Victory Kid durch Europa. «Wir starten am 28. Juli in Zürich, danach geht es nach München, Linz (Österreich), Hamburg, Berlin und am 4. August als Grande Finale treten wir in Romanshorn auf – darauf freue mich sehr!»

Durch einen glücklichen Zufall hat der Drummer ein Interview mit Cello Fisch, dem OK-Präsidenten des Romanshorner Sommernachtsfestes, in der Zeitung gelesen. Dort erwähnte der Organisator, dass er derzeit noch nicht sagen könne, welche Bands auftreten würden, da es einige Absagen gegeben habe (unsere Zeitung berichtete). «Ich dachte, das wäre doch der perfekte Abschluss unserer Tournee», so Ribaux. Daraufhin habe er sich per E-Mail gemeldet. Fisch sei mit dem Auftritt einverstanden gewesen.

Carlo Ribaux. Bild: PD

Der bekannteste Song hat 1,5 Millionen Streams

Die achtköpfige Band spielt vor allem energiegeladene Musik, die gute Stimmung beim Publikum auslöst. Der Auftritt am Sommernachtsfest findet am letzten Tag der Europatournee statt. Ribaux: «Die Leute können sich auf eine eingespielte Band freuen. Für diese Tour bringen wir ausserdem zwei Grammy-nominierte Musiker mit: der Bassist Arion Salazar von Third Eye Blind und der Saxofonist Matt Appleton von Reel Big Fish.»

Für Ribaux sei es eine Ehre, dass die beiden erfolgreichen Musiker mit ihm und der Band mitkommen würden. Ausserdem werden sie von mehreren Schweizer Musikern begleitet, wie zum Beispiel Jonas Wolf, Metal Band Eluveitie, Gittarist Thomas Töngi und Blasmusiker Philipp Labhart sowie Posaunist Sylvain Bischof. Zum Sommernachtsfest sagt Ribaux:

«Ich freue mich darauf, dass ich meinen amerikanischen Bandmitgliedern zeigen kann, wo ich herkomme.»

Als gebürtiger Romanshorner empfindet Ribaux etwas mehr Druck, als wenn er an anderen Orten Konzerte gibt. Er sagt: «Da möchte ich natürlich schon eine gute Leistung abliefern.» Wenn man ihn nach dem Lieblingslied seiner Band fragt, wird es schwierig. Ribaux überlegt eine Weile und sagt: «‹Clownin› hat auf Spotify schon etwa 1,5 Millionen Streams und ‹My World› kennen die Leute aus dem Videospiel ‹Fortnite›.» Aber auch das weniger bekannte Stück «Adrenaline» macht dem Schlagzeuger eine Menge Spass, weil ein cooles Gitarrensolo darin vorkomme und es sehr energetisch sei.

Immer noch Lampenfieber

Kurz vor einem Auftritt hat der geübte Schlagzeuger zwar immer noch etwas Lampenfieber, wie er sagt, aber es habe sich mittlerweile minimiert. «Ganz weggehen wird es aber wohl nie.» Ribaux sagt über Konzertauftritte:

«Auf der Bühne fühle ich mich wie zu Hause. Die Kunst teilen zu dürfen, ist der Lohn für alle Vorbereitungen.»

Während des Spielens sei er hoch fokussiert. Was ihm an Auftritten generell am besten gefällt: «Als Musiker ist man überall willkommen. Und es ist schön, dass man Städte und Länder von einer etwas anderen Seite kennen lernen darf.» Sobald er ein Konzert beendet habe, empfinde er ein Hochgefühl. Aber:

«Als Rock-Schlagzeuger sind Konzerte für mich auch körperlich anstrengend. Ich fühle mich dann, als hätte ich ein Fussballspiel hinter mich gebracht.»

Um sich nach den kräftezehrenden Konzerten zu erholen, gönnt sich Ribaux gerne mal ein Bier.